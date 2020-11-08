Выборы в Приднестровье: депутатский корпус "похудеет" на десять человек

ТИРАСПОЛЬ, 8 ноя – Sputnik. В понедельник, 9 ноября, станет известен полный список тех, кого включат в избирательный бюллетень по выборам в законодательные собрания разных уровней Приднестровского региона, а также в руководители местных органов власти. Как рассказала глава Центральной избирательной комиссии Елена Городецкая, до этого срока проводится проверка документов кандидатов.

На 10 депутатов меньше

В Единый день голосования будут выбирать депутатов в законодательные собрания разных уровней, а также председателей Советов – глав администраций сел и поселков.

В законодательном собрании на уровне всего Приднестровского региона на сей раз общее количество депутатов сократилось на 25%. Как писал Sputnik ранее, в Приднестровье был принят закон, по которому в будущем, седьмом, созыве депутатский корпус будет состоять из 33 человек вместо нынешних 43 человек.

"В Верховный совет (парламент – прим. ред.) - у нас конкуренция менее острая. Подготовка проходит в штатном режиме, когда все могут свои права отстоять, выдвинуться, пройти необходимые процедуры регистрации при соблюдении требований закона", - сказала глава ЦИК.

Среди тех, кто уже успел выдвинуть свою кандидатуру, большинство - действующие депутаты. На свою принадлежность к какой-либо партии претенденты на депутатское кресло практически не указывают, делают это лишь единицы. При этом ни одна из политических партий Приднестровья не выдвигала своих кандидатов на общем собрании или на съезде.

"Кандидаты в 90% случаев используют способ самовыдвижения. Кто-то выдвигается избирателями. Это традиционно для мажоритарной избирательной системы, когда у нас людей узнают и оценивают по их личному вкладу в общественно-политическую и экономическую жизнь", - уточнила Городецкая.

Среди кандидатов – много молодых людей

По ее словам, необычно повышенный интерес наблюдается к должности председателя Совета – главы администрации села или поселка. В ряде округов конкуренция - до четырех-пяти кандидатов на один мандат.

"Когда появится окончательный список, тогда мы проведем анализ и составим общий портрет кандидата на разные должности по различным показателям - его среднему возрасту, уровню образования и т.д.", - рассказала она.

Городецкая, между тем, обратила внимание на тенденцию, проявившуюся на уровне городских и районных советов народных депутатов.

"Достаточно много кандидатов родились после 1985 года. Вызывает воодушевление, когда люди достаточно молодого возраста проявляют интерес к депутатской деятельности. Средний возраст кандидата в депутаты Верховного совета - примерно 50 лет. И это, на наш взгляд, тоже неплохая цифра", - поделилась она.

Для защиты от вируса

Организацию выборов в разгар пандемии председатель ЦИК воспринимает как очередной вызов. По ее словам, в любую избирательную кампанию во всем мире возникают свои сложности при подготовке, на сей раз они усугубились угрозой распространения коронавируса нового типа. И поэтому совместно с Оперативным штабом под личным контролем лидера Приднестровья Вадима Красносельского были выработаны меры по предотвращению заражения.

Летом 2020 года Центризбиркому уже выдалась возможность апробировать организацию выборов, когда в Приднестровье проводилось голосование по поправкам к Конституции РФ.

"Мы получили потрясающую возможность на деле проработать организацию выборов и извлекли полезный опыт. После этого мы добавили обеспечение всех избирателей перчатками и установку бактерицидных приборов, которые будут обеззараживать помещения для голосования и позволят не прерывать избирательный процесс", - подчеркнула Городецкая.

Все избиратели, которые придут на участки, все наблюдатели, волонтеры, члены избирательных комиссий, журналисты будут бесплатно обеспечены масками и перчатками. Выдавать их станут до входа на избирательный участок, чтобы все были максимально защищены.

Непосредственно на избирательном участке при предъявлении документа каждому голосующему необходимо будет опустить маску, чтобы члены комиссии могли идентифицировалась личность. Чтобы исключить скученность людей на избирательном участке, на каждом из них будет отмечена разделительными линиями социальная дистанция. Также предполагается регулярная уборка и дезинфекция всех поверхностей.

Кроме того, на сей раз расширили состав членов избирательной комиссии для того, чтобы увеличить количество точек выдачи бюллетеней, и тем самым пропускную способность избирательных участков.

Всего в Единый день голосования будет открыто 256 избирательных участков. Состоится он в Приднестровье 29 ноября.

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