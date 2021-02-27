Письмена даков – какие сенсации скрывают зашифрованные пластины

Вопрос о происхождении даков занимал умы многих исследователей еще с позднеантичных времен. В результате расшифровки Умновым-Денисовым так называемых сантий даков – золотых и свинцовых пластинок, найденных в 1875 году в Синае (Румыния), получен ответ на этот непростой вопрос. Впрочем, результаты дешифровки свидетельствуют в пользу распространенной и даже доминирующей до середины девятнадцатого века точки зрения о даках, которой придерживались многие историки.

© Photo : Евгений Паскарь Алексей Умнов-Денисов

– Когда и почему вы начали изучать тему сантий даков?

– В 2012 году мне кто-то прислал по электронной почте информацию о золотых пластинках из Румынии с припиской посмотреть, что это такое, поскольку, по разумению тех, кто прислал мне это послание, перевод этих пластинок – полный бред. Я скачал материалы, развернул, и оказалось, что материал вполне читаемый на основе древнерусского языка. К тому времени у меня был уже большой опыт понимания подобных вещей. Уже была переведена и в 2010 году издана книга "Приникание". Это дощечки Изенбека, получившие неправильное название "Велесова книга" - это так называемая ошибочная дешифровка. Материал по золотым пластинкам при начальном прочтении оказался знакомым мне. Определил я его как род языческих икон. В отличие от христианских, языческие иконы определяют прежде всего деяния предков, а потом уже личность. В "Приникании" я нашел упоминание об этом явлении. Говорится, что через них общались с предками, по ним упоминали и устраивали театрализованные представления на тризнах. При детальном изучении пластин выяснилось, что в них содержатся тексты договоров, так называемых рот между племенами, оставляемые монастырю на сохранение и [для] молитв.

Значительное количество пластинок – это заказы частных лиц – в исполнении в свинцовом варианте или в золотом. Все пластинки датированы. В качестве ориентира датировки событий указываются и известные исторические личности, живущие на данный момент, т. е. на момент создания пластин. Вывод напрашивается сам собой. Это обычный клерикальный бизнес на сакрале. Стало быть, чтобы писать о каких-то древних исторических событиях и выбирать из них нужные на данный момент, надо иметь источники. И они были в Тапском монастыре в Трансильвании (о них часто упоминается в пластинках), где хранилась огромная древняя библиотека. Именно из нее волхвы черпали свои сведения. Такие библиотеки в глубокой древности были не только в Трансильвании, но и по всей Европе, в том числе и на Руси.

– История о том, что Карл Гогенцоллерн-Зигмаринген приказал переплавить золотые таблички из-за бедности, не вызывает никакого доверия. А какого ваше мнение насчет того, что таблички были переплавлены, а с них сделаны свинцовые оттиски?

– Естественно, о переплавке табличек не могло быть и речи. Это тончайшая гравировка из золота, нанесенного на метал. Само золото очень низкой пробы, местами уже подверженное окислению. Золото разного цвета – это придает ему высокий художественный уровень. Переплавка в таком случае выйдет дороже, чем добытое таким способом золото. Таким образом, гораздо выгоднее распродать золотые пластинки, что и было сделано.

По поводу свинцовых копий у меня большие сомнения, что это оттиски XIX века. Скорее всего, была найдена мастерская по изготовлению древних пластинок при раскопках. Если волхвы занимались тиражированием изделий, то должны быть и матрицы. Тогда так называемые свинцовые копии могли отлить и на подлинных древних матрицах. Ну а для народа был пущен слух, что пластины переплавлены, чтобы не было ажиотажа по их изучению. Имея только свинцовые копии, власть всегда может заявить, что это подделка.

И еще я знаю, что информация, которую всеми способами пытаются замолчать сейчас (я имею ввиду информацию о пластинках), могла произвести взрыв в клерикальных кругах XIX века. А грамотные люди, которые сразу поняли, что это такое, были и в те времена. Отсюда и "нейтрализация" информации о пластинках, произведенная спецслужбами того времени. Без церкви не обошлось.

– Когда, по-вашему, были изготовлены пластинки?

– Устанавливается только дата изготовления макетов, датируется именем заказчиков и временем жизни известных исторических личностей. Сколько раз потом копировали макет, неизвестно – могли и через века повторить и отлить. Возникает ситуация – текст датирован, например, I веком нашей эры, а экспертиза металла показывает, скажем, XVI век – это может быть. И вот тогда разгоряченные "знатоки" заявляют – вот она, подделка! Макеты, как мы их называем, имеют свое начало с I века новой эры, но говорят они о более раннем времени. Например, о временах Потопа – восьмого–девятого тысячелетия до новой эры, но и здесь даются ссылки, откуда это взято. Часто ссылаются на гимны бога Осириса.

