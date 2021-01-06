Румынский аналитик: однажды самолет-дрон атакует человека

Благодаря постоянному присутствию ударных беспилотников MQ-9, которое не будет частью оборонительной доктрины, а является частью доктрины "превентивной войны", мы можем стать свидетелями изменения военной парадигмы Румынии и румынско-американского партнерства.

США разместили в Румынии беспилотный разведывательный самолет MQ-9 Reaper с ударными функциями для сбора информации, наблюдения и разведки в поддержку операций НАТО, сообщают официальные военные источники. Будет ли присутствие многоцелевых дронов в Кымпия-Турзий постоянным и чем оно может обернуться для Румынии, в интервью Sputnik рассказал внешнеполитический эксперт, историк, журналист и писатель Раду Тома. Он один из немногих румынских экспертов по Соединенным Штатам, России и отношениям между двумя великими сверхдержавами, живущий в США.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Размещение беспилотников США на базе в Румынии прокомментировали в Госдуме

- Начну непосредственно с мысли, которая вызывает множество дискуссий: как вы прокомментируете постоянное присутствие дронов MQ-9 Reaper в Румынии?

- Конечно, это не впервые, когда эти дроны здесь. Но давайте проясним: MQ-9 Reaper — летальное оружие! Они больше, чем дроны, они больше похожи на многоцелевые, разведывательные и штурмовые самолеты. В этом разница между этими штурмовиками и оборонительным вооружением базы Девеселу и севера Констанцы.

- Интересный акцент. Значит, их постоянное присутствие может иметь другое значение?

- Да, я подчеркиваю, потому что это существенно меняет присутствие высокотехнологичного американского оружия в Румынии. В отличие от оружия в Девеселу, направленного против потенциальной ядерной атаки Ирана и Северной Кореи, этот дрон не предназначен для обороны — он предназначен для действий, похожих на убийство генерала Сулеймани.

- Другими словами, мы имеем дело с наступательным американским присутствием на румынской территории.

- Я слышал об оборонительном румынско-американском партнерстве уже 12 лет. Настойчиво говорят, что у Девеселу есть оборонительные ракеты, настойчиво твердят, что мы обороняемся от Пхеньяна и Тегерана. Но эти дроны не являются оборонительными, это чисто наступательное оружие. Их появление на постоянной основе станет новым этапом в военной системе.

- Итак, вы считаете возможным постоянную их дислокацию?

- Постоянную? Посмотрим. На данный момент это не постоянное присутствие, потому что речь идет не о присутствии, установленном двусторонним политическим или коммерческим соглашением, таким как Deveselu или Patriot. Но мы знаем наверняка, что из бюджета США готовятся 130 миллионов долларов для базы в Кымпия-Турзий, и здесь также могут появиться объекты для этих дронов, которые затем можно легко перенести, например, в Констанцу.

- Хочется узнать ваше мнение об эволюции военного партнерства с США.

- Меня интересуют отношения Румынии и США, поскольку западные военные стратегии строятся на оборонительной линии — своего рода воображаемой линии Мажино. Но, как я уже сказал, в отличие от оружия, которое обе стороны представляют в качестве оборонительного, это является наступательным. А за ним могут прийти и другие виды, может быть, ядерные.

- Что может еще больше обострить отношения с Москвой...

- Когда я смотрю на эти беспилотные самолеты, вижу потолок полета 15 000 метров, 14 ракет Hellfire, вижу, что он летит в воздухе 14 часов, у него крейсерская скорость почти 400 километров в час, радиус действия 1850 километров... И я вижу, что расстояние до Крыма, что расстояние Констанца — Москва 1500 километров, короче, чем радиус этого дрона... Так что да, если эти дроны останутся здесь, расстановка сил радикально изменится.

- Значит, могут быть удары с территории Румынии по территории России?

- Мы размещаем здесь эти дроны типа "охотник-убийца", и, конечно же, мы можем обнаружить, что однажды дрон-самолет атакует человека... или нанесет удар с территории Румынии на Восток. Но такой отнюдь не невозможный шаг, как мы недавно убедились, имеет очень большое значение - постоянное присутствие здесь этого передового американского наступательного оружия может создать предпосылки для возврата к ошибочной доктрине превентивной войны Буша-младшего. Запущенная в 2002 году Джорджем Бушем-младшим доктрина принесла страдания Востоку и другим частям мира.

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