Глаза в глаза: все школьники Приднестровья теперь вспомнят прежнюю форму учебы

С 15 февраля ученики всех школ Приднестровья снова занимаются в классах. Как подготовились образовательные заведения к приему такого большого количества детей и как сами ученики и их родители относятся к очередному возвращению в школьные стены.

ТИРАСПОЛЬ, 15 фев – Sputnik. Средняя школа и студенты региона после длительного периода дистанционного обучения 15 февраля вновь вернулись за парты. Несмотря на это, удаленка все еще останется актуальной. Часть предметов ребята продолжат изучать в режиме онлайн. В очной форме будут преподавать основные дисциплины.

Наконец-то увидят друг друга

Мама двух семиклассников Виорика Кохтарева говорит, что рада выходу детей в школу.

"У них будут и дистанционно уроки, и очно. И им не рано вставать, они - во вторую смену. И я лично рада. Увидят наконец-то всех. Как минимум два раза туда-сюда пешком пройдут. Учителей вспомнят. Вспомнят, что такое школа и учеба", - делится она.

Виорика отмечает, что опыт возвращения за парту после дистанционного обучения ее семья уже пережила, и на сей раз все абсолютно спокойны, ведь ситуация знакомая. Об этом же говорит и директор Бендерского теоретического лицея Светлана Иванишина. По ее словам, на этот раз проще было готовиться к наплыву учащихся в связи с возвращением всех в стены лицея.

"Мы подготовились к приходу учащихся как следует. Все помещения продезинфицированы, впрочем, они также убирались и тогда, когда детей не было в школе. Все расписание готово. График разработан так, чтобы классы не пересекались друг с другом. На обедах у каждого из них свой стол, на переменах для каждого закреплена своя территория. Мы это уже проходили", - отмечает директор.

По знакомому сценарию

Для лицея также не в новинку соблюдать и правила дезинфекции рук, это стало уже для учеников и преподавателей привычным действием. Таким же, как и прохождение термометрии при входе в школу или в класс. Данные по температуре вписываются в специально заведенный для этого журнал. Он есть и для каждого класса в отдельности, и для учителей.

© Photo : Бендерский теоретический лицей Как в Бендерском теоретическом лицеи учатся при пандемии

"Соблюдаются все санитарные нормы. Мы ко всему этому уже привыкли. Для учителей из разных классов отдельный вход и выход. Есть и дежурный учитель, который проверяет и столовую, и нас очень часто. Это необходимая мера для того, чтобы предотвратить заражение. И к этому все относятся с пониманием", - подчеркивает Иванишина.

По ее словам, занятия будут комбинированные. В стенах школы в традиционной очной форме станут преподаваться только основные предметы, а для ряда дисциплин сохранится дистанционное преподавание. Это касается таких уроков, как ИЗО, пение. Физкультура – только в кабинете, у спортивного зала слишком большая площадь для того, чтобы добросовестно и тщательно успеть провести дезинфекцию после каждого урока. В субботу уроки - исключительно на удаленке.

Как рассказывает директор лицея, некоторые дети сумели подстроиться под обучение на дистанции и хорошо справляются с заданиями онлайн. Но для большинства учащихся, а тем более для преподавательского состава очная форма наиболее удобная.

"И для учителей, и для большинства детей обучение в классах за партами намного результативнее. Им легче общаться друг с другом, когда глаза в глаза, когда живое общение. Да и родители - за то, чтобы обучение проходило в стенах лицея", - поясняет она.

Первым делом – здоровье, а учебники - потом

К учебному процессу в комбинированном формате вернулись также студенты среднего и высшего профессионального образования. На заседании Оперативного штаба отметили, что при малейших признаках простуды ни учащимся, ни преподавателям посещать образовательное учреждение нельзя, а необходимо как можно скорее обратиться к врачу.

"При малейших признаках заболевания учитель или ученик должны быть сразу изолированы от детей и других педагогов. Каждый должен понимать всю меру ответственности в данном вопросе", – подчеркнул глава Оперштаба Руслан Мова.

В обеспечении эпидемической безопасности учебного процесса задействуют и классных руководителей. Они напомнят родителям, что приболевшее чадо следует обязательно оставить дома и как можно быстрее начать лечение.

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский на заседании Оперштаба обратил внимание на то, что не стоит слепо гнаться за очностью обучения, а нужно руководствоваться здравым смыслом.

"При первых признаках инфицирования учащиеся должны оставаться на домашней изоляции. Скрывать даже малейшие признаки заражения недопустимо", – резюмировал он.

С 15 февраля к очной форме образования вернулись ученики средних школ с пятого по восьмой и десятый класс, а также студенты колледжей и вузов. Младшие и выпускные классы вновь сели за парты еще 1 февраля.

Режим чрезвычайного положения был введен в Приднестровье 17 марта 2020 года. С середины июня действуют карантинные ограничения. Они неоднократно продлевались.

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