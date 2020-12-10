Мурадов: поддержав киевскую авантюру, Молдова встретит жесткий ответ России

Посетивший Кишинев с официальным визитом глава Украинского МИДа Дмитрий Кулеба пригласил Молдову к участию в проекте – «Крымская платформа». Зачем это Киеву и как поведет себя Молдова?

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Эти вопросы Sputnik Moldova обсудил в интервью с заместителем председателя Совета министров Республики Крым, постоянным представителем РК при президенте Российской Федерации Георгием Мурадовым.

- Георгий Львович, если Молдова активно включится в деятельность украинской Крымской платформы, следует ли ожидать появления новой точки напряжения в отношениях Кишинева с Москвой и Симферополем?

- Мы слышали заявления Майи Санду о готовности продолжать конструктивные отношения с Россией, о намерении встречаться с нашим руководством. Но если власти Молдовы поддержат эту опаснейшую подрывную антироссийскую и антикрымскую акцию, то должны отдавать себе отчет в том, какую угрозу для собственного народа создают. И, конечно же, для российско-молдавских отношений. На участии в Крымской платформе не выстроишь конструктивных отношений с Российской Федерацией.

- Как бы вы оценили озвученные Кулебой задачи этого "крымского проекта"?

- Хочу подчеркнуть, что прежде всего для самого украинского народа этот план гибельный. Конечно же, мы понимаем прекрасно, что он вписан Вашингтоном именно в американскую общую стратегию, нацеленную на, как они считают, возможность удушения, разрушения России. Эта стратегия, очевидно, может набрать обороты при новом американском руководстве. Мне, как аналитику тоже абсолютно понятно, что здесь стоит желание Вашингтона, с учетом характера власти демократов, включиться в разного рода украинские проекты и играть там ключевую роль.

Украинцев, которые являются важной, значительной частью общей с Россией цивилизационной семьи, просто отдают на заклание. И тут мы должны понимать, что более милой сердцу американцев и западных милитаристов идеи, чем битва с Россией до последнего украинца просто не существует. Это желание, которое прослеживается во всех их действиях.

- Еще одной целью Крымской платформы обозначено наращивание антироссийских санкций. Получается, присоединившись к платформе, Молдова присоединится и к санкциям?

- Это наращивание – убивающее саму же Украину. Да во многом и Европу. Эскалация экономической войны направлено не только против России, они подрывают собственную обеспеченность нашими природными ресурсами. Касается это в первую очередь Украины и Европы, которые с нашей ресурсной базой тесно связаны. Но связаны - пока отношения строятся на взаимовыгодной основе. А путем санкций можно только угробить этот процесс и заблокировать самим себе поставку необходимых товаров из России.

- А главный выгодополучатель находится за океаном?

- Да, это выгодно в первую очередь США. У них есть желание разрушить отношения Европы и России. Вклиниться таким острым способом в европейский рынок и взять его жестко под себя.

Поэтому Крымскую платформу мы должны рассматривать как детонатор конфликтной ситуации. Может быть, даже вплоть до военного конфликта. Который провоцируется посягательством на территориальную целостность России – на Крым.

- Молдова, сама раздираемая внутренними противоречиям, к сожалению, не играет сегодня серьезной роли в регионе. Какую реальную поддержку она может оказать Украине в рамках Крымской платформы?

- Существенно – никакой. Кроме одного компонента.

Для этого мы должны в целом рассматривать более широкую региональную политическую и военно-политическую ситуацию. И там этим компонентом является, конечно, Приднестровье. То есть, поддержав эту провокационную платформу по Крыму, Молдова будет рассчитывать на то, что Украина будет поддерживать Молдову в решении приднестровского вопроса в интересах Кишинева, а может, и Бухареста.

Надеемся, что гражданское общество и в Молдове, и на Украине окажет активное противодействие этой, по существу, самоубийственной политике Киева, которая озвучена Кулебой, что нормальные, здравомыслящие политические деятели различных стран – имею ввиду и Молдову, и европейские страны – поймут, в какую опасную игру они втягиваются.

- Если предположить, что Молдова все же станет частью Крымской платформы - понятно, что это не может остаться без каких-то ответных мер со стороны России. А какими могут быть эти меры?

- Ну, я все-таки крымский чиновник и не могу отвечать за всю Российскую Федерацию. Однако очевидность того, что это враждебная России программа, ответные меры могут быть вполне серьезными. Но решаться это будет на федеральном уровне.