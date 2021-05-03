Пульс еврейской Вены: австрийский музыкант из Молдовы Роман Гринберг

Дирижер Венского еврейского хора, пианист, певец и композитор. Роман Гринберг – мастер на все творческие лады. Уроженец Больц рассказал Sputnik о былой жизни в Молдове, далекой американской мечте и близкой австрийской реальности.

ТИРАСПОЛЬ, 3 мая - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Его внутренний мир – без границ, паспортов и войны. Роман Гринберг откровенно говорит об идише по-русски, а в своих музыкальных произведениях поддерживает австрийскую культуру. В его венах течет еврейская кровь. В его Вене протекает музыкальная жизнь. Выпускник Венской консерватории по классу фортепиано, вокала и кларнета, Гринберг сделал блестящую карьеру в культурной Европе. В разные годы музыкальный мир его узнал как аккордеониста мюнхенской группы Geduldig & Thiman, организатора коллектива Frejlech, участника эстрадных проектов еврейском музыки. 19 лет назад Роман Ихилевич возглавил Венский еврейский хор. Сегодня ответил на вопросы корреспондента Sputnik Молдова.

© Photo : предоставил Роман Гринберг Актер с юмором

"Звездные" гены

- Роман Ихилевич, Google выдает двух Романов Гринбергов. На первой странице боксер из Бельц. Совпадение?

- С удивлением отвечу на первый ваш вопрос, ведь начинаете интервью не с меня… Да, боксер Роман Гринберг - мой племянник. Старший сын моего родного брата. Он живет в Израиле.

- Значит, яркость и талант в роду Гринбергов не только по музыкальной линии. Вас называют звездой австрийской сцены. Согласны?

- Мне кажется, что судить о том, кого считать звездой, а кого нет, имеет право только публика. Да, у меня есть своя публика, которая посещает мои концерты. Но я бы никогда себе не позволил назваться звездой.

- Расскажите про ваше детство в Бельцах. Остались яркие воспоминания?

- Да, первые 10 лет своей жизни я прожил в Бельцах. Самые яркие воспоминания у меня о том, как наша большая семья собиралась по праздникам и по выходным. Были все дяди, тети, двоюродные братья и сестры. Было весело, тепло и уютно, а мои мама и папа играли и пели. Эту картину трудно передать словами, но чувство осталось навсегда во мне.

- Сын аккордеониста и учителя музыки имел право выбрать другую профессию, немузыкальную?

- Конечно! Родители очень хотели, чтоб у меня кроме музыкального было еще и другое образование. Поэтому я в Вене, помимо консерватории, учился и в Академии экономики. Много лет я работал довольно успешно в этой сфере и лишь к 40 годам понял, где именно мое место в этой жизни.

- Музыкант, как в песне Эдиты Пьехи, всегда "замечательный сосед". Ваши домашние репетиции кому-то мешали?

- В Бельцах жили первые годы в коммуналке, потом переселились в частный дом. В Израиле жили в многоквартирном доме, в Вене тоже. Проблем с соседями у меня нет. Все в доме знают, что я профессиональный музыкант, и никого моя игра, слава богу, не смущает.

© Photo : предоставил Роман Гринберг ViennaJazzKlez

Молдова - Израиль - Австрия

- Почему переехали в Израиль? Сложные были перемены?

- Переехать в Израиль решили мои родители. Спустя три года мы всей семьей переехали в Мюнхен, затем в Вену. Все эти годы были неимоверно сложными для нас по разным причинам. Конечно, культура, круг общения и даже погода поменялись. Но это было не самое сложное. Языки учить было трудно. Не мне, ребенку, а родителям. А в связи с этим было и сложно найти подходящую работу. Они много лет мучились. Это был адский труд. Я знаю, о чем говорю, потому что видел все своими глазами. Но родители справились. Они были очень сильными людьми. До конца своих дней я буду им благодарен за то, что они, несмотря ни на что, готовы были пройти этот трудный путь и преодолели все препятствия.

