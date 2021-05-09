Почему в молдавском учебнике истории нет ни слова о Великой Отечественной войне

В Молдове 9 мая отмечают годовщину со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня ее пытаются фальсифицировать и замалчивать – как сохранить правду?

В интервью Sputnik Молдова политолог и историк Борис Шаповалов рассказал о том, как сегодня в Молдове сохраняют память о Великой Отечественной войне и о современных процессах, которые связаны с ее итогами и значением.

© Sputnik / Mihai Caraus Борис Шаповалов

– Великая Отечественная война – это война СССР с напавшей на нее Германией при участии союзников. В чем вы видите разницу между ВОВ и Второй мировой войной?

– Сегодня люди, и особенно молодежь, плохо знакомы с историей обеих войн. Многие не видят разницы между ними, ошибаются в датах, путают понятия и даже основных участников тех трагических событий. Конечно, это разные войны. Великая Отечественная — это составляющая часть Второй мировой. Вторая мировая началась 1 сентября 1939 года с вторжения немецких войск на территорию Польши и завершилась 2 сентября 1945 года подписанием капитуляции Японии на борту американского линкора "Миссури". Вторая мировая война является самым масштабным военным конфликтом за всю историю человечества, в ней участвовали 62 государства. Погибло в этой войне от 56 до 60 миллионов человек.

А Великая Отечественная — это основная часть Второй мировой. Это противодействие СССР Германии и ее союзникам. А в антисоветском "Восточном походе" против Советского Союза участвовали только официально 9 европейских стран. Практически вся фашистская Европа. Против СССР в той войне в вермахте воевали не только немцы, но и 1,8 миллиона фашистов из других стран Европы, а еще 400 тысяч со всей Европы зверствовали на нашей территории в войсках СС.

Великая Отечественная война длилась 1418 страшных дней и ночей – с 22 июня 1941-го по 9 мая 1945 года – и унесла почти 27 миллионов человеческих жизней советских людей. Из них 14 миллионов человек – это целенаправленно уничтоженное фашистами мирное население: старики, женщины и дети.

– Вы преподаете в лицее историю. Как сегодня в учебниках Молдовы представлена Вторая мировая война?

– Здесь, как смотреть и оценивать. Это важнейшее событие ХХ века изучается как бы в контексте международных отношений. К примеру, в 12 классе отводится 6 часов на международные отношения, и 10 часов на Вторую мировую войну (в 9 классе – 8 часов). Казалось бы, достаточно времени. Но, к сожалению, в учебнике многие события того периода трактуются идеологически зашорено и однобоко. Все события трактуются с точки зрения, так называемого, "нового европейского прочтения истории".

В учебнике нет ни слова о Великой Отечественной войне – ее просто не было. Нет такой дефиниции. Понимаете, СССР был, пакт Молотова –Риббентропа был. А вот мюнхенского сговора Германии, Италии, Англии и Франции не было. Как не было и Великой Отечественной войны советского народа против фашистских оккупантов. Была только абстрактная Вторая мировая война. И то многие важные моменты этой войны рассматриваются поверхностно, или же о них вообще не упоминается. О важнейших переломных военных операциях Второй мировой – Сталинградской и Курской битвах – ни слова. В учебнике 12 класса на тему "Войны как явление ХХ века" отводится один параграф – 4 странички на 1 и 2 мировые войны.

Молдавские учебники истории очень сложно использовать в учебном процессе, так как они не объективны, многие события европейской истории в них рассматриваются с однобокой прорумынской точки зрения. Не надо забывать, что их издание финансировалось румынским правительством. Поэтому и оккупационный режим фашиста Антонеску был, оказывается, "мягким", и много других идеологически и нравственно опасных и вредных для воспитания детей несуразностей там можно прочитать. Неудивительно, что после изучения истории по таким учебникам у нас уже пытаются открывать памятники "румынским героям", которые вместе с гитлеровскими нацистами вторглись на молдавскую землю 22 июня 1941 года. Проблема правдивых учебников истории – отдельная тема для серьезной научной дискуссии.

