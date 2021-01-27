Блокадница об осаде Ленинграда: люди падали замертво на улицах, замерзали стоя

Нине Владимировне Богдановой было 14 лет, когда началась война. Она рассказала, каких нечеловеческих сил стоило выживание в блокадном Ленинграде, когда стояли морозы в минус сорок, а ежедневный паек по карточке, которая была не у каждого, уменьшился до скибочки хлеба.

КИШИНЕВ, 27 янв - Sputnik. В среду, 27 января, вспоминают ленинградцев, погибших и переживших страшные годы осады города немецкими оккупантами. В этот день отмечается 77-летие полного снятия блокады Ленинграда. Свидетельница тех событий, ныне наша соотечественница, Нина Владимировна Богданова была 14-летним подростком, когда нацистская Германия напала на Советский Союз.

"22 июня ровно в четыре часа нам объявили, что началась война, и в это же время был налет на Ленинград. Страшное ощущение. Передать невозможно. Потому что сразу началась бомбежка, люди запаниковали: надо было куда-то бежать, что-то придумывать. Выбежали на лестницу, с лестницы вниз, чтобы не оставаться наверху. Со временем все становилось хуже и хуже", – вспоминает Богданова.

Стали исчезать продукты, ввели карточную систему, по которой количество выданных продуктов постоянно уменьшалось. Дошло до мизерного пайка в 125 грамм хлеба на день, на вид это – скибочка хлеба.

Похоронить близкого – из разряда геройства

В первый год блокады Нина Владимировна потеряла четырех родных, которые умерли от голода. Вместе с мамой хоронила бабушку и своего папу, которые ушли один за другим в течение двух дней. Часть ленинградцев, ослабленных из-за постоянной нехватки еды и сильных морозов, не в состоянии были проводить своих близких в последний путь. Обращались к дворнику, который помогал за оговоренную плату. Некоторые относили тела к воротам дома, откуда уже специальные люди увозили умерших на кладбище.

Медали "Жителя блокадного Ленинграда", Нины Владимировны Богдановой. Когда началась война, ей было всего 14 лет. © Sputnik / Irina Leahova

За то, что пришлось пережить в годы осады, в каждый юбилей освобождения Ленинграда ей вручают медаль, посвященную снятию блокады. © Sputnik / Mihai Caraus

И она даже не знает, сколько их всего, сложенных лежит на полке. © Sputnik / Mihai Caraus

А это удостоверение к знаку "Жителя блокадного Ленинграда" Нины Богдановой и ее мамы. © Sputnik / Mihai Caraus

Удостоверение за участие в героической обороне Ленинграда принадлежит папе Нины Владимировны. Он ушел из жизни во время блокады, и медаль, как и удостоверение, вручили посмертно его дочке. © Sputnik / Mihai Caraus

Именно так Нина Владимировна вместе со своей мамой через весь Ленинград везла санки с усопшими папой и бабушкой до места захоронения. Это иллюстрация из книги "Ленинград в блокаде", которую ей подарила мама. © Sputnik / Mihai Caraus

А вот какое посвящение мама Нины Владимировны оставила своей дочке на форзаце подаренной книги. © Sputnik / Mihai Caraus 1 / 7 © Sputnik / Irina Leahova Медали "Жителя блокадного Ленинграда", Нины Владимировны Богдановой. Когда началась война, ей было всего 14 лет.

Семья Нины Владимировны решила похоронить своих родных, даже несмотря на то, что сами они были сильно истощены. Обратились за помощью к дворнику, он запросил слишком высокую цену за свои услуги – продовольственную карточку умерших, по которой можно было получить 125 грамм хлеба. Тогда мама с дочкой повезли тела близких через весь Ленинград сами.

"Мы с мамой привязали обоих валетом к санкам и от Васильевского острова, где мы жили, пошли через мост, потом вдоль Невы в церковь на отпевание, потом в другую часть Ленинграда – к Смоленскому кладбищу. Там, за кладбищем, специальные люди вырывали ямы, в которых складывали тела умерших. Теперь там Смоленский мемориал", – говорит блокадница.

Мемориал по сей день посещают выжившие после войны родственники, оставляя цветы на месте, где были похоронены их близкие, не зная, в каком именно месте кладбища они находятся. Но уже тогда, в феврале 1942 года, преодолев огромное расстояние, онемевшие от холода и истощенные голодом, не зная, как сложится их судьба, мама с дочкой отмерили количество шагов от места погребения до дороги, чтобы навещать могилу когда-то в лучшем будущем.

