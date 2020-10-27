Приднестровский аспект на выборах президента Молдовы: мнение политологов

ТИРАСПОЛЬ, 27 окт – Sputnik. Для жителей Приднестровского региона, которые владеют молдавскими паспортами, на предстоящих выборах президента Молдовы откроют 42 избирательных участка. Насколько активным предполагается участие приднестровцев в предстоящем голосовании, рассказали политологи.
Владимир Ястребчак, бывший глава внешнеполитического ведомства Приднестровья:
- Приднестровский избиратель будет, конечно, голосовать, однако вряд ли стоит ожидать особой активности. Во-первых, угроза пандемии и риски, связанные со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией. Во-вторых, вряд ли сейчас можно предугадать, появятся ли на границе комбатанты, которые собирались помешать приднестровцам участвовать в выборах. В-третьих, различные запреты и ограничения в самой Молдове, включая запрет на передвижение по территории РМ пассажирского автотранспорта вместимостью более восьми человек. Если приднестровцы и хотели бы отдать свой голос за того или иного кандидата, то такими ограничениями их лишают самого удобного способа "аккумулировать" свои возможности.
Игорь Шорников, директор Института социально-политических исследований и регионального развития (ИСПИРР):
- На выборах президента Молдовы в 2016 году был небывалый всплеск активности – пришло более 16 тысяч избирателей, проживающих в Приднестровье. Но в 2019 году, на парламентских выборах, этот рекорд был обновлен. В голосовании приняло участие 35 тысяч избирателей из Приднестровья.
Однако предрекать, что 1 ноября будет высокая явка, я бы не стал. Есть несколько факторов, которые могут отразиться негативно. Прежде всего, масштабы пандемии в Молдове таковы, что многие из тех, кто хотел бы проголосовать, откажутся от этой идеи. Зачем рисковать своим здоровьем и здоровьем своих близких? Потом, не стоит сбрасывать со счетов угрозы со стороны комбатантов, которые пообещали помешать приднестровским избирателям принимать участие в выборах.
Достаточно невысокая явка 1 ноября будет объясняться еще и тем, что результат будущего голосования, в общем-то, известен – будет второй тур. Получается, что даже у политически активного гражданина нет особого резона организовывать себе поездку к избирательному участку.
Большинство нынешних кандидатов в президенты РМ приднестровцам известны, но это скорее скандальная известность.
Переговорный процесс между Кишиневом и Тирасполем продолжается уже более четверти века. Результаты есть, но они далеко не всегда очевидны для жителей. Вряд ли в Приднестровье кто-то всерьез воспринимает молдавские выборы как подходящий способ повлиять на судьбу региона. Во-первых, число приднестровцев, принимающих участие в молдавских выборах, несопоставимо с общим числом молдавских избирателей, и их влияние не всегда возможно. Во-вторых, в молдавском политикуме давно сложился негативный консенсус по отношению к Приднестровью: ни один политик Молдовы не может себе позволить пойти навстречу Тирасполю, даже если бы и хотел. Вместе с тем нельзя не заметить, что отдельные политики хотя бы готовы к диалогу, а от других можно ожидать лишь диктат. Поэтому выборы определенно могут повлиять на переговорный процесс.
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