- А как с верой для себя вопрос решили: сначала атеизм в СССР, затем иудаизм в Израиле и наконец католичество в Австрии…

- Вы знаете, я всегда был евреем и им же останусь. Что тут решать? Если вы посмотрите сегодня на животного, у которого мама зебра и папа зебра, кто же тогда это животное? Не станет ведь оно слоном или мухой. Мои родители еще и в СССР придерживались еврейских традиций, праздновали абсолютно все еврейские праздники. Так и я продолжаю в том же духе. У нас был настоящий еврейский дом, с нами жила бабушка и дома говорили на идише. Но не так, как у других часто было принято, "чтоб дети не понимали", а совсем наоборот. Все мои двоюродные братья и сестры тоже говорят на идише.

- Тем не менее остановились на Австрии?

- Мы очень хотели попасть в США. Особенно я в юности рвался туда и настаивал, чтоб родители подали документы на переезд за океан. Я очень хотел учиться в Berklee (Музыкальный колледж Беркли - прим. ред.). Но Green Card мы получили лишь спустя много лет. А в то время я уже учился в Венской консерватории и потерял интерес к Америке.

© Photo : предоставил Роман Гринберг Роман Гринберг со своим коллективом

От бэк-вокалиста - до маэстро

- С чего началась ваша музыкальная карьера?

- Когда мне исполнилось 15 лет, папа стал брать меня с собой на свадьбы, где он выступал. Там я ему аккомпанировал и подпевал. Затем он создал свой клезмерский коллектив, в котором и я участвовал. Однажды он объявил своим коллегам: "Сегодняшним вечером будет руководить Роман". Мне тогда было 19 лет. Я очень переживал, но папа меня весь вечер поддерживал и подбадривал. Мы справились.

- Вы участвовали во многих проектах. Какие считаете самым крупными и звездными?

- На этот вопрос довольно сложно ответить. Крупным проект может быть по количеству зрителей, или по количеству участников, или по длительности, или даже по объему работы. А помимо всего он еще может быть крупным в финансовом отношении. Мне приходилось организовывать и проводить фестивали длиной в 3-4 недели, выступать на концертах с многотысячной публикой, сотрудничать в театре и сниматься в кинофильмах с мировыми звездами. Но больше всего я люблю маленькие концерты в интимной клубной атмосфере на 50-80 зрителей. Тогда ощущаешь не массу людей, а каждого индивидуально. Для меня это много значит - увидеть глаза своих зрителей.

© Photo : предоставил Роман Гринберг New Klezmer Trio

Еврейские мотивы

- Что для вас значит еврейская музыка?

- На это можно по-разному ответить. Я считаю, что еврейская музыка должна в себе нести какую-то долю еврейской культуры. Если сама музыка не написана на еврейский лад, но в песне еврейские слова - это еще не еврейская музыка. Еврейской я ее называю, если в песне затронуты еврейские темы. Мой папа всю жизнь играл такую музыку. У него я многому научился, особенно любви именно к этому жанру. Ведь я в консерватории заканчивал джазовое отделение фортепиано и помимо этого имею классическое вокальное образование. Я обожаю песни из так называемой Great American Songbook. Но я очень люблю и русскую народную музыку, и песни послевоенного времени СССР. Мне также нравятся песни израильских композиторов 60-х, 70-х годов. Мати Каспи — это мой кумир. А вот попсовая музыка последних лет мне не нравится, к сожалению, никакая. Таким образом, я нашел довольно индивидуальный подход для себя: я пишу обработки старых еврейских песен на джазовый лад, а когда сам сочиняю музыку, то это получается по-разному. Иногда ее можно назвать еврейской, а иногда я бы ее так не назвал.

- В чем сила многоголосья?