– Уже прошло тридцать лет после того, как был развален СССР. Какие вы видите смыслы в праздновании Дня Победы для граждан Молдовы сегодня?

– Здесь все очень просто. Молдавия, как и другие бывшие советские республики, была составной частью государства-победителя в Великой Отечественной войне – Советского Союза. Так что победа над фашизмом и нацизмом в той войне – это и победа молдавского народа. Молдавский многонациональный народ потерял в той войне около 650 тысяч своих сограждан. Около 400 тысяч уроженцев Советской Молдавии воевало в рядах победоносной Красной Армии. Чуть более 250 тысяч за проявленные героизм и мужество были награждены орденами и медалями. Молдавская земля дала стране 19 Героев Советского Союза и 7 полных кавалеров ордена Славы.

Еще живы участники тех страшных событий. Ужасы фашизма, целенаправленного уничтожения целых народов не должны повториться. И лучшее предостережение возрождения этой "чумы ХХ века" – память народа. Поэтому День Победы будет "праздником со слезами на глазах" еще для нескольких поколений.

– Расскажите о вашем новом проекте, приуроченном к 80-летию начала Великой Отечественной войны. © Sputnik / Rodion Proca Шаповалов: США не вправе учить Молдову и другие страны демократии

– Онлайн-проект Союза офицеров Молдовы, Национального Координационного комитета "Победа" и Российского центра науки и культуры в Молдове называется "Правда о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.". Его задача – восполнить недостаток правдивой информации о той войне.

22 июня 1941 года нацистская Германия вероломно, в нарушении существующего договора о ненападении, без объявления войны вторглась в пределы Советского Союза. Германию в этом "крестовом походе против большевизма" официально поддержали еще 8 европейских государств с фашистскими режимами. Так началась война, которая для советского народа стала "Великой и Отечественной".

Практически на стороне нацистской Германии воевала вся фашистская Европа. Пять европейских государств официально сохраняли нейтралитет, но негласно поддерживали гитлеровскую Германию. На Восточном фронте в вермахте и добровольческих частях СС не воевали представители только двух европейских государств. Такова правда той войны.

И в той войне при помощи союзников по антигитлеровской коалиции СССР победил, попутно освободив от фашистского ига половину Европы. Как это было, что происходило в течение тех страшных и тяжелых 1418 дней и ночей войны? Почему историю Второй мировой и Великой Отечественной войн сегодня так любят фальсифицировать европейские историки?

Ответам на эти вопросы и посвящен онлайн-проект "Правда о Великой Отечественной войне". Это цикл коротких (до 10 минут) онлайн-бесед, мини-уроков и лекций, в основе которых лежат материалы и документы из книг молдавских историков – и.о. министра обороны Виктора Гайчука и Бориса Шаповалова. Естественно, что при подготовке бесед проекта также использованы все имеющиеся на сегодняшний день данные современной исторической науки.

– И сегодня Германия продолжает выплачивать компенсации за гибель миллионов людей. Но эти компенсации не получают граждане в странах бывшего СССР, который пострадал больше всего в войне. Почему? Справедливо ли это?

– Конечно, несправедливо. Я считаю это ошибкой советского руководства. Так сложилась история, что после Великой Отечественной войны Германия была разделена на 4 оккупационные зоны, и вскоре там образовались два немецких государства: ФРГ и ГДР с разными режимами власти. В ГДР, Польше, Венгрии, Чехословакии, Югославии, Румынии, Болгарии были установлены режимы народной демократии. Было образовано содружество социалистических государств, мы стали союзниками. В силу идеологических и ряда других причин Советский Союз воздержался в тот период от справедливых претензий к этим странам, большинство из которых участвовало в фашистском нашествии на нашу страну. Сегодня понятно, что отказ от репараций, компенсаций нанесенного ущерба был ошибкой со стороны СССР. История говорит о том, что этого великодушия советского народа не оценили. К сожалению, в Польше, Чехии и ряде других стран сегодня сносят памятники своим освободителям от фашизма. А некоторые вспомнили о каких-то территориальных претензиях и прочих обидах, и пытаются сегодня переписать историю, "переиграть", "перевоевать" итоги Второй мировой войны. Такова действительность.

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