Профессор Дикусар: Уровень финансирования нашей науки грозит ее разрушением

Почему советские власти стремились открывать собственные Академии наук в союзных республиках? И как получилось, что в независимой Молдове сфера исследований существует в режиме выживания?

На эти и другие вопросы в интервью Sputnik Молдова ответил член-корреспондент Академии наук Молдовы, профессор, науковед Александр Дикусар.

- Александр Иванович, в чем был смысл создания в сравнительно небольшой Молдавской ССР полноценного и автономного научного центра — собственной Академии наук с развитой сетью научно-исследовательских учреждений? На чем основывался советский подход к созданию подобных учреждений в отдельных союзных республиках?

© Sputnik / Mihai Caraus Александр Иванович Дикусар.

- Создание Академий наук союзных республик (и, соответственно, МССР) было обусловлено колоссальными успехами советской науки. Ученые Советского Союза продемонстрировали ее возможности, причем, не только в военной области. СССР был вторым государством в мире, создавшим атомную бомбу и первым — водородную. А освоение космоса?

И создание Академии наук МССР в 1961 году произошло сразу после полета Юрия Гагарина.

То есть, развитие науки в союзных республиках было вполне естественным, и именно в форме Академий. Тем более, что, например, Академия наук Украины была создана еще в 1918 году при гетмане Скоропадском (по инициативе академика В. И. Вернадского) и показала свои возможности уже в советский период.

- Какие задачи советское правительство стремилось решить с помощью такой политики? Академия наук МССР с этими задачами справлялась?

- В Советском Союзе утверждали: "Наука является непосредственной производительной силой общества". Это был лозунг, но, по существу, абсолютно адекватный действительности. Более того, в настоящее время его можно подтвердить количественно. Академия наук МССР со своими задачами справлялась, о чем свидетельствовала динамика развития и промышленности, и аграрного сектора в республике. Более того, Академия наук оказывала заметное влияние на уровень высшего образования, через него – и на образование в целом. Нельзя исключать и ее влияния на уровень здравоохранения.

© Sputnik / Mihai Caraus Лаборатория.

- Какие области науки в МССР считались приоритетными?

- Перед Академией, насколько я понимаю, руководящие органы не ставили задач выделения приоритетных областей науки.

В науке вообще, а в особенности, в такой относительно небольшой республике, как Советская Молдавия приоритетность определялась личностями, возглавлявшими определенные направления.

Такими личностями были академики А. В. Аблов в химии, братья В. А. и С. А. Москаленко в физике, Б. Р. Лазаренко в области технических наук, замечательная плеяда молдавских математиков во главе с академиком В. А. Андрунакиевичем.

© Sputnik / Шахвердиев Здание Академии наук Молдавской ССР в Кишиневе.

Необходимо выделить и исследователей — аграриев, в особенности, после прихода в Академию академика А. А. Жученко. Благодаря ему, АН МССР стала видным центром развития сельскохозяйственной науки в СССР в тот период.

- Очевидно, что с момента обретения независимости, стремительно беднеющая Молдова не могла себе позволить содержать столь развитую и ресурсоемкую сеть научных учреждений. Каким отраслям молдавской науки отдавалось предпочтение на ранних этапах становления независимой республики?

- После распада СССР Академия наук и, вообще, вся наука Республики перешла в состояние "выживания". Возникли дискуссии, а нужна ли наука в такой небольшой и бедной стране, как Молдова (кстати, она стала стремительно беднеть после приобретения независимости) и если нужна, то какая?

Было очевидно, что нужна, но вот какая? Такой ответ был получен, но не сразу.

Благодаря мудрости и опыту людей, ответственных за развитие науки и, прежде всего, из самой Академии (здесь хотелось бы в первую очередь отметить Президента АН того периода, ныне покойного академика А. М. Андриеша) ответ был найден, и я беру на себя смелость его сформулировать: "хорошая наука".

Именно такая наука нужна Молдове. Именно такая наука обеспечивает повышение уровня социально-экономического развития страны, уровень образования и здравоохранения. А вот какие ее области при этом станут приоритетными, зависит от тех исследователей, которые эти области развивают.

Здесь следует особо подчеркнуть, что в этот период шло катастрофическое снижение финансирования науки. К концу XX века оно снизилось до 0,17% от ВВП.

Для сравнения необходимо напомнить, что в настоящее время в ЕС, например, это около 3% от ВВП, а в России –1,2%. И это относительные величины. А что с абсолютным финансированием?

- Можно ли сказать, что постепенное затухание научной активности усугубило экономические и социальные проблемы в стране?

- Безусловно. В настоящее время уже показано количественно, что уровень социально-экономического развития общества и уровень его научного развития представляют собой нелинейную зависимость, так называемую "положительную обратную связь". То есть, уровень научного развития определяет уровень социально-экономической жизни общества, но и наоборот, высокий уровень социально-экономического развития общества определяет уровень развития науки.

Таким образом, снижая уровень финансирования науки (неважно, по каким причинам, вы это делаете), вы снижаете уровень социально-экономического развития общества, то есть, уровень того, "как мы живем". И если это делают люди, ответственные за принятие решений в обществе, то совершенно очевидно, что они "не ведают, что творят".

Иногда возражают, что Молдова — бедная страна и на науку просто не хватает средств. Простите, но если власти допускают "кражу миллиарда" и, как сейчас достоверно известно, не только допускают, но сами в этом участвуют, то о какой нехватке средств можно говорить?

© Sputnik / Mihai Caraus Исследовательская работа.

