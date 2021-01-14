Владимир Воронин: молдавское государство – птенец с широко раскрытым клювом

Третий президент Молдовы критически оценивает текущую ситуацию в стране и готовит свою партию к участию в ближайших выборах.

Взбудораживший многих шутливой провокацией – "предложив" свою кандидатуру в премьер-министры Молдовы, – экс-президент Владимир Воронин дал интервью Sputnik Moldova.

Обречены были все

– Владимир Николаевич, вот смотрите вы с высоты своего восьмилетнего опыта президентства на текущую политическую ситуацию в стране и что видите?

© Sputnik / Дмитрий Астахов Тет-а-тет с Владимиром Путиным.

– Самый что ни на есть настоящий государственный коллапс с органами власти, не функционирующими на протяжении практически полугода.

Правительство долго собиралось в отставку и наконец ушло аккурат "под елочку". Парламента, по сути, нет, нет органов, которые могли бы утвердить новый состав правительства. Социальные проблемы не решаются ни для одной категории населения, а власть не владеет механизмом их решения.

Плюс ко всему – пандемия. При этом до сих пор неясно, когда начнется вакцинация, каким образом будет осуществляться этот процесс, какой вакциной станут прививать население, у кого и на какие средства эта вакцина будет приобретаться...

– Как вы оцениваете работу правительства Кику в этот тяжелейший "ковидный" год?

– Любое правительство, особенно в условиях парламентской республики, должно работать в тесном контакте с законодательным органом. Такого контакта, согласованной работы все это время не наблюдалось.

Парламент с первого дня своего мандата занимался внутренними разборками. "Туризм" из одной фракции в другую, предательство, коррупция. Все что угодно, но только не нормальное законотворчество, не забота о том, чтобы обеспечить правительство нормальными документами и законами.

В таких условиях на провал были обречены все – и сам парламент, и президент, и правительство.

– Проигрыш Игоря Додона на минувших президентских выборах стал для вас неожиданностью?

– Разрыв между кандидатами во многом был обусловлен протестным голосованием. Поэтому – нет, не стал.

Владимир Воронин объяснил, почему не пойдет на инаугурацию Майи Санду >>>

О главной беде Молдовы

– Основным посылом предвыборной кампании нового президента была борьба с коррупцией. Есть ли у Майи Санду шанс хотя бы частично выполнить свои обещания?

– Если исходить из нынешних молдавских реалий, это действительно острейшая проблема страны.

Но одно дело – заявления, и совсем другое – практическая реализация.

Коррупция сегодня пронизала все органы молдавской власти, все государственные институты – от образовательных учреждений до силовых структур. Предвыборными лозунгами ее не победить. Ничего не изменят и, допустим, кадровые перестановки. Здесь нужен жесткий системный подход, консолидация всех сил.

Удастся ли это сделать Санду? Большой вопрос.

А в ситуации, когда у нее нет ни парламентского большинства, ни дееспособного правительства – шансов вообще никаких.

– Как вы считаете, стоит ли президенту Санду рассчитывать на лояльное к ней парламентское большинство, когда (и если) состоятся досрочные парламентские выборы?

– Майя Санду и ее сторонники, несомненно, рассчитывают повторить успех, достигнутый на выборах главы государства. Но, кажется, забывают одно: президентский и парламентский электоральные процессы – вещи разные.

Совершенно не исключаю, что после досрочных выборов ситуация для Санду, наоборот, еще более усугубится, и ей останется только сидеть в кабинете и изредка совершать какие-то международные визиты.

Вообще, Майя Санду лично и молдавские правые партии в целом крайне заинтересованы в том, чтобы досрочные парламентские выборы состоялись как можно скорее. Пока не растерялся тот рейтинг и тот кредит доверия, который они получили (каким путем – другой вопрос) в ходе президентской кампании.

Чем дольше будет нарастать нынешний ком проблем в стране, тем меньше вероятность, что правые получат на досрочных выборах искомый результат.

