Бершадский: У Молдовы на "Евровидении" фиаско не будет

О месте встречи "кишиневцев со всего света", современной музыке, рецепте успеха, а также о милых женщинах рассказал в интервью Sputnik Молдова автор музыки, аранжировщик многих отечественных хитов Илья Бершадский.

Наш собеседник Илья Бершадский уже 30 лет живет в Израиле, но связь с Кишиневом, где он родился, вырос и стал знаменитым, никогда не прерывал. Более того, ему удалось даже объединить бывших соотечественников. Как? "Рассекретим" эту информацию чуть ниже, а пока – "шпаргалка": Ион Суручану, Анастасия Лазарюк, Иосиф Кобзон, Валентина Легкоступова, Николай Караченцов – все они (как и многие другие) исполняли песни, автором или соавтором которых является Бершадский.

Он работал в тандеме с Петре Теодоровичем – делал оркестровые аранжировки его песен. Готовил к выходу первый "сольник" Филиппа Киркорова, был автором музыки к песне "Колыбельная для вулкана", с которой российский исполнитель выступил на "Евровидении – 1995".

Музыка - жизнь и работа

— Илья, позвольте начать нашу беседу с упоминания Киркорова. Тем более, что он для вас человек не "из телевизора" – вы возглавляли его концертную группу в качестве первого музыкального руководителя. Сейчас он помогает нашей исполнительнице Наталье Гордиенко подготовиться к "Евровидению". Обещает, что будет зажигательный номер. Как у трио DoReDos. А если в этот раз творческая задумка не "выстрелит", кто потерпит фиаско: сам Филипп Бедросович, Наталья или зрители?

— На самом деле фиаско не будет, так как и Филипп и Наталья – сложившиеся исполнители, талантливые артисты со своей аудиторией поклонников. Певцы и музыканты с территории бывшего СССР имеют прекрасное профессиональное образование и они – перфекционисты, не раз доказавшие свое мастерство на самых крутых сценах, что сделают и в этом году.

— Вы работали в ансамбле Петре Теодоровича – одного из представителей золотой эпохи молдавской поп-музыки. В чем секрет успеха этого легендарного коллектива?

— Как говорил Раймонд Паулс: "Вы ищете профессиональных музыкантов? Идите в рестораны, они все там". Я прошел хорошую школу "ресторанной работы", где надо было мгновенно играть любую знакомую и малознакомую песню в любой тональности, а также "ловить" новоиспеченных певцов и певиц из числа клиентов ресторана. Кстати, вместе с Петре Теодоровичем работало множество музыкантов. Было много концертов со звездами тех лет, такими, как Дан Спатару, Мария Кодряну, Надежда Чепрага, Ион Суручану, Анастасия Лазарюк, Ян Райбург. И всегда были аншлаги, билетов – не достать.

Видео: Киркоров – Гордиенко: Ты готова мне довериться?>>>

Именно Петре познакомил меня с Филиппом Киркоровым, который потом еще долго включал в свой репертуар наши песни "Небо и Земля", "День за днем", "Луна-парк" и т. д.

© Photo : Facebook / Илья Бершадский Илья Бершадский и Филипп Киркоров

А у меня началась своя творческая жизнь. Музыка к фильмам, концерты, телепрограммы, капустники, свадьбы…

— Вы – поклонник современной эстрады?

— Музыка – это моя жизнь и работа. Что-то нравится, что-то – нет. При любых вариантах я выполняю свою работу честно и профессионально, иначе нельзя.

— Как в целом относитесь к тому, что сегодня происходит на отечественной сцене?

— Я не первый, кто скажет: "А вот в наше время…". За малым исключением, из песни практически исчезли и мелодия, и… слово. Все пространство заполнила "музыка для ног" с примитивным ритмом и пустыми, почти подзаборными, текстами. Это я про сегодняшнюю эстраду. Судите сами, песня "Как много девушек хороших" была написана в 1934 году, а исполняют ее до сих пор. И таких песен было написано много, но как давно это было! Где они, песни, ласкающие слух и душу?

Как создавалась "армия кишиневцев"

— Какие-то новые совместные работы с молдавскими артистами есть в планах?

— Планы есть, артисты есть, но… расскажу, когда придет время.

— Илья, вы активный пользователь соцсетей. Впрочем, не просто пользователь, но и создатель. Поясню: несколько лет назад вы открыли в Facebook группу "Кишиневцы!". Создали группу, а получилась "соцсеть в соцсети", где бывшие и нынешние кишиневцы обмениваются мнениями, воспоминаниями, фото о всем том, что их связывает с родным городом. Что вас подтолкнуло "сближать грядущее с былым"?

— Если честно, то не помню, что мной двигало в тот момент. Уж точно не щемящая ностальгия. Мы разлетелись по разным странам, прошло много лет. Мы – это одноклассники, однокашники и прочие "одно", – вот только что были рядом, сидели за общим столом и вдруг погас свет на мгновение, а когда включился, то увидел только себя и больше – никого… И это в век современных телекоммуникаций!

из личного архива Ильи Бершадского Архивное фото: Филипп Киркоров (в центре) и Илья Бершадский (третий справа, стоит) в кругу друзей и коллег. Слева от Бершадского - Лада Дэнс.

Кого спросить, где искать? И вот, 4 апреля 2014 года я взял и открыл группу. Совсем скоро ей уже семь лет будет! Пронеслось много разных событий, радостных и печальных. На данный момент на паблик подписано более 50 000 человек! И люди продолжают приходить, вспоминать, рассуждать, интересоваться. Это означает, что группа живет полноценной жизнью.

— А не возникает ли у вас ощущение некоей несправедливости, что ли, когда благодаря группе многие Илью Бершадского знают как ее создателя, а не как музыканта, автора многих хитов и шлягеров? Почему в группе так мало ваших записей с концертов, клипов, песен?

— Мое упущение (смеется). На самом деле, рассказывая о работе над пластинкой "На углу надежд" моего друга композитора Петре Теодоровича, я вполне достаточно "расхвалил" себя, так как я выступал в роли аранжировщика. А за время работы над альбомом я имел счастье лично познакомиться с Иосифом Кобзоном, Валерием Леонтьевым, Валентиной Легкоступовой, Александром Михайловым. И, как поется в песне, "еще не вечер". Впереди много всякого-разного и интересного. В самое ближайшее время откроется сайт, где будет много всяких "фишек, плюшек" и "заманух".

И, кстати, спасибо, агентству Sputnik Молдова за увлекательные материалы об истории страны и тех культурных событиях, которые происходят сегодня в Кишиневе. Нам также важно знать и о том, каким духом дышит родной город в нынешнее время.

— Весна – потрясающее время года, согласитесь! Думаю, что для каждого мужчины она ассоциируется с женщиной. Сможете пообещать нашим дамам сердца, мамам, девушкам, девочкам, сестрам, что 8 марта в группе "Кишиневцы!" все-таки появится ваш музыкальный подарок им?

— Слово джентльмена и настоящего полковника – для милых дам готов на все – раскроюсь во всей музыкальной красе! С праздником, пусть ваши сердца всегда наполняет любовь!

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