- Если бы эволюционирование молдавской науки за весь период независимости страны можно было бы разделить на этапы, какими бы они были? Какие поворотные точки для науки в истории независимой Молдовы вы могли бы назвать?

- Мне известен только один такой поворотный пункт. Принятие Парламентом Молдовы в 2004 году "Кодекса о науке и инновациях" Согласно этому документу "Академия наук Молдовы — единственное публичное учреждение общенационального значения в области науки и инноваций, полномочный координатор научной и инновационной деятельности, высший научный консультант публичных властей Республики Молдова".

Но даже не это было определяющим в Кодексе. В нем была зафиксирована норма: достижение к 2007 году уровня финансирования науки в 1% от ВВП. И движение в этом направлении действительно имело место.

Максимальный уровень финансирования был достигнут в 2009 году — 0,7 % от ВВП. Что произошло в 2009 году, всем известно. Именно с тех пор уровень финансирования постоянно снижался и достиг к настоящему времени около 0,3 % от ВВП.

А тот период запомнился: появилось новое оборудование, увеличился приток молодежи. Более того, этот факт нашел отражение в международной научной жизни. В частности, конференция ЮНЕСКО 2007 года определила АНМ в качестве "четвертого типа академий", который был назван "Стратегическим партнером правительства". В резолюции этой конференции указывалось также, что такой тип оптимален для такой страны, как Молдова.

С тех пор, а прошло уже более 10 лет, ни одна парламентская политическая партия не ставила вопроса о возвращении к норме в 1% от ВВП. Исключение составляет одна молодая левая партия, которая в своей Программе записала о необходимости такому показателю.

- В 2017-2019 годах в Молдове была проведена одна из самых масштабных реформ Академии наук и всей сети научно-исследовательских учреждений. В первую очередь она касается способов финансирования научных учреждений. Научное сообщество поначалу восприняло реформу в штыки. Какова ситуация сейчас? Научные институты смогли адаптироваться к новым требованиям?

© Sputnik / Mihai Caraus Портрет в интерьере.

- Я не могу назвать эту реформу масштабной. Потому что она не решила основной проблемы науки Молдовы — уровня финансирования. А практика показывает, кому будут подчиняться институты — Академии или министерству, вопрос вторичный. Прекрасно развивается наука Китая, где институты подчиняются Академии. Не менее успешно развивается наука в Европе, США, Японии, в которых институты не входят в состав Академии.

Основная проблема науки Молдовы — это уровень финансирования. Причем, тот уровень, который имеет место в настоящее время, грозит вообще разрушением науки.

Поскольку наука Молдовы катастрофически "стареет". Разрушаются научные школы. Молодежь покидает страну, а старшее поколение, сохранившее науку в Молдове и обеспечивающее в настоящее время определенный уровень ее международного признания, "не может быть вечным". Этим я вовсе не утверждаю, что необходимо возвращение институтов в Академию, просто хочу подчеркнуть, что определяет дальнейшее развитие науки, а, следовательно, уровень того "как мы живем".

- Очевидно, проводя реформу, тогдашние власти республики стремились, как сейчас модно говорить, оптимизировать расходы на науку. Учитывая современные экономические реалии Молдовы, каким образом, по-вашему, должны финансироваться научные учреждения для того, чтобы они могли работать с максимальной отдачей? Могут ли молдавские ученые заинтересовать частный, в том числе иностранный, капитал? Известны ли вам такие примеры?

- Я уже подробно говорил об этом в ответах на предыдущие вопросы. Но хочу особо подчеркнуть, что то, что сейчас происходит — это процесс, причем процесс, имеющий не только негативный эффект в настоящем, но и крайне негативные последствия в будущем.

Но если говорить о возможных положительных последствиях, то даже если предположить, что завтра наука в Молдове начнет финансироваться в объеме 3% от ВВП, это не даст необходимого эффекта, потому что просто некому будет работать.

Поэтому необходима политическая воля людей, принимающих решения, по постепенному росту финансирования, причем такому, который бы обеспечил приток молодежи в науку, а также современный уровень научного оборудования. Конечно, это условия необходимые, но недостаточные. Мое глубокое убеждение состоит в том, что простое понимание большинством депутатов Парламента, Правительства, а также представителей основных средств массовой информации роли науки как "производительной силы общества" может уже дать эффект. К сожалению, этого не наблюдается.

Что касается привлечения иностранного капитала, да, такие случаи имеются, но они не носят характер сколь-нибудь значимого явления. Существенно важнее участие исследователей Молдовы в международных проектах, таких, например, как H2020 и других. Это по существу привлечение европейского финансирования науки в Молдову.

© Sputnik / Mihai Caraus Институт прикладной физики.

- И напоследок. При каких условиях наука в состоянии оказывать положительный эффект на социально-экономические показатели страны? В чем может выражаться этот положительный эффект? Возможно ли это в Молдове?

- При любых условиях! Более того, я готов утверждать, что и в настоящих условиях в Молдове наблюдается взаимное влияния уровня развития науки и социально-экономического развития.

И если сопоставить, например, мировые рейтинги конкурентоспособности Молдовы и уровня ее научного развития, определяемый, так называемым коэффициентом научного развития (отношение доли вклада в мировой информационный процесс (науку) к доле населения страны в населении Земли, аналог ВВП на душу населения, только в сфере науки), то окажется, что они близки.

Просто этот уровень является очень низким для Европы. А причина в том, что Молдова занимает одно из последних, если не последнее место в Европе по доле от ВВП, выделяемого на научные исследования и разработки.

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