Блокадница об осаде Ленинграда: люди падали замертво на улицах, замерзали стоя

КИШИНЕВ, 27 янв - Sputnik. В среду, 27 января, вспоминают ленинградцев, погибших и переживших страшные годы осады города немецкими оккупантами. В этот день отмечается 77-летие полного снятия блокады Ленинграда. Свидетельница тех событий, ныне наша соотечественница, Нина Владимировна Богданова была 14-летним подростком, когда нацистская Германия напала на Советский Союз.
"22 июня ровно в четыре часа нам объявили, что началась война, и в это же время был налет на Ленинград. Страшное ощущение. Передать невозможно. Потому что сразу началась бомбежка, люди запаниковали: надо было куда-то бежать, что-то придумывать. Выбежали на лестницу, с лестницы вниз, чтобы не оставаться наверху. Со временем все становилось хуже и хуже", – вспоминает Богданова.
Стали исчезать продукты, ввели карточную систему, по которой количество выданных продуктов постоянно уменьшалось. Дошло до мизерного пайка в 125 грамм хлеба на день, на вид это – скибочка хлеба.
Похоронить близкого – из разряда геройства
В первый год блокады Нина Владимировна потеряла четырех родных, которые умерли от голода. Вместе с мамой хоронила бабушку и своего папу, которые ушли один за другим в течение двух дней. Часть ленинградцев, ослабленных из-за постоянной нехватки еды и сильных морозов, не в состоянии были проводить своих близких в последний путь. Обращались к дворнику, который помогал за оговоренную плату. Некоторые относили тела к воротам дома, откуда уже специальные люди увозили умерших на кладбище.
- Медали "Жителя блокадного Ленинграда", Нины Владимировны Богдановой. Когда началась война, ей было всего 14 лет.© Sputnik / Irina Leahova
- За то, что пришлось пережить в годы осады, в каждый юбилей освобождения Ленинграда ей вручают медаль, посвященную снятию блокады.© Sputnik / Mihai Caraus
- И она даже не знает, сколько их всего, сложенных лежит на полке.© Sputnik / Mihai Caraus
- А это удостоверение к знаку "Жителя блокадного Ленинграда" Нины Богдановой и ее мамы.© Sputnik / Mihai Caraus
- Удостоверение за участие в героической обороне Ленинграда принадлежит папе Нины Владимировны. Он ушел из жизни во время блокады, и медаль, как и удостоверение, вручили посмертно его дочке.© Sputnik / Mihai Caraus
- Именно так Нина Владимировна вместе со своей мамой через весь Ленинград везла санки с усопшими папой и бабушкой до места захоронения. Это иллюстрация из книги "Ленинград в блокаде", которую ей подарила мама.© Sputnik / Mihai Caraus
- А вот какое посвящение мама Нины Владимировны оставила своей дочке на форзаце подаренной книги.© Sputnik / Mihai Caraus
Семья Нины Владимировны решила похоронить своих родных, даже несмотря на то, что сами они были сильно истощены. Обратились за помощью к дворнику, он запросил слишком высокую цену за свои услуги – продовольственную карточку умерших, по которой можно было получить 125 грамм хлеба. Тогда мама с дочкой повезли тела близких через весь Ленинград сами.
"Мы с мамой привязали обоих валетом к санкам и от Васильевского острова, где мы жили, пошли через мост, потом вдоль Невы в церковь на отпевание, потом в другую часть Ленинграда – к Смоленскому кладбищу. Там, за кладбищем, специальные люди вырывали ямы, в которых складывали тела умерших. Теперь там Смоленский мемориал", – говорит блокадница.
Мемориал по сей день посещают выжившие после войны родственники, оставляя цветы на месте, где были похоронены их близкие, не зная, в каком именно месте кладбища они находятся. Но уже тогда, в феврале 1942 года, преодолев огромное расстояние, онемевшие от холода и истощенные голодом, не зная, как сложится их судьба, мама с дочкой отмерили количество шагов от места погребения до дороги, чтобы навещать могилу когда-то в лучшем будущем.
Оберег от эпидемии
Не всем ленинградцам удавалось довезти своих близких до места захоронения.
"Некоторые не могли довезти своих родных и бросали по дороге. А так как был мороз в 40 градусов, то тела застывали в том положении, как они были брошены. Навсегда перед глазами женщина, стоящая на коленях с распущенными седыми волосами, замерзшая. Никогда не забуду", – рассказывает Богданова.
Однако, по ее словам, этот лютый холод сыграл и положительную роль для жителей Ленинграда, заключенных в блокадное кольцо нацистами.
"После тех лет я не помню, чтобы в Ленинграде был такой холод. Но тогда он стал благом. Если бы не мороз, развилась бы инфекция. Сколько людей умирало, идя по улице, какие горы полуголых тел лежали у ворот домов, потому что их не в состоянии были вывезти и захоронить близкие! Они все были замершие из-за сильных холодов. И поэтому инфекция не распространилась, и не случилось эпидемии", – пояснила она.
Город-фронт
"Холод, сидишь в траншее и смотришь на небо. И этот однотонный зловещий гул самолетов… Вдруг падает бомба и взрыв, и такое впечатление, что прямо на тебя падают эти бомбы, и в то же время дрожишь: хоть бы это не в твой дом. Сколько эти налеты длились, я даже не помню", – говорит она.
Ленинград забрасывали "зажигалками" – маленькими бомбочками, начиненными термитной смесью. И если такая пробивает крышу и попадает на чердак, то загорается все, и до бомбоубежища доходит.
"Эти бомбы дают высокую температуру горения. Водой тушить нельзя, только если большим количеством сразу, бочкой. Высокая температура разлагает воду на водород и кислород. Водород горит, а кислород поддерживает температуру горения. Поэтому все брали капроновые чулки, забивали их песком, и забрасывали ими горящую бомбу", – объясняет Богданова как специалист-химик.
Чтобы предупредить подобную ситуацию, на чердаке сторожили дежурные, которые предпринимали нужные действия в случае, если такая "зажигалка" залетала в их дом.
Обязанности ребенка в блокаду
Нина Владимировна рассказала, что ей, тогда подростку, приходилось делать, как и многим другим детям, жившим в блокадном Ленинграде, пока еще сил хватало для того, чтобы передвигаться.
Из еды был хлеб. Еще варили холодец из столярного клея, а если вдруг у кого сохранялись военные кожаные ремни, то из них готовили студень. Когда мама устроилась в какую-то столовую, то в рационе появился дрожжевой суп – это дрожжи, растворенные в воде. Из живности никого не осталось.
"Откуда крысы, если продуктов нет?! Нет кошек, нет собак. Ни голубей, ни каких других птиц. Все съели. Это страшно", – вспоминает она.
Продали все, что можно было, для того чтобы выжить. За кожаный диван удалось приобрести 600 грамм хлеба, за мамино золотое обручальное кольцо – килограмма два риса.
"Был ли страх перед смертью? Об этом нужно спросить у тех, кто умирал. Я не боялась. Смерть была воочию. Люди падали замертво, идя по улице. Другие перешагивали и шли дальше. Настолько привыкли ко всему. Ждали лишь, кто следующий. Но как мы выжили, я сказать не могу. Это невероятно", – заключает блокадница.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>