Эпидемиолог: вирус не сдался - меньше людей сдавали тест

Пандемия коронавируса еще не закончилась, и то, что в последние дни в Молдове подтверждено меньшее количество случаев заражения, не означает, что инфекция исчезает. Эпидемиологи утверждают, что на самом деле мало людей проходят тест, думая, что у них простой вирус.

КИШИНЕВ, 23 октября - Sputnik. Количество ежедневных случаев заражения COVID-19, подтвержденных с понедельника по пятницу, не превысило показателей предыдущих недель и было даже меньше, чем ожидалось в этот период, который считается наиболее благоприятным для распространения вирусов.

Мы проанализировали ситуацию с эпидемиологом Аллой Токарчук. Специалист объяснил Sputnik Moldova, что эти данные не означают, что пандемия снизилась или вирус исчезает.

"Есть много факторов, которые влияют на эти цифры в нашей стране, но у нас есть два основных. Количество сезонных вирусов увеличилось, и у людей тестирование на COVID-19 показывает отрицательный результат. Кроме того, не все пациенты, инфицированные коронавирусом, проходят тест", - пояснила Токарчук.

Если мы посмотрим на тенденцию в других странах, которые находятся с нами в одном полушарии, то, по словам специалиста, увидим, что у них наблюдается значительный рост числа ежедневно подтверждаемых случаев COVID-19. Это говорит нам о том, что вирус не исчез, и люди продолжают заражаться.

Токарчук отметила, что в холодный период года более широкое распространение получили сезонные ОРЗ.

Эпидемиолог говорит, что люди, у которых простой вирус, влияют своим мнением на инфицированных COVID-19, и те не проходят тест, считая, что тоже всего лишь простудились.

"На самом деле, было бы неправильно делать выводы исходя из цифр, которые нам ежедневно предоставляет Минздрав. И не потому, что они неверные, они не содержат реальной картины. Было бы целесообразно проверить данные семейных врачей, потому что большинство людей звонят своему семейному врачу напрямую, не проходя тест", - упомянула эпидемиолог.

И кроме того,по ее словам, если у одного из членов семьи показывает положительный результат, остальные также изолируются, и в случае, если у них нет симптомов, не проходят тест на коронавирус, потому что это стоит денег. Некоторые из них могут переболеть инфекцией в домашних условиях, в легкой форме, и даже не попасть в ежедневную статистику. У нас есть много случаев, о которых не сообщалось. Подобные явления есть и в других странах, Республика Молдова не исключение.

Специалист также говорит, что прогнозы по коронавирусной инфекции не самые лучшие, и при анализе ситуации нужно сравнивать данные, в том числе с показателями других стран. Токарчук утверждает, что пандемия может иметь серьезные последствия не только для простых граждан, но и для медицинской системы, которая находится в непрерывном противостоянии с COVID-19 на протяжении последних восьми месяцев.

"Статистика показывает, что 20 процентов пациентов, инфицированных вирусом COVID-19, обращаются в больницу, а из общего числа заразившихся у 5% пациентов наблюдаются тяжелые формы. Мы показали, что если мы достигнем 100 тысяч случаев, то 5 тысяч пациентов будут в тяжелом состоянии. В этой ситуации я не знаю, будет ли у нас необходимое количество коек в больницах. Поэтому мы должны проявить солидарность и соблюдать все меры защиты, чтобы обезопасить себя и наших близких", - сказала Токарчук.

На днях директор территориальной медицинской ассоциации Буюкань Лилиана Яшан заявила в студии Spuntik Moldova, что некоторые скрывают тот факт, что они были в контакте с людьми, у которых положительный результат на COVID-19.

"Многие сотрудники опасаются, что если они общались с человеком, заразившимся COVID-19, у них могут возникнуть проблемы на работе. Однако им следует знать, что в этом случае семейные врачи открывают карантинный отпуск по болезни на 14 дней", - сказала Яшан.

В общей сложности лечение в домашних условиях от легких форм COVID-19 проходят 7 765 человек, а 25 216 пребывают под домашним наблюдением. В настоящее время 813 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 40 подключены к аппаратам искусственного дыхания. Число людей, инфицированных новым коронавирусом, достигло 70 256 человек.

Общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1 655 человек, выздоровевших на данный момент - 51 102.

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