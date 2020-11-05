Директор филармонии: мы ждем возвращения в свой дом

Несмотря на потрясение, пережитое после того, как сгорела знаменитая сцена филармонии, ее работники не опустили рук – они следуют концертной афише, составленной до трагедии, и строят творческие планы на следующий год.

КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Прошло почти полтора месяца после того, как произошел крупный пожар в здании Национальной филармонии имени С. Лункевича, оставивший кишиневцев без легендарной концертной площадки и сцены, которая "знала" таких выдающихся исполнителей, как Шаляпин, Рихтер, Шостакович, Ростропович – список можно продолжать бесконечно.

На следующий же день после катастрофы руководители страны заявили о том, что приложат все усилия, и здание филармонии как культурное достояние Молдовы будет реконструировано. А между тем оказалось немало желающих помочь в восстановлении этого музыкального центра.

Что останется от старого здания?

Директор филармонии Светлана Бивол рассказала корреспонденту Sputnik, как работает сейчас коллектив, что предпринимается для реконструкции здания и какие планы строит администрация на будущее.

Полтора месяца назад в здании филармонии произошел крупный пожар. © Sputnik / Mihai Caraus

Обвалилась крыша, и под собой погребла все, чем гордился этот центр культуры. © Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI

В огне оказалась знаменитая сцена филармонии, на которой выступали легендарные исполнители, такие как Шаляпин, Рихтер, Шостакович, Ростропович. © Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI

На пожаре сгорели и рояли уникального звучания. © Photo : Miroslav Rotari

Пламя уничтожило и партитуры, которые собирались по крупицам десятилетиями. © Sputnik / Crina Balea

После катастрофы "выжило" лишь 30 процентов из всего нотного материала. © Sputnik / Crina Balea

На следующий день после трагедии на место пожара прибыло руководство страны. Тогда же прозвучали обещания о том, что этот храм культуры будет восстановлен. © Photo : Facebook / Ion Ceban

Из-за масштабного разрушения, возможно, основные здания будут окончательно снесены, и на их месте воздвигнут новую филармонию. © Sputnik / Mihai Caraus

Однако есть большие надежды на то, что фронтон из колонн, который уже стал символом этого центра культуры, все-таки останется нетронутым. © Photo : Miroslav Rotari

Вот так выглядел большой зал Национальной филармонии. Это фотография с концерта российских музыкантов Александра Маслова и Игоря Вербицкого. © Sputnik / Николай Костыркин

А так выглядел малый зал филармонии. Это фото запечатлело выступление лучших учеников музыкальных школ Молдовы. © Sputnik / Vladimir Polusatov, Nicolai Costârchin 1 / 11 © Sputnik / Mihai Caraus Полтора месяца назад в здании филармонии произошел крупный пожар.

- Мы в процессе. Работаем с Urbanproiect и Министерством образования, культуры и исследований. Разработали проект по демонтажу руин здания. После этого экспертная комиссия сделает заключение по поводу состояния стен, которые остались. Можно будет к ним пристроить что-то, либо необходимо будет разрушить то старое здание, которое было построено в 1912 года, и возводить полностью новое.

Думаю, что все это будет длиться еще несколько месяцев. И, по всем прогнозам, фронтон с колоннами, который был пристроен к основному зданию в 1962 году, останется.

Кроме того, специалисты должны сделать технико-экономическое обоснование, изучив территорию, на которой стоит филармония, на предмет грунтовых вод, всех геодезических вопросов. Потом будет проектироваться новое здание филармонии. Мы очень надеемся на то, что это несильно затянется и в течение двух-трех лет мы вернемся на свое место.

Кто и как помогает филармонии?

- Кроме того, что филармония потеряла свой дом, во время пожара сгорели также инструменты и партитуры. Как вы восполняете потерю?

