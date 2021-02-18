Николай Гибу - об Андрее Мягкове: это был человек высочайшей культуры

Молдавский режиссер Николай Гибу вспоминает о своей дружбе с великим актером Андреем Мягковым, любимым не одним поколением зрителей на всем пространстве бывшего Советского Союза.

Сегодня стало известно о том, что ушел из жизни Андрей Мягков. С Молдовой его связывали не только проходившие в республике съемки фильмов с его участием, но и дружба с известным молдавским режиссером Николаем Гибу, с которым в этот грустный день связался Sputnik Молдова.

© Sputnik / Miroslav Rotari Николай Гибу

– Николай Трофимович, нам очень жаль, что именно "Sputnik" приносит вам это печальное известие...

– И я не хочу, отказываюсь верить. Я прямо сейчас смотрю на его портрет с Настей (Анастасия Вознесенская, супруга Андрея Мягкова – ред.), который висит на стене моего кабинета, и не могу представить, что его больше нет. Огромная, невосполнимая потеря для российского театра и кино, но также ужасная потеря для тех, кто Андрея знал близко, это страшная утрата для меня лично.

– Вы были дружны?

– Да, я всегда считал Андрюшу не только братом по искусству, но и своим другом. К сожалению, в последние годы нам очень редко доводилось видеться лично. Но всякий раз, приезжая в Москву, я обязательно ходил на его спектакли во МХАТе, а иногда бывало так, что мы с ним случайно встречались в домах каких-то общих московских знакомых.

Однажды, уже после распада СССР, МХАТ приезжал в Кишинев с выездным спектаклем, который показывал на сцене Национального дворца. Помню, в тот раз мы очень долго и хорошо с Андреем пообщались.

– Мягков снялся у вас в двух картинах – "Ваш специальный корреспондент" и "Виновата ли я?". Вы изначально знали, что эти роли его?

– Мы познакомились с ним задолго до съемок этих двух фильмов. Для "Корреспондента" я проводил пробы на киностудии имени Горького, а Андрей в это время снимался в соседнем павильоне, уже не помню, в какой картине. Столкнулись в коридоре случайно, и, как это обычно происходит между артистами и режиссерами, он полушутливо спросил: "Может, и меня попробуешь?" И я провел пробы Андрея в паре с Ниной Ивановой (исполнительница главной роли в фильме "Весна на Заречной улице" – ред.). После этого не задумываясь пригласил его на роль в своем фильме.

© Sputnik Никита Михалков и Андрей Мягков в фильме "Жестокий романс"

Теперь каждый раз, когда прохожу мимо кишиневского Дома печати, где снималось огромное количество сцен "Корреспондента", всегда вспоминаю Андрея.

– В "Виновата ли я?" Андрей Мягков сыграл настолько отвратительного персонажа, что многие с трудом узнавали известного актера...

– Великолепная, потрясающая работа Андрея. О том, что он давно мечтает сыграть резко отрицательную роль, отпетого негодяя, мне однажды сказала Анастасия и попросила: "Если у тебя вдруг появится такая роль, отдай ее Андрею". Конечно же, я исполнил ее просьбу, как только представилась возможность.

Андрюша хотел сломать "стереотип Мягкова", сыграть персонажа, диаметрально противоположенного тем, с которыми многие привыкли его ассоциировать. И в "Виновата ли я?" ему это удалось блестяще.

© Photo : Mosfilm (1975) Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!"

Я помню, как долго они с Кларой Лучко (известная советская и российская актриса – ред.) репетировали одну сцену, в которой Андрей должен был стать настоящим варваром. Как можно представить Андрея варваром?! Но он сумел сыграть своего негодяя безупречно.

– А каким Мягков был за пределами съемочной площадки и театральной сцены?

– Человеком высочайшей культуры, вот кем был Андрей. Что для меня совершенно не удивительно, иначе, наверное, и быть не могло.

Его предки принадлежат знаменитому дворянскому роду Бенуа. Он сам – из интеллигентной петербургской семьи, выпускник Школы-студии МХАТ.

© Sputnik / Sergey Pyatakov Анастасия Вознесенская и Андрей Мягков в спектакле "Белый кролик" на сцене МХТ имени А. Чехова

Известность пришла к Андрею очень рано, совсем молодым человеком он сыграл свою первую роль у Элема Климова в "Похождениях зубного врача" и на следующее утро, как говорится, проснулся знаменитым.

Андрей был "визитной карточкой", лицом, символом великого русского театра МХАТ. При этом скромностью и безупречным воспитанием резко отличался от многих известных и талантливых артистов.

© Sputnik / Mikhail Fomichev Артист "Современника" и МХАТа, киноактер Андрей Мягков с супругой Анастасией Вознесенской во время награждения ветеранов сцены

И для меня было искренним удовольствием наблюдать за отношениями Андрея и Насти. Они поженились, будучи юными студентами театрального вуза, и пронесли эту любовь через всю жизнь.

Я счастлив и горд тем, что знал его лично.

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