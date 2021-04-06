Новые факты о Склифосовском, которому мы должны быть признательны за антисептик

Ровно 185 лет назад в одной из местностей близ приднестровского города Дубоссар родился великий ученый, который внедрил в медпрактику использование дезинфицирующего средства, ставшего в пандемию чуть ли не первой защитой от коварного COVID-19.

ТИРАСПОЛЬ, 6 апр – Sputnik. О новых фактах из жизни выдающегося ученого Николая Склифосовского, среди достижений которого - внедрение в медицинскую практику антисептика, рассказала корреспонденту Sputnik краевед Галина Киселева.

На карантине

В любой биографической справке местом рождения Склифосовского значится хутор Карантин (сейчас - поселок Дзержинское). Однако Киселева за многие годы исследовательской работы установила точное место, где вырос будущий светило.

"Хутор Склифосовского – так окрестили его в народе - находился в отдалении от Дубоссар, сейчас эта местность в городской черте. Здесь и стоял дом Склифосовских, и кроме него ни одного другого строения не было. Семья была большой, девять детей", - говорит краевед.

Хутор располагался в промежутке между Дубоссарами и Лунгой, которая стала сейчас также частью города Дубоссар. А поселок Дзержинское (прежде - хутор Карантин) находится за Лунгой, за Полтавской трассой в сторону Тирасполя.

"Когда были русско-турецкие войны, часто вспыхивали эпидемии холеры, чумы, тифа. И в этом поселке-хуторе устроили таможню - когда человек переправлялся с той стороны сюда, он должен был находиться в изоляции-карантине. И это с сегодняшним днем очень сочетается. Потому эту местность и называли хутор Карантин", - поясняет она.

Киселева предположила, что же так запутало исследователей жизни Склифосовского. Дело в том, что отец ученого служил письмоводителем Дубоссарской карантинной конторы в ратуши, которая находилась на хуторе Карантин.

"На этом хуторе было много врачей, с которым часто общался Николай Васильевич, видел, как они работают. Думаю, это и повлияло на его выбор профессии", - отмечает она.

Единственные, кто помнят Склифосовского

Исходя из архивных источников краевед с полной уверенностью может утверждать, что Склифосовский начинал свою врачебную деятельность в первой и единственной в то время больнице города Дубоссар, которая по не менее удивительному совпадению, чем сопричастность фамилии Склифосовскому к хутору Карантин, была открыта в год рождения ученого.

"Склифосовский получил направление на свое первое место работы в Одессу. И проезжал через Дубоссары. В местной больнице отсутствовал врач и примерно месяц Николай Васильевич занимал его должность", - рассказывает Киселева.

И этому единственными свидетелями остались несколько дубов, которые были посажены около больницы в день ее открытия и до сих пор несут в себе память прошедших веков даже после того, как снесли историческое здание лечебницы.

© Sputnik / Михаил Воскресенский В НИИ Склифосовского открылся корпус для пациентов с подозрением на коронавирус

"Здание первой в Дубоссарах больницы, где работал врачом Склифосовский, снесли. Она стояла на главной улице города – улице Ленина, не доходя до рынка. В низинке рядом ручей протекает. Вот там и растут эти дубы", - поясняет исследователь.

Доказательства она собирала по крупицам многие годы из архивов разных городов.

"Просила своих друзей, кто ехал в Санкт-Петербург, Москву, объясняла точный источник и куда обратиться. К примеру, документ, подтверждающий, что ученый начал работать врачом именно в Дубоссарах, обнаружила в архивах в Санкт-Петербурге. Копия этого документа хранится в Дубоссарском музее", - говорит Киселева.

Об антисептике

Склифосовский разработал многие аспекты хирургического лечения различных заболеваний. Но главным его и научным, и практическим интересом была борьба с микробами. До Склифосовского ограничивались опрыскиванием операционной комнаты карболовой кислотой. Кстати, очень, вредной как для больного, так и для всей хирургической бригады.

© Sputnik / Алексей Майшев Тестирование на COVID-19 в лаборатории НИИ Склифосовского

Учитель Склифосовского Николай Пирогов был одним из пионеров антисептики в России, но ему не удалось в то время сделать эту практику достоянием всей отечественной медицины. Как и во многих других странах Европы, в России ее внедрение также встречало сильное сопротивление.

Склифосовский широко пропагандировал методы антисептики и ввел ее в хирургическую повседневность. Благодаря своему авторитету, ему удалось сломить сопротивление сначала в Москве, а затем и во всей России.

Николай Васильевич также создал свою школу, воспитал многочисленных учеников, которые внесли огромный вклад в развитие хирургии.

В память о Склифосовском

На родине ученого уже не первый год открыт сбор средств на установку памятника Склифосовскому.

Как рассказала замглавы госадминистрации по социальным вопросам Дубоссар и Дубоссарского района Наталия Кравец, в 2014 году счет был открыт по инициативе общественных организаций, и до 2018 года на нем накопилось семь тысяч приднестровских рублей. В 2018 году приняли решение выставлять урны для сбора средств на праздничные даты.

"К акции подключились также различные организации и промышленные предприятия. По инициативе соотечественников в России открыли счет и в российских рублях для того, чтобы те, кто хотят поучаствовать в ней, тоже не остались в стороне", - отмечает она.

На данный момент собрано более 20 тысяч приднестровских рублей.

"Мы понимаем, что этих средств нам не хватит, поэтому также обратимся за помощью к российской стороне. Может, наши соотечественники с правого берега Днестра смогут поучаствовать в акции. Мы ее доведем до логического конца, чтобы наши дети могли гордиться тем, какие люди рождались и жили на нашей земле", - резюмировала Кравец.

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