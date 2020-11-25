От детей и их родителей: все за и против онлайн-обучения в Приднестровье

Одни родители и дети видят явные преимущества дистанционного обучения, другие говорят, что классическая система – самая удачная. И у всех - свои аргументы.

ТИРАСПОЛЬ, 25 ноя – Sputnik. В Приднестровье прошли затянувшиеся из-за карантина каникулы, однако большинство учащихся от 5 до 11 класса так и не вышли в школу, а продолжили обучение в дистанционном формате. О том, как провели свои каникулы школьники и как относятся к онлайн-обучению их родители в материале Sputnik Молдова.

Все против учебы дома

У Виорики Кохтаревой двое детей – Даша и Федор. Оба учатся в седьмом классе. И забот при дистанционном обучении у нее прибавилось.

"Когда дети ходили в школу, я была спокойна. Они заняты на несколько часов. На уроках занимаются, в столовую пойдут поедят. Прихожу с работы они уже успели подготовить хотя бы часть из домашнего задания, которую они понимают. Была система и распорядок дня. Сейчас все сместилось. И все сложнее. Надо больше контролировать, подгонять", - делится она новым опытом.

По ее мнению, дистанционное обучение мало похоже на учебу в школе и скорее напоминает систему самообразования, когда человек, сознательно понимая, что ему необходимо учиться, набирается знания и опыта в определенном сфере. И это формула обучения никак не подходит при получении среднего общего образования.

"Никогда дистанционное обучение не заменит обычное, очное. Оно может стать лишь как дополнительным приложением, но не заменой. В школе дети как-то дисциплинируются. Есть понятие "урок", "перемена", они хотя бы стесняются сидеть на занятиях, уткнувшись в телефоны. Дома, особенно когда еще и родители в это время на работе, их все время что-то отвлекает. То кошка придет ляжет рядом, то кто-то что-то напишет в Вайбере по телефону, то надо сбегать на кухню перекусить, то по ТВ новая серия. Все против учебы дома", - подчеркнула Виорика.

Аргумент для того, чтобы "зависнуть" в интернете

По ее словам, опыт дистанционного обучения, который впервые применили в Приднестровье весной в четвертой четверти, показал свои нелучшие результаты. Пробелы в знаниях, не в полной мере освоенных во время онлайн-обучения, дали о себе знать уже в первой четверти нового учебного года осенью, когда дети снова вернулись за школьные парты. Весь класс "просел" по знаниям и по оценкам.

Виорика обращает внимание еще на одну деталь – на дистанционном обучении у детей появилась весомая причина сидеть в телефонах и компьютере, а значит, в интернете нелимитированное количество времени. Если раньше можно было как-то урезонить, выставить временные рамки, то при онлайн-обучении у школьников есть аргумент, с которым не поспоришь: нужно учиться, и здесь уже сложно проверить, для чего на самом деле он использует гаджет.

"Да, есть сознательные дети, которые сами любят учиться. Их практически не надо контролировать. Но большинству необходим куратор, который будет вести ученика, следить за процессом его обучения, подогревать интерес к учебе", - отметила мама двоих детей.

Дом и школа должны быть разделены

О необходимости живого присутствия на уроках и общения с учителем говорят и дети Виорики.

"Легче понималось, когда в школе объясняли урок, чем когда мы учимся на дистанции. Мама всегда помогает с уроками, дообъясняет материл, который мы изучаем в школе. Но на онлайн-обучении иногда совсем сложно понять то, что нам преподают, и приходится часто спрашивать у мамы", - говорит Федор.

"В школе учиться лучше. Тебе могут все объяснить и показать на доске. На дистанционке во многом надо самому разбираться. Да и не хочется учиться дома. Школа и дом должны быть разделены. Дома хочется отдыхать, заниматься своими делами, смотреть телевизор, пойти погулять, а учиться – в школе", - объясняет Даша.

