Священник: значение женщины в Православной церкви колоссально

8 Марта протоиерей Свято-Георгиевской церкви Кишинева Виталий Шинкарь говорит о роли женщины в христианстве, отношении церкви к домашнему насилию и о том, увидим ли мы когда-нибудь женщину-священника в православном храме.

© Sputnik / Osmatesco Виталий Шинкарь

– Как Православная церковь в целом формулирует свое отношение к такому светскому празднику, как 8 Марта?

– Поскольку праздник светский, церковь его не празднует. Но Международный женский день родился как символ борьбы за равенство, права женщин, за какие-то добрые вещи, которые, конечно же, церковью приветствуются. Зная грешное устройство человека, мы всегда за демократию – множество мнений способно уравновесить глупость конкретного человека.

Другое дело, что к сегодняшнему дню праздник 8 Марта потерял свой изначальный смысл. Теперь это скорее просто некий знак внимания женщинам. И в этом нет ничего плохого.

Женщин надо привечать, лелеять, пестовать и холить. Тем более что в современном мире они стремительно теряют мужчин. Все эти нынешние либеральные безобразия, гомосексуальные "революции" лишают дам нормальных мужчин.

Поэтому я за то, чтобы всячески праздновать любой день любви и доброго отношения к женщине.

– Существуют разные взгляды на христианство. Среди них есть и мнение, что роль женщины в нем принижена относительно роли мужчины. Так ли это?

– На самом деле все ровно наоборот.

У нас в православии есть Богородица, которая превыше всех ангелов, чистотой своей превзошедшая все человечество. Неслучайно Богородица изображается над алтарем любого православного храма. Она вторая после Христа и вместе с ним правит судьбами мира. Это некий статус женщины, выше которого ничего быть не может.

Мы, христиане, не знаем, где был создан Адам, прежде чем поселиться в Эдемском саду. А женщина – существо райское, Бог создал ее сразу в раю. И если первая женщина Ева была причиной грехопадения человека, то вторая, Божья Матерь, спасла мир.

Я убежден, что христианская культура, распространившись в светское начало, стала одним из главных факторов освобождения женщины. Фактически христианский мир дал ей настоящую свободу и то значение, которое женщина приобрела в последние века. Одна только живопись должна быть благодарна христианству за образ Божьей Матери – самый распространенный в изобразительном искусстве.

© Sputnik / Владимир Астапкович Икона Пресвятой Богородицы

- Существуют ли какие-то специфически женские молитвы?

– Женская молитва – всегда молитва материнства. А материнство всегда было и будет знаком бесконечной любви. Потому что настоящая любовь – это радость за другого. Когда ты испытываешь счастье от того, что другому лучше, чем тебе. Это очень редкий дар, и он свойственен именно женщинам.

Это удивительно! Ей радостно, потому что другому лучше, теплее, вкуснее, безопаснее, чем ей. Всякая настоящая любовь должна быть похожа на чувства матери. Когда ты считаешь свою жизнь менее значимой, чем жизнь того, кого ты любишь.

Именно поэтому в храмах всегда больше женщин, чем мужчин. Именно поэтому женщины несут самую важную молитвенную работу на земле.

– Ныне актуальная тема - домашнее насилие. Иногда складывается впечатление, что церковь пытается декриминализовать подобные факты. Почему?

– Понимаю подоплеку вопроса. Конечно же, церковь против любого насилия, еще Христос подал нам всем пример: неси свои страдания сам, не подвергай мир никакой боли.

Но за вашим вопросом скорее стоит идея "прав человека" как ее понимают в современных "цивилизованных странах". То есть идея, за которой стоит не любовь к человеку, а некая идеологическая борьба.

Мы прекрасно знаем, что сегодня можно любую страну обвинить в нарушении прав человека и разбомбить ее. Совершенно запросто. Механизм давно отработан. И правозащитники будут азартно бегать за каким-нибудь гадким персонажем, совершенно при этом не обращая внимания на то, что рядом в тюрьме умирает дедушка, осужденный за кражу мешка картофеля.

Важно понимать: церковь сконцентрирована не на абстрактной любви к человечеству, а на любви к конкретному человеку.

Когда к нам в храм приходит женщина и говорит, что ее бьют дома, не было ни одного случая, чтобы не последовала соответствующая реакция – обращение в правоохранительные органы, личные беседы с агрессором. Потому что подобные вещи недопустимы, это дикость, это скотство, это низость.

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– Настанет ли время, когда мы сможем увидеть в православном храме женщину-священника?

– Надеюсь, что я до этого времени не доживу (смеется). Не берусь сказать, что это невозможно в принципе, подобные примеры уже существуют в других концессиях христианства. Но лично я этого не хочу. По целому ряду своих, очень сложных причин, в которых, конечно, нет и намека на неуважение к женщине.

Считаю неуместным понимать равноправие как возможность для женщины забивать костыли на железной дороге, работать шахтером или молотобойцем.

© Sputnik / Виталий Аньков Обряд крещения младенца

Да и нет никакого равенства между мужчиной и женщиной. Мы не равны прежде всего в своей физиологии. Я не могу родить, а женщина, допустим, не может на равных сражаться с мужчиной на боксерском ринге.

Это совершенно естественное неравенство, и оно прекрасно. Я люблю женщину за то, чего у меня, мужчины, нет. И хочу, чтобы это сохранилось.

Более того, и без сана священника служение женщин в православной церкви колоссально. По сей день даже мужские монастыри не могут обойтись без помощи женщин (хотя, с моей точки зрения, это неправильно).

Но женщина-священник? Пока, слава тебе, Господи, в православном мире вопрос об этом не стоит.

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