Пандемия не помешала: как в Приднестровье лечат онкозаболевания

Во Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями главный онколог Минздрава Приднестровья Алина Андреева рассказала корреспонденту Sputnik, как решают проблему с онко в регионе.

ТИРАСПОЛЬ, 4 фев – Sputnik. За 2020 год количество случаев онкозаболеваний в Приднестровье снизилось на 15%. Всего за пандемийный год на учет встало 1584 человека. В 2019 году было зафиксирован 1821 пациент с онкологией. Главный онколог Минздрава Приднестровья Алина Андреева рассказала о том, что врачи беспокоились из-за возможного роста заболеваемости в крайней стадии болезни, однако этого не произошло. Показатели почти идентичны позапрошлому году.

"Мы боялись, что вырастит процент пациентов в запущенных стадиях в виду того, что из-за пандемии были отменены многие плановые обследования и операции. Но цифры по последним годам практически схожи. Около 53% из выявленных случаев – первой и второй стадии и 21% – четвертой. А в целом в 2020 году у нас на удивление спад заболеваемости", – отметила она.

Программа бесплатного лечения

Статистика максимально приближена к реальной, так как за помощью в мединстанции обращается большинство людей, страдающих онкологией.

"Даже в тех случаях, когда пациенты самостоятельно проходят лечение в Онкоинституте в Кишиневе или в других странах – России, Украине, то по его окончании они все равно возвращаются домой, становятся на учет хотя бы для того, чтобы оформить юридические моменты – подписаться на бесплатные препараты, оформить группу инвалидности либо продлить больничный лист", – поясняет главный онколог.

В Приднестровье существует госпрограмма, которая позволяет при острых и сложных формах онкозаболеваний и в случае, когда невозможно оказать на территории самого региона помощь, бесплатно проходить обследования и лечение за его пределами.

"Эта программа действует уже очень много лет. И перечень тех заболеваний, при которых нуждающиеся могут получить право бесплатного обследования и лечения за пределами Приднестровья, постоянно расширяется. Это те виды лечения, которые мы не можем выполнить у нас", – уточняет Андреева.

В перечень категорий граждан, заболевания которых требуют первоочередного лечения за пределами региона, входят все, кому необходима неотложная медицинская помощь, пациенты с раком щитовидной железы, нуждающиеся в проведении радиотерапии, а также граждане с онкологией, которым показана лучевая терапия и хирургические вмешательства.

Связь с коллегами

Большинство из тех, кто подпадает под эту программу, проходят лечение в Онкоинституте в Кишиневе. С коллегами из этого медучреждения у приднестровских специалистов уже давние и хорошо налаженные связи. Однако в Онкоинституте могут предоставить не все виды лечения. Поэтому в случае необходимости приднестровцы направляются в медцентры Украины или России. Например, пациенты с диагнозом рака щитовидной железы проходят радиотерапию в Одессе.

"У нас нет четких географических ограничений, уже налажены рабочие контакты с коллегами из других стран, и даже пандемия им не помешала. В 2020 году был пациент, которому невозможно было провести оперативное вмешательство ни у нас, ни у коллег из Кишинева. И мы направили его за счет бюджета в Российскую Федерацию, где ему в крупной специализированной клинике сделали многочасовую операцию с дежурством четырех бригад врачей. И пациента спасли", – вспоминает Андреева.

Статистика показывает, что каждый пятый пришедший в медучреждения Приднестровья с онкологией – это пациент с запущенной стадией заболевания, и зачастую причина тому – позднее обращение за помощью. В связи с этим специалист напомнила о том, что необходимо проводить минимальные обследования, которые рекомендуются каждому. Это рентгенография или флюорография легких, скрининг рака шейки матки, рака молочной железы и толстой кишки.

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