- Сгорело два больших рояля марок Steinway и Förster - те, что были на большой сцене. Нас туда не пустили пожарные, потому что уже было опасно для жизни там находиться и их выкатывать. В малом зале точно сгорел рояль Bluthner, а Yamaha, по-моему, сохранился. Посмотрим. Когда все будут расчищать, тогда только мы сможем туда пробраться и все увидеть.

Певица Валентина Нафорница организовала свою кампанию по сбору средств и собирает пожертвования на покупку рояля Steinway. Надеется успеть это сделать до нового года. Рояль очень дорогой, стоит порядка 150 тысяч евро.

Многие музыканты, которые когда-то выступали на сцене филармонии, переживают за происшедшее, помогают нам чем могут. Семья Кырстя, Сергей и Лиля, подарила нам сто пюпитров. Это два музыканта из Румынии, которые работали у нас, Сергей был даже худруком филармонии. Семья Буфтяк нам дарит очень хорошее пианино, Голомоз - кларнет. Надеемся, что будут еще такие подарки.

Много сгорело партитур. В библиотеке оркестров румынской филармонии нам обещали предоставлять любой нотный материал. Мы к ним обращаемся, когда чего-то нет, и они нам отправляют все в сканированном виде, потом мы распечатываем. В интернете сидим, ищем партитуры. Из наших сохранилось где-то процентов 30.

Многие люди принимают участие в помощи филармонии. Например, Кэтэлин Адвахов проводит целую кампанию. Мальчик, который еще учится в лицее им. Ч. Порумбеску, играет вместе со своими друзьями на улицах города, собирая пожертвования для восстановления филармонии. Уже два транша перечислил на наш счет: один около шести тысяч леев, второй – чуть больше восьми тысяч.

Если наличные деньги кто-то приносит, то мы оформляем их через кассу бухгалтерии и потом перечисляем на счет филармонии. Например, из школы им. Ж. Энеску из Бельц привезли 1,5 тысячи леев, или от хора Министерства внутренних дел принесли премию артистов, которая в тысячу леев.

Мы не собираем пожертвования на концертах. Не вижу в этом необходимости. Есть в этом душок, я бы сказала. У филармонии открыт счет, и люди могут перечислять столько денег, сколько они считают нужным. Сейчас на счете филармонии чуть больше 680 тысяч леев. А на правительственном - больше миллиона леев.

Где теперь можно услышать артистов филармонии?

- Где и как сейчас работают коллективы Национальной филармонии, состав которой насчитывает две с половиной сотни человек?

- Три коллектива филармонии разместились во Дворце Республики (бывший "Зал Дружбы"). Это симфонический и фольклорный оркестр, а также хоровая капелла "Дойна". Ансамбль "Кончертино" репетирует в здании Управления культуры муниципия Кишинева.

Ни один концерт мы не отменили. Все идет своим чередом. В октябре состоялись все четыре концерта, приуроченные к 80-летнему юбилею филармонии: три – во Дворце Республики и один – в Национальном театре оперы и балета. Сейчас готовится два больших концерта 6 ноября и 12 ноября. Последний будет посвящен Дню молодежи.

Дальше время покажет. В декабре запланировано несколько мероприятий. Надеемся, что все случится. Мы уже планируем и на следующий год концерты, в том числе и к традиционному музыкальному фестивалю "Мэрцишор".

С новым местом размещения мы определились сразу.

На следующий же день после пожара мы объездили все предполагаемые для этого точки и пришли к выводу, что Дворец Республики - самое подходящее место. Здесь хорошо играется оркестру и поется хору, все замечательно слышно, звучит как в купольной церкви. Зал замечательный, дворец современный, есть вся инфраструктура, все функционирует.

Но Дворец Республики комфортен для временного пребывания, а мы хотим вернуться в свой дом и ждем, когда мы въедем в новое здание филармонии с современной аппаратурой, инструментами, с прекрасной акустикой. И тогда мы восстановим свою миссию самого большого музыкального центра культуры Молдовы.

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