Оберег от эпидемии

Не всем ленинградцам удавалось довезти своих близких до места захоронения.

"Некоторые не могли довезти своих родных и бросали по дороге. А так как был мороз в 40 градусов, то тела застывали в том положении, как они были брошены. Навсегда перед глазами женщина, стоящая на коленях с распущенными седыми волосами, замерзшая. Никогда не забуду", – рассказывает Богданова.

Однако, по ее словам, этот лютый холод сыграл и положительную роль для жителей Ленинграда, заключенных в блокадное кольцо нацистами.

"После тех лет я не помню, чтобы в Ленинграде был такой холод. Но тогда он стал благом. Если бы не мороз, развилась бы инфекция. Сколько людей умирало, идя по улице, какие горы полуголых тел лежали у ворот домов, потому что их не в состоянии были вывезти и захоронить близкие! Они все были замершие из-за сильных холодов. И поэтому инфекция не распространилась, и не случилось эпидемии", – пояснила она.

Город-фронт

Осадный Ленинград был городом-фронтом. Днем – артобстрелы, ночью – сыпятся бомбы с неба. Немцы были пунктуальны и начинали бомбить с самолетов в определенное время, так что к 11 часам вечера все ленинградцы, кто был в состоянии, укрывались в бомбоубежище. В доме Нины Владимировны его не было, поэтому приходилось пробегать приличные расстояния для того, чтобы успеть спрятаться. Ночные налеты немцев они также пережидали в траншеях, вырытых перед домами в скверах.

"Холод, сидишь в траншее и смотришь на небо. И этот однотонный зловещий гул самолетов… Вдруг падает бомба и взрыв, и такое впечатление, что прямо на тебя падают эти бомбы, и в то же время дрожишь: хоть бы это не в твой дом. Сколько эти налеты длились, я даже не помню", – говорит она.

Ленинград забрасывали "зажигалками" – маленькими бомбочками, начиненными термитной смесью. И если такая пробивает крышу и попадает на чердак, то загорается все, и до бомбоубежища доходит.

"Эти бомбы дают высокую температуру горения. Водой тушить нельзя, только если большим количеством сразу, бочкой. Высокая температура разлагает воду на водород и кислород. Водород горит, а кислород поддерживает температуру горения. Поэтому все брали капроновые чулки, забивали их песком, и забрасывали ими горящую бомбу", – объясняет Богданова как специалист-химик.

Чтобы предупредить подобную ситуацию, на чердаке сторожили дежурные, которые предпринимали нужные действия в случае, если такая "зажигалка" залетала в их дом.

Обязанности ребенка в блокаду

Нина Владимировна рассказала, что ей, тогда подростку, приходилось делать, как и многим другим детям, жившим в блокадном Ленинграде, пока еще сил хватало для того, чтобы передвигаться.

"В пять часов утра я шла на окраину города, Васильевского острова, чтобы отстоять очередь и выкупить по карточкам хлеб. Не было ни электричества, ни воды. Мы жили на шестом этаже, в доме, который достаточно далеко находится от Невы, лифта не было. В мои обязанности входило привезти воду из реки, и я ее тащила на тех же саночках. И сейчас даже не могу вспомнить, как мне удавалось из проруби на Неве поднять воду наверх к дороге. Может, мне кто-то помогал, а может я брала с собой какой-то ковш", – пытается восстановить она в памяти эти моменты.

Из еды был хлеб. Еще варили холодец из столярного клея, а если вдруг у кого сохранялись военные кожаные ремни, то из них готовили студень. Когда мама устроилась в какую-то столовую, то в рационе появился дрожжевой суп – это дрожжи, растворенные в воде. Из живности никого не осталось.

"Откуда крысы, если продуктов нет?! Нет кошек, нет собак. Ни голубей, ни каких других птиц. Все съели. Это страшно", – вспоминает она.

Продали все, что можно было, для того чтобы выжить. За кожаный диван удалось приобрести 600 грамм хлеба, за мамино золотое обручальное кольцо – килограмма два риса.

"Был ли страх перед смертью? Об этом нужно спросить у тех, кто умирал. Я не боялась. Смерть была воочию. Люди падали замертво, идя по улице. Другие перешагивали и шли дальше. Настолько привыкли ко всему. Ждали лишь, кто следующий. Но как мы выжили, я сказать не могу. Это невероятно", – заключает блокадница.

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