Брат и сестра делают неожиданное признание: когда 1 сентября вернулись в школу, обрадовались, что можно учиться как обычно, а не на дистанции.

"Мы соскучились по "живым" урокам. А когда сейчас перешли снова на дистанционное обучение, расстроились. Да и всем нашим ребятам не нравится дистанционное обучение, все его критикуют", - говорят они.

Больше чтива, меньше неприятностей

А вот Александру, который учится в девятом классе, кажется, дистанционный режим обучения не столь тягостен. По словам его папы Сергея, и ему спокойно за сына, когда тот учится дома.

"У меня сын – отличник. Я знаю, что он хорошо учится. Поэтому для него никакой разницы в обучении. Он – взрослый, осознанно относится к учебе. И мне спокойней, когда он дома. Больше контроля над ребенком. Меньше шансов, что он попадет в неприятную историю. Он, конечно, с головой у меня. Но 15 лет – специфический возраст. Нужен уже другой контроль", - поясняет Сергей.

По его словам, на каникулах и при дистанционном обучении сын стал больше читать.

"Он сейчас просто "ударился" в чтение книг. Решил изучить латиницу. У нас молдавский преподают на основе кириллической графики, а он планирует уехать обучаться либо в Кишинев либо куда-то в Германию. Учит сейчас немецкий. Целеустремленный", - с гордостью говорит отец.

Дочке Маргарите 10 лет, и как признается Сергей, с ней сложнее. Во-первых, менее усидчивая, во-вторых, так, как с мальчиком, – жестко и императивно, с дочкой не поговоришь.

"Для нашей семьи большой проблемой онлайн-обучение не стало. Потому что пока я на работе, бабушка занимается детьми и контролирует процесс. За старшего вообще не переживаю. Знаю, если я дал задачу сделать какие-то дела, он пока их не довершит, не будет отвлекаться на мелочи", - поясняет он.

Преимущества онлайн-обучения

Среди преимуществ обучения на дистанции Сергей приводит возможность детям с утра лишний часок поспать благодаря высвободившемуся времени, которое прежде тратилось на собирание в школу.

"Не надо ходить в школу, а значит, не надо вставать ни свет ни заря. Дети могут спокойно проснуться утром, пойти умыться, поесть. Час дольше поспал - и другое настроение у детей, и настрой учиться", - уверен он.

Сергей отмечает, что на самом деле необходимо приучить детей к дисциплине и самоконтролю. Тогда дистанционка покажется не столь непреодолимым препятствием к постижению знаний. Хотя и признает, что даже в советское время, несмотря на высокий уровень обучения, все равно родителям приходилось заниматься с детьми дома и "разжевывать" им изучаемый материал.

Впрочем, он уверен, что жалобы некоторых родителей на отсутствие времени и возможность помочь своим детям с предметами из-за большой занятости, на деле лишь следствие их невысокого уровня знаний.

"Читая родительские чаты, смотря на ошибки, которые они позволяют себе допускать в этой переписке, причем имея в руках умные смартфоны, я понимаю, что проблема не в том, что им не хватает времени уделить внимание детям, а в том, что они сами безграмотны и не в состоянии помочь в обучении детям и быть примером для них", - подмечает он.

Сергей также говорит, что его детям ко всему повезло с педагогами в школе. Это грамотные специалисты, которые искренне любят свое дело.

"Некоторые учителя на каникулах проявили желание заниматься удаленно дополнительно. Это говорит о высоком профессионализме наших педагогов, о том, что для них преподавание – это призвание. К слову, на каникулах они с детьми занимались бесплатно, по собственной доброй воли", - с восхищением говорит он об учителях.

На данный момент в Приднестровье в обычном режиме учатся только ученики младших классов. В некоторых районах региона открыты и малокомплектные школы, где количество учащихся не превышает 200 человек. Школьники с 5 по 11 классы, а также студенты средних профессиональных и высших учебных заведений переведены на дистанционную форму обучения вплоть до 1 декабря.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova