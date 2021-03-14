Начало катастрофы: чего лишают жителей Молдовы плотины и водохранилища на Днестре

14 марта отмечаются Международный день рек и Международный день действий против плотин. Экологи из Молдовы и Украины рассказали, насколько губительны для рек искусственно сооруженные дамбы и водохранилища.

КИШИНЕВ, 14 мар – Sputnik. В Международный день рек и Международный день действий против плотин два эксперта – Илья Тромбицкий (Молдова) и Руслан Гаврилюк (Украина) объяснили, в чем опасность сооружения плотин на реках, в частности на Днестре, являющемся главным водным ресурсом нашей республики. Кто виноват в этой неблагополучной экологической ситуации и что делать?

Главное - даже не отсутствие воды в кране, а утрата рекой экосистемных услуг

По словам Ильи Тромбицкого, плотины – искусственные враги рек, поскольку они нарушают их естественное течение и нормальное функционирование речных экосистем.

- За миллионы лет реки стали важнейшими элементами функционирования наземных экосистем, тысячи и тысячи видов микроорганизмов, животных и растений создали в реках свои сообщества, где каждый организм выполняет свою функцию. Благодаря этому экосистемы рек устойчивы, то есть разные виды своими функциями дополняют друг друга, и потому река дает нам чистую воду для питья, рыбу, водоемы и ландшафты для отдыха, условия для транспорта. И вдруг реку преграждает плотина, а потом еще и еще.

Рыбы, за миллионы лет привыкшие нереститься выше по течению, исчезают. Так из Днестра исчезли все осетровые, кроме оседлой стерляди. Плотины образуют водохранилища, которые уже не являются частью реки, а озерами. В озерах проходят многие деструкционные процессы, в том числе, образование вредных для изменения климата метана и углекислого газа, массовое развитие токсичных сине-зеленых водорослей, заиление, и в конце концов это все делает само водохранилище нефункциональным. Все это в значительной мере произошло с Дубоссарским водохранилищем.

А выше на Днестре – Днестровский гидроэнергокомплекс, имеющий целый ряд негативных воздействий на Днестр. Из-за ГЭС Днестр ежегодно теряет более одного кубического километра воды. Куда она девается, мы однозначно сказать не можем, но это явление отделено от изменения климата. Возможно, при более высоком уровне существует фильтрация воды в карстовые горизонты. Возможны и другие причины.

© Photo : Miroslav Rotari Дубоссарская ГЭС

Обычно политики концентрируются на потере воды. Только отсутствие воды в кране может пробудить основную массу населения к беспокойству. Я настаиваю на том, что это – не главный аргумент, о котором следует думать. Главное – это утрата рекою ее экосистемных услуг. То есть хорошей воды, условий для рекреационных услуг, рыбы, водного транспорта. Все это Днестр уже потерял, а мы вместе с ним. И главным образом это произошло из-за строительства ГЭС. Значит, мы больше платим за воду, мы не можем толком отдыхать и купаться на берегу Днестра и уезжаем на отдых в другие страны. Платим мы, а доходы идут гидроэнергетикам. Думаю, что следовало бы уже задуматься о ликвидации Дубоссарской ГЭС. Но противников будет много, начиная с тех начальников, у кого дачи на ее берегу и заканчивая тем, что эта ГЭС управляется Приднестровьем.

Следует помнить и о намерении Украины продолжить строительство ГЭС на верхней равнинной части Днестра. Это решение кабмина Украины остается в силе, хоть нам неформально говорят, что оно заморожено. Почему это должно волновать Молдову? Потому что река – это единый сложный организм, который, в соответствии с международной конвенцией, должен управляться согласованно всеми странами ее бассейна. Любое неразумное решение выше по течению неизбежно сказывается ниже.

Благодаря созданию бассейнового днестровского договора в 2012 году у нас есть диалог в рамках двусторонней Днестровской комиссии. Но вопросы, связанные с гидроэнергетикой – наиболее сложные, и зачастую мы не находим общего языка.

Долговременный кризис власти в Молдове мешает эффективному сотрудничеству. Так, у нас уже долго нет конкретного грамотного человека в правительстве, отвечающего за процесс переговоров. Верю, что здравый смысл когда-то возобладает, но для этого нужна большая грамотность и желание решать вопросы на научной, а не популистской основе.

Гидроэнергетики сильны своими деньгами, на которые ведется пропаганда так называемой "зеленой" экономики, к которой причислена через влиятельные бизнес-группы и гидроэнергетика. Этому способствует и бесхребетность отдельных международных организаций, например ЮНЕСКО, не дело которой этим заниматься. Деньги решают многое в этом мире. Между тем, в прошлом году Евросоюз принял решение до 2030 года освободить от плотин 25 000 километров европейских рек. Аналогичные процессы происходят и в США. Нужно думать о будущем!

Негативное влияние плотин многократно увеличивается сбросом неочищенных стоков и созданием хвостохранилищ

По словам Руслана Гаврилюка, от плотин страдает не только сам Днестр, но и весь бассейн реки. Особенно это заметно на Днестровском гидроузле, на Дубоссарском водохранилище и притоках Днестра.

- Из-за плотин и водохранилищ происходит фрагментация экосистем. Река – организм, который живет по своим законам. Когда мы ставим дамбу, то разрываем этот организм на несколько частей. И тут меняется все. Фактически река разрывается на части, которые между собой не связаны.

Прерывается не только миграция местных организмов, рыб, но и миграция твердого стока, полностью меняется экосистема реки. Наиболее остро проблема проявляется в частях реки, которые затоплены, которые подпадают под водохранилища. И на этих частях она превращается в озерную водную систему. И это влияет на качество воды. И мы точно знаем, что на участках, где стоячая вода, водохранилища, там качество воды наиболее низкое.

Река теряет свойство к самоочищению. Если река живая, вода течет и обогащается кислородом, то окисляются те загрязнители, которые попадают в нее. Но когда вода просто стоит, и еще туда сбрасывают неочищенные сточные воды, что для бассейна Днестра стало глобальной проблемой – все это комплексно влияет на качественную характеристику воды.

© Photo : Miroslav Rotari Днестр

Мы должны понимать: Днестр, как любая и другая река, очень много значит для людей, которые проживают в его бассейне. Люди пьют воду, пользуются услугами экосистем, которые создает река. И это не только рыба и чистая вода. Это может быть и отдых на реке, и определенный туристический бизнес, которым занимается местное население. И другие выгоды, которые получают, к примеру, сельхозпроизводители, когда орошают свои земли. Также важно иметь чистую воду, чтобы не было вторичного загрязнения грунтовых вод.

Дамбы на реке Днестр – это часть глобальной проблемы. Сами по себе они уже негативны. Но этот эффект многократно умножается при наличии других техногенных источников влияния на реку, таких как сточные сбросы неочищенных вод, наличие хвостохранилищ.

Хвостохранилища – это искусственно созданные места для воды. В них обычно сбрасывают техническую воду и свои отходы предприятия горной, химической промышленности. Такие хранилища не полностью герметичны, а значит, они становятся постоянным источником загрязнения и грунтовых вод, и самой реки.

Эта проблема активно обсуждается в рамках работы Днестровской комиссии, чтобы снизить нагрузку этих техногенных объектов на бассейн Днестра и саму реку.

В Стратегии по биоразнообразию, которая была принята Евросоюзом до 2030 года, говорится о том, что мы должны восстанавливать свободное течение реки и заплавы, потому что они предотвращают негативные явления, к примеру, такие, как наводнения.

Если у реки есть своя долина, она может формировать естественные заплавы, которые в определенный момент увеличения объема воды в реке, затапливаются. И благодаря этому ниже по течению минимизируется риск наводнения. И когда говорят о восстановлении речных экосистем, также проектируют ликвидацию тех дамб, которые были искусственно выстроены вдоль реки, чтобы комплексно восстановить экосистему бассейна.

Для бассейна Днестра, да и для других карпатских рек, особенно в Украине, отсутствие пойменных мест, заплавов приобрело катастрофический эффект. Лес вырубается и не удерживает воду. Заплавы, поймы застраиваются, и у реки нет пространства, чтобы растечься. И в результате практически всегда после крупных дождей, снеготаяния у нас поднятие, к примеру, реки Прут, на шесть-восемь метров.

Как писал Sputnik ранее, в парламенте Молдовы объявили о создании специальной комиссии по оценке комплексного управления водными ресурсами в бассейне Днестра. Цель комиссии – изучение вопросов приграничного сотрудничества по вопросам использования ресурсов реки. Молдавские экологи считают, что спецкомиссия парламента – это несомненно хорошо, однако итог деятельности подобных структур носит лишь рекомендательный характер.

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