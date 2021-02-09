Васнецов: дружба наших народов – опора для развития межгосударственных связей

– Олег Владимирович, Вы занимаете пост посла в Молдавии два с половиной года. Ранее Вы имели опыт посольской деятельности в Демократической Республике Конго. Регионы принципиально разные, было ли тяжело перестроиться и адаптироваться к новым условиям?

– Разумеется, специфика разнится. Но не стоит забывать, что достоинство советской, а потом российской дипломатической школы заключается в универсальности и гибкости ее подходов для выполнения многогранных задач в условиях постоянно меняющейся международной повестки. Конечно, время идет, меняется мир, меняется инструментарий, но базовые принципы - верность Родине и национальным интересам - остаются внутренним фундаментом, на основе которого российские дипломаты выполняют свой долг. С таким настроем я прибыл в Кишинев. Горжусь, что руководство нашей страны доверило мне представлять российские интересы в Республике Молдова - интересном и самобытном государстве с динамичной общественно-политической жизнью и богатыми традициями, которое к тому же связано с Россией общей историей и культурой. Уверен, что многовековые узы дружбы наших народов остаются надежной опорой для развития межгосударственных связей.

– Ваше назначение произошло в период серьезного охлаждения отношений между Москвой и Кишиневом, сопровождавшегося рядом скандалов. С тех пор ситуация нормализовалась. Считаете ли Вы это в том числе своей заслугой?

– Скорее воспринимаю это как почетную обязанность. Ведь дипломат служит ради взаимовыгодных, гармоничных и сбалансированных двусторонних отношений с той страной, где он представляет интересы своей Родины. Что касается остальной части Вашего вопроса… В июне 2019 года в Кишиневе происходили по-настоящему исторические события. В интересах молдавского народа тогда мы протянули руку прогрессивным политическим силам и всем людям доброй воли в их стремлении освободиться от олигархического режима. Новую власть поддержали и наши западные партнеры. На фоне, скажем прямо, сложных в настоящее время отношений России с Западом "молдавский кейс" - как назвали тот пример уникального взаимодействия Брюсселя, Москвы и Вашингтона эксперты и политики - говорит о возможностях изыскания компромиссов по сложным и острым темам в современных международных отношениях.

– По каким основным направлениям развивается сейчас сотрудничество между Москвой и Кишиневом? Есть ли рамочные договоренности по каким-то будущим проектам? © Sputnik / Miroslav Rotari Посол России встретился с главой АО "Молдовагаз": что они обсуждали

– Наиболее перспективными направлениями нашей двусторонней повестки выступают торгово-экономические, энергетические и культурно-гуманитарные вопросы. Российская Федерация является одним из крупнейших торговых партнеров республики. Доля нашей страны во внешней торговле Молдавии составляет около 11%. Беспошлинные поставки плодоовощной продукции на российский рынок способствуют поддержке молдавских аграриев, а переводы молдавских трудовых мигрантов из России составляют более 20% общего объема денежных средств, получаемых из-за границы.

В настоящее время готовы к подписанию межправительственных соглашений о социальном обеспечении, взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней, а также по переводу в практическую плоскость пакета межведомственных документов в области здравоохранения и культуры.

Активны и российско-молдавские бизнес-связи. Среди перспективных проектов - запуск производства стройматериалов и расширение возможностей Башкирско-молдавского торгового дома. Крупными инвестициями в молдавскую экономику станут вложения в открытие на территории Республики Молдова "Агро Хаба" - двусторонней структуры, облегчающей ведение внешнеторговых процедур.

Могу заверить, что Посольство Российской Федерации в Республике Молдова будет и впредь прилагать все усилия для развития российско-молдавских отношений.

– Что Вы можете сказать по случаю Дня дипломатического работника? Какой Вы видите современную международную динамику?

– Мы, сотрудники МИД России, гордимся историей отечественной дипломатии, берущей свое начало еще в IX веке, с момента направления первого посольства в Константинополе и подписания договора "О мире и любви" с Византийской империей. При этом последовательно отстаиваем необходимость уважения культурно-цивилизационной самобытности народов мира, их желание самим, без указок или давления извне определять свою судьбу и выбирать свою внешнюю политику.

Сегодняшний мир переживает бурные перемены. Появляются и укрепляются новые центры экономического притяжения и связанного с ним политического влияния, которые стремятся проводить независимый внешнеполитический курс. Практическим воплощением этой тенденции остается продолжающийся процесс становления новой, более справедливой, более демократической системы мироустройства. Вряд ли необходимо доказывать, что усложнившаяся картина международной жизни должна была уже давно научить всех договариваться, совместно выстраивать механизмы глобального управления, отвечающие требованиям XXI века. Свидетельство тому - коронавирусная пандемия, последствия которой мы продолжаем ощущать.

В качестве резюме добавлю, что на дипломатах лежит особая ответственность за выработку оптимальных, устраивающих всех без исключения участников межгосударственного общения решений в самых разных областях. Только вместе мы можем найти эффективные ответы на масштабные вызовы и угрозы человечеству.

– Спасибо и с праздником Вас!

– Спасибо!

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