– Не могу вас не спросить об аргументах в пользу того, что таблички являются подделками. По мнению директора румынского Института археологии А. Вулпе, историка и археолога В. Пырвана и некоторых других, таблички были изготовлены в XIX веке, предположительно, Б. Петричейку Хашдеу. Знакомы ли вы с аргументацией критиков и каково ваше мнение на этот счет?

– По поводу установок подлинности эпиграфического документа, если оригинал отсутствует, в науке носитель информации, в данном случае пластины в свинцовом или золотом исполнении, всегда имеет вторичный характер, и подлинность устанавливается путем тестирования по тексту, а не по носителю. Поясню. Любой носитель информации рано или поздно приходит в негодность, и тогда его копируют. Исходя из этого, если слушать наших критиканов, то надо всю античность выкинуть на помойку. Ведь подлинных носителей античной информации за редким исключением не сохранилось. Как и не сохранился, например, оригинальный текст Ветхого Завета и многих других древних текстов.

– В 2014 году была издана ваша "Золотая книга фракийцев", в которой опубликована дешифровка некоторых пластинок. Расскажите о них.

– Это большая тема, которую надо обсуждать отдельно. Поэтому отошлю вас к моей книге "Приникание", лекция №6, называется "Даки – кто они". Она есть в интернете. Кратко о том, кто такие даки. Племена даков как славян известны с V века до новой эры. Урартийцам даки известны с VIII века до новой эры. Золотым пластинкам они известны с третьего тысячелетия до новой эры. В конце старой эры эти даки создали государство Дакия. В начале II века оно было разгромлено императором Траяном. На месте государства Дакия римляне создали провинцию с тем же названием. Заселяли ее колонистами со всех уголков империи. Они тоже стали называть себя даками. Вот и получается: одни даки – это древние славяне, другие даки – римские колонисты.

© Photo : Евгений Паскарь Даки на колонне Траяна

– А известна ли вам румынская версия дешифровки?

– Да знакома. Выдвинуть можно любую версию, даже самую фантастическую и на любом языке, любая версия имеет право на существование, пока не доказано обратное. Выдвинуть-то можно, а вот обосновать – другое дело. C этим у румынских изыскателей большие проблемы.

– На одной из конференции в посольстве России в Бухаресте вы сказали, что число табличек составляет примерно 400 штук. Не объясняя причин, румынская сторона не обнародует все золотые пластины. Обнародовано только около 100. Почему?

– Эта информация как минимум крайне неудобная для Румынии. Естественно, все пластинки обнародованы не будут. А если вдруг появится опасность выявления их, то они "случайно" могут быть, например, похищены из музея злоумышленниками, как это уже не раз было в мире.

– Удалось ли вам увидеть и расшифровать новые таблички?

– Да, все доступные мне пластинки мной переведены.

© Photo : Ф. Деламарш Карта Ф.Деламарша. 1828 год. Мир поздней античности. Территория Молдавии, бывшая частью Дакии, отмечено как государство Везеготов. Реконструкция

– Так как Молдавия считалась частью Дакии, в нашей стране многие проявляют большой интерес к текстам пластинок, найденных в Синае, тем более на одной из них начертано словосочетание МОЛЕ ДАВIO, созвучно с Молдавия. Высылаю вам изображение.

© Photo : Евгений Паскарь Одна из пластинок, найденных в Синае. В верхней строке начертано МОЛЕ ДАВ IO

– Эта пластинка мне не знакома. Но попробуем разобраться. Эта свинцовая пластинка – обложка книги, где дается аннотация, какие малые литературные произведения имеются у этрусков. Переведем верхнюю строку: первое слово ЗАРЩЕНО – зареще – сказать. Второе слово МОЛЕ – мало. Третье слово ДАВ – дати, дать. Четвертое слово – ТОЗАКОНО – тусканы – этруски. Пока так. Но надо изучить всю пластину для полного понимания.

– Получается, что до Кирилла и Мефодия у славян была своя письменность?

– Не письменность. А система письмен. Множество систем письма было на Руси и до ее рождения. Это очень сложная система. В двух словах о ней не расскажешь.

– Второго марта 2020 года вам было запрещено въезжать в Румынию. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова по этому поводу сделала резкое заявление. Имела ли эта история последствия?

– Они еще будут.

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