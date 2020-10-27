Приднестровский аспект на выборах президента Молдовы: мнение политологов

ТИРАСПОЛЬ, 27 окт – Sputnik. Для жителей Приднестровского региона, которые владеют молдавскими паспортами, на предстоящих выборах президента Молдовы откроют 42 избирательных участка. Насколько активным предполагается участие приднестровцев в предстоящем голосовании, рассказали политологи.

Владимир Ястребчак, бывший глава внешнеполитического ведомства Приднестровья:

- Приднестровский избиратель будет, конечно, голосовать, однако вряд ли стоит ожидать особой активности. Во-первых, угроза пандемии и риски, связанные со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией. Во-вторых, вряд ли сейчас можно предугадать, появятся ли на границе комбатанты, которые собирались помешать приднестровцам участвовать в выборах. В-третьих, различные запреты и ограничения в самой Молдове, включая запрет на передвижение по территории РМ пассажирского автотранспорта вместимостью более восьми человек. Если приднестровцы и хотели бы отдать свой голос за того или иного кандидата, то такими ограничениями их лишают самого удобного способа "аккумулировать" свои возможности.

Игорь Шорников, директор Института социально-политических исследований и регионального развития (ИСПИРР):

Участие в молдавских выборах – персональное дело каждого гражданина. Вряд ли приднестровское урегулирование будет напрямую зависеть от этого. Те молдавские политики, за которых могут проголосовать приднестровцы, не станут от этого обладателями мандата на право выступать от имени всего Приднестровья и (или) всех приднестровцев. В то же время своим голосованием приднестровцы пошлют очень четкий сигнал молдавским политиками о том, что с их мнением надо считаться.

- На выборах президента Молдовы в 2016 году был небывалый всплеск активности – пришло более 16 тысяч избирателей, проживающих в Приднестровье. Но в 2019 году, на парламентских выборах, этот рекорд был обновлен. В голосовании приняло участие 35 тысяч избирателей из Приднестровья.

На предстоящих в ноябре выборах молдавской стороной было принято решение кардинально увеличить число избирательных участков, на которых смогут проголосовать приднестровцы. Приднестровские власти, со своей стороны, сообщили, что 1 ноября все желающие проголосовать смогут пересечь границу без согласования с Оперштабом. В общем-то созданы достаточно благоприятные условия, что, безусловно, должно способствовать избирательной активности приднестровцев.

Однако предрекать, что 1 ноября будет высокая явка, я бы не стал. Есть несколько факторов, которые могут отразиться негативно. Прежде всего, масштабы пандемии в Молдове таковы, что многие из тех, кто хотел бы проголосовать, откажутся от этой идеи. Зачем рисковать своим здоровьем и здоровьем своих близких? Потом, не стоит сбрасывать со счетов угрозы со стороны комбатантов, которые пообещали помешать приднестровским избирателям принимать участие в выборах.

Достаточно невысокая явка 1 ноября будет объясняться еще и тем, что результат будущего голосования, в общем-то, известен – будет второй тур. Получается, что даже у политически активного гражданина нет особого резона организовывать себе поездку к избирательному участку.

Большинство нынешних кандидатов в президенты РМ приднестровцам известны, но это скорее скандальная известность.

Традиционно особого желания принимать участие в молдавских электоральных процессах у приднестровцев не наблюдается. Правда, есть люди, которые близко к сердцу принимают политическую борьбу, подогреваемую геополитическим противостоянием в нашем регионе Европы. В основном это - старшее поколение. Но если судить по тем данным, которые возможно отследить, реальный молдавский избиратель в Приднестровье – это порядка 5-7% от числа обладателей молдавских паспортов.

Переговорный процесс между Кишиневом и Тирасполем продолжается уже более четверти века. Результаты есть, но они далеко не всегда очевидны для жителей. Вряд ли в Приднестровье кто-то всерьез воспринимает молдавские выборы как подходящий способ повлиять на судьбу региона. Во-первых, число приднестровцев, принимающих участие в молдавских выборах, несопоставимо с общим числом молдавских избирателей, и их влияние не всегда возможно. Во-вторых, в молдавском политикуме давно сложился негативный консенсус по отношению к Приднестровью: ни один политик Молдовы не может себе позволить пойти навстречу Тирасполю, даже если бы и хотел. Вместе с тем нельзя не заметить, что отдельные политики хотя бы готовы к диалогу, а от других можно ожидать лишь диктат. Поэтому выборы определенно могут повлиять на переговорный процесс.

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