– Президент на днях вернулась из Киева и в ближайшие дни отправится в Брюссель. Был ли продуктивным первый и стоит ли ждать конкретики от второго?

– Визит Санду в Киев был формальным, причем с серьезными протокольными ошибками с ее стороны (впрочем, спишем это на неопытность). Но у нас с Украиной за последние 10 лет накопилось огромное количество вопросов.

И главный из них – проблема Днестра. В границах Молдовы река скоро попросту останется без воды по причине строительства Украиной нескольких гидроаккумулирующих электростанций. Есть между странами и тянущиеся еще с советских времен спорные вопросы собственности. И все это Майя Санду в ходе визита просто "обговорила". Но тут не обговаривать надо, а создавать правительственные комиссии и скрупулезно разбираться с каждой проблемой...

Что касается Брюсселя, то эта поездка молдавского президента станет зачитыванием списка просьб – о кредитах для Молдовы по таким-то направлениям. И, по крайней мере, на данном этапе коллективный Запад будет склонен Майю Санду поддержать.

© Sputnik / Miroslav Rotari Владимир Воронин, дуайен молдавской политики.

– Владимир Николаевич, почему последний десяток лет предвыборные посылы молдавских политиков сводятся к "нам дадут", "нам помогут" – вместо "мы добьемся", "мы заработаем"? Откуда взялось это, простите, государственное иждивенчество?

– К сожалению, это действительно так. Вместо того чтобы уповать на собственных силы, развивать страну, мы сидим как несмышленые птенцы в гнезде с широко раскрытым клювом и ждем, что нам кто-то кинет туда что-нибудь вкусное.

Не ради хвастовства, а просто как констатация факта. Когда коммунисты в 2001 году пришли к власти, сумма внешних кредитов составляла 92% от ВВП Молдовы. Мы не только рассчитались по каждому из них, но за более чем восемь лет не взяли ни одного доллара или евро от МВФ, Всемирного банка или ЕБРР.

Так вполне возможно действовать и сегодня – если поставить перед собой подобную задачу и приложить все усилия для ее выполнения. Но если идти во власть с мыслью – мы будем сидеть-царствовать, а нам что-то дадут, то это ущербная, вредная позиция, вырабатывающая привычку к паразитированию. Так нельзя развивать суверенное государство.

– Способна ли республика избавиться от постоянной зацикленности на пресловутых "векторах" – на Запад, на Восток? Или молдавское общество разделено навсегда?

– И способна, и не навсегда.

Для этого просто нужно перестать крутить шеей в разные стороны. Начать ориентироваться не на подачки каких-то внешних "партнеров", а на интересы страны, молдавского народа.

Убежден, большинство людей в Молдове не хотят этого разделения, а хотят добрососедских отношений во всех географических направлениях. К слову, Партия коммунистов в свое время нашла эту золотую середину...

– ПКРМ пойдет на ближайшие выборы?

– Конечно, мы будем участвовать очень активно.

Как радовались наши оппоненты, когда ПКРМ впервые за 20 лет не прошла в нынешний парламент – самый коррумпированный и мафиозный в истории независимой Молдовы. Но теперь сами же говорят: "Не хватает в парламенте коммунистов с их принципиальной позицией".

Они сами понимают, как по большому счету губителен этот коллективный сговор в законодательном органе: я сегодня голосую за твой закон, ты завтра – за мой. А ведь, по сути, сегодня только на этом и строится "работа" молдавских парламентариев.

– На днях вы многих взбудоражили своей шутливой провокаций, "предложив" свою кандидатуру в премьеры. А если пофантазировать и предположить, что это вы в сегодняшней Молдове вновь президент, каковы были бы три первых ваших действия?

– (Смеется) Это будет уже не фантазия, а подсказка. А подсказывать сегодня Майе Санду, наверное, было бы неправильным. Я обязательно отвечу на ваш вопрос, но действиями – той политикой, которую в ближайшее время будет проводить Партия коммунистов.

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