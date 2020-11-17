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Роман Виктюк.

В Кишиневе, о Виктюке: его театр - уникальное произведение искусства

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Интервью
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/interview_moldova/20201117/32535830/o-viktyuke-v-kishineve-ego-teatr---proizvedenie-iskusstva-edinichnogo-ekzemplyara--.html

Жителям молдавской столицы повезло не раз видеть в своем городе уникальные творения Романа Григорьевича.

КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Знаменитые "Служанки", "Ромео и Джульетта", "Саломея" – этими спектаклями российского театрального режиссера Романа Виктюка в свое время смогла насладиться кишиневская публика благодаря Международному фестивалю "Биеннале Театра им. Эжена Ионеско". Во вторник, 17 ноября, мастера не стало. О нем вспоминает генеральный директор театра Эжена Ионеско, режиссер Петру Вуткэрэу.

"Очень печально и больно, когда покидают мир такие выдающиеся творцы. Это огромная утрата не только для русского театра, но и для всей мировой культуры. И она поистине невосполнима. Роман Григорьевич и его театр – это произведение искусства в единственном экземпляре, что называется штучный товар", - говорит Вуткэрэу.

О художнике

По словам режиссера, Виктюк подарил Кишиневу незабываемые моменты счастья и возможности прикоснуться к уникальному таланту и увидеть потрясающие, отмеченные особым почерком мастера спектакли.

  • Спектакль Танго в Театре Романа Виктюка
    Спектакль "Танго" в Театре Романа Виктюка.
    © Sputnik / Сергей Мамонтов
  • Открытие нового сезона в Московском театре Романа Виктюка
    Открытие нового сезона в Московском театре Романа Виктюка.
    © Sputnik / Екатерина Чеснокова
  • Открытие нового сезона в Московском театре Романа Виктюка
    Открытие нового сезона в Московском театре Романа Виктюка.
    © Sputnik / Екатерина Чеснокова
  • Роман Виктюк
    Премьера спектакля "Федра" по пьесе М.Цветаевой, приуроченная к Дню Рождению Р.Виктюка.
    © Sputnik / Екатерина Чеснокова
  • Творческий вечер Р. Виктюка
    Творческий вечер Р. Виктюка.
    © Sputnik / Кирилл Каллиников
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© Sputnik / Сергей Мамонтов
Спектакль "Танго" в Театре Романа Виктюка.

"Это был самый настоящий праздник души, творчества, театра. Его спектакли - это теплота, яркость, зрелищность, радость, духовность. О этих представлениях сложно рассказывать, их нужно было прочувствовать, сопереживая артистам на сцене. Потому что ту выразительность и энергетику, которая исходила со сцены, раз почувствуешь и долгое время живешь с ней", - вспоминает он ощущение от работ Романа Виктюка.

О человеке

Вуткэрэу говорит, что Роман Григорьевич был позитивным человеком с доброй и теплой душой и с тонким чувством юмора.

"От него исходила такая энергетика, что хотелось находится рядом с ним, слушать его, общаться с ним. Он постоянно шутил. Даже о серьезных вещах говорил полушутя и при этом легко, приятно, с улыбкой. Он мудрый был человек и творец", - отмечает режиссер.

О постановщике

Режиссер Роман Виктюк.
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Не стало театрального режиссера Романа Виктюка
Первый раз в своей жизни Вуткэрэу увидел Романа Григорьевича еще будучи студентом Щукинского училища. Он случайно попал в театр Вахтангова, где Виктюк проводил репетицию спектакля "Анна Каренина" с Людмилой Максаковой в главной роли.

"Было не оторвать глаз, наблюдая за тем, как он проводит репетицию, общается с артистами. Это был отдельный, впечатляющий спектакль - как он давал какие-то указания, как он всех хвалил, хотя явно был недоволен работой, потому снова просил пройти ту или иную мизансцену. Каждый раз он говорил: "Это гениально! Молодцы! Браво! Здесь будут аплодисменты!". И актеры будто парили на сцене, вдохновленные его похвалой", - рассказывает Вуткэрэу.

Об Учителе

Режиссер отмечает еще одну удивительную способность художника и человека Романа Виктюка, восхищавшую его в маэстро.

"Он ничему не учил прямолинейно. Но когда ты общался с ним, то ощущал, что он тебе что-то передает, какую-то очень ценную информацию, и после ты себя чувствовал обогащенным. Он был целой энциклопедией", - резюмирует Вуткэрэу.

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© Sputnik / Mihai Caraus
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Обогащенными наверняка ощутили себя и кишиневские зрители, которым посчастливилось когда-то побывать на спектаклях Романа Виктюка.

Корреспонденту Sputnik в частности удалось увидеть все спектакли, которые привозил художник в Кишинев. И лиричную, юношеско-романтическую драму "Ромео и Джульетта", и философичную, поражающую убийственной жестокостью "Саломею", и поистине гениальный сценический рассказ об изменчивой, коварной и в то же время хрупкой женской сути и душе в легендарных "Служанках".

Все это действительно оставило столь невероятно яркие впечатления, что спустя столько лет помнится в деталях, а значит, врезалось в память на всю жизнь.

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