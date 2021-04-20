Нужно ли молдаванам готовиться к "самовыдворению" из России

В стране предприняты действенные меры, которые продемонстрировали, что проблемы иностранных граждан Российская Федерация решает четко, оперативно и справедливо, считает собеседник Sputnik Молдова.

Замглавы российского министерства внутренних дел Александр Горовой на заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ заявил, что иностранные граждане, нелегально находящиеся в России, должны покинуть страну до 15 июня.

Facebook / Юрий Московский Директор российского информационно-аналитического Центра "Прогноз" Юрий Московский

Согласно статистике российского МВД, среди прочих "нелегалов" в этой стране находятся 56 тысяч молдаван. О том, какая их ждет судьба, Sputnik Молдова поговорил с экспертом в вопросах миграции, директором российского информационно-аналитического Центра "Прогноз" Юрием Московским.

– Юрий Викторович, не могли бы прояснить термин "нелегальный" в отношении трудовых мигрантов?

– Согласно российскому законодательству, за два любых административных правонарушения, допущенных трудовым мигрантом, следует выдворение с территории Российской Федерации. Александр Горовой совершенно правильно поднял имеющуюся юридическую проблему, которую нужно решать именно юридическими методами.

Как, скажем, это было сделано Указом президента России об иностранных гражданах и лицах без гражданства от 18 апреля прошлого года, которым на период пандемии норма о выдворении за два любых административных правонарушения не работала. Также временно были отменены авансовые платежи по патентам, трудовым мигрантам было разрешено работать просто по договорам. То есть, пребывание иностранных граждан на территории Российской Федерации было обнулено.

Но, тем не менее, их правонарушения копились. То есть теперь, по закону, люди подлежат выдворению и оказались фактически на нелегальном положении, хотя многие работают абсолютно легально, оплачивают патенты и т. д.

Собственно, Горовой попросту предупредил о (связанной в том числе и с особенностями российского законодательства) ситуации, сложившейся на территории Российской Федерации.

– Для трудовых мигрантов с молдавским гражданством уже неоднократно объявлялась "амнистия". Могут ли они рассчитывать на нее и на сей раз?

– Указ российского президента, о котором я сказал, в тот момент, когда он был принят, фактически предотвратил гуманитарную и юридическую катастрофу. Поскольку непонятно, куда было выдворять иностранных граждан, если те же Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан попросту закрыли границы, не принимали на своей территории даже собственных граждан. Только с осени прошлого года люди стали получать право въезжать на территорию этих стран из России.

За последние пять лет, в том числе из-за законодательного казуса о двух административных правонарушениях, порядка трех миллионов человек прошло через процедуру выдворения. И по этой же причине объявлялись миграционные амнистии, в частности, для граждан Молдовы такая амнистия объявлялась трижды.

То факт, что в принципе законопослушные граждане оказываются в сложной ситуации по причине существования нормы об административных правонарушениях, на взгляд ряда экспертов (и мой личный), не соответствует основному принципу российского законодательства, гласящему, что наказание должно быть адекватным правонарушению.

– То есть, с вашей точки зрения, законодательство следует менять?

– Собственно говоря, российские парламентарии давно собираются внести соответствующие поправки в российские законы. Административную ответственность предполагалось заменить штрафами, предоставить возможность выдворенному мигранту вернуться обратно после уплаты штрафа. Плюс разбивка нарушений по степени тяжести.

Даже парковка в неположенном месте – это административное правонарушение. Как и, скажем, не продленная иностранцем по каким-либо причинам регистрация. В общем, загляните в Административный кодекс хоть Российской Федерации, хоть Республики Молдова – вы увидите, какое там количество различных наказаний. Я вот сам сегодня заплатил штраф 500 рублей, был бы иностранным гражданином – подлежал бы выдворению. К слову, если человек не выдворяется в назначенный срок, речь идет уже о депортации – не нужно эти термины путать.

– Как выдворение происходит процедурно?

– Пока речь идет о "самовыдворении", скажем так. Люди должны сами выехать с территории Российской Федерации. Другой вопрос, что случае выдворения на человека налагается запрет на посещение России как минимум на три года.

Вот Азербайджан, например, границы свои вообще сейчас закрыл на въезд, не впускает даже собственных граждан. Со многими странами у нас авиасообщение сейчас не такое регулярное, как было раньше, и очень дорого, поскольку авиакомпании взвинтили цены. Железнодорожное сообщение тоже не работает в той мере, в какой работало до начала пандемии.

То есть, существует большое количество вопросов технического характера, не говоря уже о том, что люди, прибывающие с территории другой страны, по законодательству ряда стран, должны пройти обязательный карантин. И не всегда речь идет о самоизоляции. Был период, как мы помним, в некоторых странах устраивали лагеря для прибывших, потом, правда от этой инициативы отказались, поскольку стало только хуже.

Отдельный вопрос об Украине. Куда, скажите, людям выдворяться, если многие украинцы работают в России не только для того, чтобы заработать, но покинули родину по политическим мотивам...

– А у молдавских трудовых мигрантов есть какие-либо специфические проблемы в России?

– Для граждан Молдовы, насколько мне известно, сейчас актуальна тема приобретения патентов. Указ президента на какой-то краткий период отменил патенты на территории России, а некоторые люди решили, что эта отмена действует до сих пор.

– Как скоро "самовыдворенные" молдаване смогут вернуться в Россию?

– Все зависит от того, на каком основании человек был выдворен из России. Кто-то сможет вернуться лишь годы спустя, кто-то – довольно скоро.

Поэтому я и говорю о необходимости приведения миграционного законодательства к сегодняшним реалиям и всеобщей миграционной амнистии.

К этому призывает и концепция миграционной политики Российской Федерации, и заявления президента страны. Впрочем, я не назвал бы это смягчением, скорее речь идет об упорядочении и рационализации законодательства, о приведении его в соответствие с нуждами сегодняшнего дня.

В России до начала пандемии с целью работы находилось примерно два миллиона триста тысяч иностранных граждан, сейчас – около 1 миллиона 700 тысяч. Считаю, что за этот период были предприняты весьма действенные меры, которые продемонстрировали, в том числе и правоохранительным органам, что проблемы иностранных граждан Российская Федерация решает четко, оперативно и, что очень важно, справедливо.

– Тем более, что трудовые мигранты уже довольно глубоко встроены в экономику России?

– Конечно, экономической катастрофы в России не случится, если трудовые мигранты ее покинут. Но заметные неудобства, в том числе рядовым россиянам, это принесет. Если в строительной отрасли России не будет разнорабочих-мигрантов, многие стройки просто встанут. Не говорю уже о рабочих высокой квалификации, которых, кстати, среди иностранных граждан довольно много. Много иностранцев сегодня работает в секторе доставки. В штате обслуживающего персонала супермаркетов. В такси, наконец – без водителей-мигрантов нам на какой-то период придется жать вызванную машину не пять минут, как это сейчас происходит в Москве, а полчаса...

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