- Хоровое пение — это, как мне кажется, лучшая школа жизни. В хоре каждый должен знать свою задачу и всегда суметь поддержать своего товарища, который может в какой-то момент оказаться в ситуации, когда он нуждается в помощи (например, забыл текст). Но в то же время каждый знает, что может положиться на своих, если сам окажется в сложной ситуации. Тут один за всех, все за одного.

- Быть дирижером - это все равно что править миром музыки. Кем вы себя в тот момент ощущаете, во время выступлений?

- О нет, не ощущаю себя никаким правителем. Считаю себя лишь частицей целого и благодарю судьбу за то, что мне так сильно в жизни повезло. Во время концертов бывают моменты, когда мне кажется, что мы с коллегами на сцене вместе с публикой летаем. Это неописуемое и незабываемое ощущение. Ради него я готов работать и работать.

- Ноты забывали когда-то?

- Для выступлений со своим составом я ноты вообще и не стараюсь запомнить. Помню только мелодии. Этого мне достаточно, чтоб придумать на ходу аккомпанемент. На наших концертах можно записать любое произведение хоть 20 раз, и каждый раз аккомпанемент будет звучать чуть иначе. В этом сила импровизации. Когда дирижирую большим хором и оркестром, то, естественно, стараюсь выучить ноты. Не всегда удается.

В ролях

- В вашей биографии обозначена актерская деятельность. В каких постановках искать вас?

- Все театральные постановки, в которых я участвовал, да и все фильмы, в которых снимался, связаны каким-то образом с еврейством. Обычно я играю в театре на сцене роль еврейского музыканта, иногда приходилось играть просто еврейского мужчину, были и роли раввина.

- У нас есть роль мечты?

- Была. Мне очень хотелось выступить в роли Тевье Молочника. И вот однажды пришло предложение на главную роль в этом мюзикле. Но я был уже занят. Теперь эта мечта прошла, и я просто рад любому интересному предложению.

Вена live

- Расскажите о жизни в Австрии. Чем она вас привлекает? На родину никогда не хотелось вернуться?

- Австрия привлекает чистотой, тишиной, природой и культурой. Столица, Вена - центр музыки. С 2010 по 2019 год ей доставалось первое место по качеству жизни в городах согласно рейтингу компании Mercer. На родине я бываю часто с гастролями. Но вернуться в Молдову никогда не хотелось.

- Локдаун сильно повлиял на ваше творчество?

- Да, сильно. Но не на меня одного ведь. Всем деятелям искусства сейчас приходится нелегко. Надеемся на хорошее.

- Сейчас какая у вас ситуация с пандемией? Какие творческие ограничения?

- Концерты запрещены. Никто не знает, когда разрешат открыть концертные залы и театры. Я перестроился пока на онлайн-мероприятия. Преподаю вокал, веду воркшопы, даю концерты.

© Photo : предоставил Роман Гринберг Венский еврейский хор

Гражданин планеты

- Вы за границей "своих" сразу из толпы вычисляете?

- Часто. Обычно по одежде и манере поведения. Австрийцы себя ведут спокойнее, тише и, даже когда гуляют на улице, громко друг с другом не разговаривают. Это считается недружелюбно и некрасиво по отношению к прохожим.

- На русском часто разговариваете? Судя по грамотным ответам, язык не забыли ни на грамм…

У меня в кругу близких друзей есть русские. Мы общаемся по-русски. Я всю жизнь читаю русские книги, для того чтобы не только слова не забывать, но и грамотно писать. Ведь я проучился в Бельцах всего 4 класса.

- Спустя столько лет жизни в Европе вы себя ощущаете австрийцем?

Нет, австрийцем я себя вовсе не считаю. Но и не русским, не молдаванином и не израильтянином. Считаю себя жителем нашей планеты. Если б я на самом деле правил миром, то на свете не было бы границ, не было бы паспортов и войны. Но я понимаю, что это утопия. К сожалению, этой мечте так скоро не сбыться.

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