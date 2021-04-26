Ликвидатор аварии на ЧАЭС: туристы не осознают опасности путешествий в этой зоне

В ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС участвовали почти две тысячи жителей Приднестровья. Многие их них умерли из-за большой дозы радиации или от заболеваний, полученных из-за этого.

ТИРАСПОЛЬ, 26 апр – Sputnik. Туризм в зону аварии на Чернобыльской атомной электростанции, ставший популярным в последние годы, опасен. Об этом предупреждает один из участников ликвидации последствий катастрофы 35-летней давности, председатель Тираспольского общества "Чернобыль" Андрей Пеночкин.

"В эту зону я никому не советую попадать, на сутки останавливаться и даже проезжать", – говорит тот, кто испытал на себе результаты пребывания в радиоактивной зоне.

Радиация – как подводный родник в озере

По его мнению, те, кто ради удовольствия и развлечения посещает Чернобыльскую зону, просто "сумасшедшие люди, которые недопонимают, что там действительно происходило и даже на сегодняшний день происходит".

"Радиация имеет свойства подводных родников в озере. Ты можешь стоять – и ничего, но отойти двадцать сантиметров в сторону и получить очень большую дозу облучения. И турист, который поехал туда, может за 15 минут пребывания схватить столько, что потом он будет долго гадать, почему в 20 лет стал больным человеком", – предупреждает он.

Но кто-то должен был это сделать

На вопрос, пошел бы он снова на этот риск, исходя из сегодняшнего знания страшных последствий участия в ликвидации аварии, и жалеет ли он о своем решении 35-летней давности, Пеночкин сначала ответил: "сейчас не знаю, не могу дать ответа на этот вопрос".

"Тогда я об этом не думал. Тогда была родина, присяга. Тогда было все по-другому. Согласен ли я сейчас, будучи здоровым, стать инвалидом? Умный человек, наверное, скажет: нет. Не поехать туда? Но кто-то должен был это делать! Значит – да!", – подумав, сказал он.

И вдогонку заметил: "дело сделано, назад дороги нет, надо принять все так, как оно есть".

На связи

По словам Пеночкина, приднестровцев, вернувшихся после ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, сейчас на одну треть стало меньше. Но у всех у них без исключения было подорвано здоровье.

"У всех возникли проблемы со здоровьем после дозы радиации, которую каждый отхватил во время ликвидации последствий аварии. И с годами эти проблемы усугубляются", – пояснил он.

Пеночкин говорит, что у чернобыльцев крепкое содружество, вне зависимости от места проживания, они часто встречаются, во всяком случае в "допандемийные" времена так и было. Хотя и в нынешний период карантинных ограничений они постоянно поддерживают связь друг с другом по телефону.

Социальная поддержка

Чернобыльцы в Приднестровье под опекой. Им назначены выплаты за возмещение вреда здоровью и социальная поддержка. Участники ликвидации катастрофы обеспечиваются бесплатными лекарствами по рецепту врача, путевками в санатории и профилактории. Также они могут бесплатно передвигаться по территории Приднестровья в общественном транспорте. Для ликвидаторов предусмотрены льготы по оплате коммунальных услуг, а также преференции в налогообложении.

По данным Минсоцтруда Приднестровья, в регионе проживают 307 участников ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции, 127 из них – инвалиды. За 2020 год им было выплачено 480 пособий, компенсаций, возмещений вреда здоровью на сумму более шести миллионов приднестровских рублей.

В память о ликвидаторах аварии

В ликвидации последствий чернобыльской катастрофы приняли участие 1837 жителей Приднестровья. С первых дней на место аварии были направлены военнослужащие 14-ой гвардейской армии, рабочие, специалисты Молдавской ГРЭС, медработники. Многие умерли из-за большой дозы радиации или от заболеваний, полученных из-за этого.

Памятник ликвидаторам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, установили на территории Мемориала Славы Тирасполя ровно два года назад. Инициатором выступило тираспольское общество "Чернобыль".

Пять лет назад в Тирасполе открыли мемориальную доску в память о ликвидаторах аварии. Ее расположили на стене городского военкомата как напоминание о том, что именно отсюда для некоторых тираспольчан начался тот страшный путь, из которого многим не суждено было вернуться назад.

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