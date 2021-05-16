Бег после финиша: молдавская легкоатлетка – о допинге, Олимпиаде и Турции

Светлана Шепелева намотала тысячи километров и даже до Олимпиады добежала. Теперь она не готовится, а готовит к олимпийскому пьедесталу. Причем не бегунов. Репортаж Sputnik о легкоатлетке, которая ушла в спа, вышла за турка и осталась в сборной Молдовы.

ТИРАСПОЛЬ, 15 мая – Sputnik, Юлия Сорокопуд. У легкоатлетки из Тирасполя насыщенный олимпийский год. Светлана Шепелева преодолевает уже который по счету массажный марафон. В сборной Молдовы по плаванию бегунья–международница – мастер массажа. Сейчас Светлана Шепелева в Будапеште на чемпионате Европы вместе с командой пловцов. Перед выездом в Венгрию мы поговорили с олимпийской бегуньей.

© Sputnik / Sorokopud Julia Тренировка в Тирасполе

Будапешт

– Светлана, думали когда-то, что судьба укажет вам еще один олимпийский путь, хоть и косвенный – как массажиста олимпийцев?

– Это очень приятно и символично для меня как для спортсменки. Когда-то я участвовала на Олимпийских играх, а теперь готовлю сборную по плаванию к Играм в Токио уже как массажист. Меня пригласили в команду лет 10 назад. Очень приятно работать с своей среде спортсменов.

– Весна выдалась насыщенной у молдавских пловцов? С ними и на сборах, и на соревнованиях?

– Да. Только завершились сборы в Румынии, я приехала в Тирасполь буквально на неделю, и опять сбор – уже в Варне. Кстати, там очень хорошая база. Комплекс строили россияне, и даже питание привычное. Из Болгарии переехали сразу в Венгрию на чемпионат мира. Сейчас – в Будапеште

© Photo : предоставила Светлана Шепелева В сборной Молдовы по плаванию

– Как предолимпийское настроение в сборной? Путевки заработали еще не все, кто хотел…

– Квоту на Игры в Токио имеет Татьяна Салкуцан, она ее уже давно завоевала и к Олимпиаде готовится. Таня прилетела из Штатов специально на этот сбор и чемпионат Европы. Я не тренер, но скажу, что знаю: большая возможность у Анастасии Басисто. Уже показанный ею результат дает очень много шансов. Сейчас на взрослом чемпионате Европы надо всего лишь на полсекунды улучшить время. Скоро старты, буду держать вас в курсе!

Афины

– Когда вы бежали марафон на Играх в Афинах, вам было 35 лет. Для участника Олимпиады солидный возраст?

– Для марафонца это нормально. Ведь раньше 23-24 лет в эту дисциплину не идут. Здесь очень большая нагрузка на сердечную мышцу. Это объемные тренировки, в неделю надо бегать до двухсот километров, а то и больше. К такому надо быть готовым физически, подготовка занимает много лет. С другой стороны, выносливость легко развить в любое время, а вот скорость надо нарастить до 18. Если не успели – потом сложно выйти на результат.



© Photo : предоставила Светлана Шепелева Светлана Шепелева, Греция, 2004 год

– Освежим в памяти марафон по олимпийским святыням. Игры в Афинах, 2004 год…

– Олимпиада – это соревнование, на которое надо хоть раз попасть. Сумасшедшее зрелище, звезды вокруг, эмоции - не передать словами. Я была безумно рада, что туда хотя бы попала.

– Но само выступление было не очень гладким? Впечатление не подпортило?

– Все осложнилось, потому что у меня уже в олимпийской деревне разболелся зуб. Три дня температура за 38, привет, стоматолог. Было очень плохо мне перед выступлением. Но президент Федерации легкой атлетики Молдовы очень просил все же выступить. Им очень нужен был финиш.

© Photo : предоставила Светлана Шепелева Молдавские Олимпийцы на параде открытия, Афины, 2004 год

– Какой ценой вам тогда достался этот финиш?

– Трасса была очень сложная. Я ее уже бежала на Кубке мира. Температура воздуха на улице плюс 40, плавился асфальт. Из 130 марафонцев тогда добежало 63 участника. Сошли даже очень именитые бегуны, например рекордсменка мира Пола Рэдклифф. Но я, как стойкий молдавский спортсмен, финишировала предпоследней. Последние километры я уже видела волшебных человечков, особенно на круге почета.

– Помню, на финише вам помогали не молдавские тренеры, а россияне почему-то…

– Кстати, да. Марафонский финиш устроили на легендарном Панатинаикосе – древнегреческом стадионе, старейшем в мире. Но вся основная легкоатлетическая программа Олимпиады проходила на новом. И, очевидно, тренеру, который был ко мне прикреплен, интереснее было там. Когда я финишировала, мне было очень плохо. Россияне дали мне ампулу глюкозы выпить. После марафона надо обязательно восстановиться, что-то съесть, восполнить дефицит гликогена в печени.

– У марафонцев это в "кодексе чести" прописано – помогать конкурентам?

– Да. Марафонская среда отличается от спринта и средних бегов. У нас есть даже поговорка такая: "Дорога широкая, места всем хватит. Просто беги". Например, на дистанции в кармане у нас всегда есть обезболивающие таблетки – если печень схватит или что-то еще. Кто бы ни бежал рядом – если забыл, всегда поделятся. У нас так принято.

Стамбул

– У вас турецкий муж и жизнь на два дома – стамбульский и тираспольский. Это подарок легкой атлетики?

– Я часто ездила в Турцию на соревнования. Мы с Муратом познакомились на одном из стартов. Общались-общались, раз – и я замуж за него вышла. Стала его женой и тренером.

© Photo : предоставила Светлана Шепелева Мурат Кайя и Светлана Шепелева

– А почему не он вашим тренером?

– Потому что он был обычным любителем. Для себя бегал, никуда не собирался, пока не связался со мной. Поскольку мы встретились в довольно зрелом возрасте – далеко за тридцать – уже сложно ему было поднять скорость и попасть в сборную страны по марафону. Но мы нашли другую нишу, где проводятся чемпионаты мира и Европы – это бег на 100 километров. Вот в этой дисциплине он попал в сборную Турции. Три раза он устанавливал рекорд страны.

– Десять лет достаточно, чтобы быть своей в Турции?

– Учитывая, что я там массажистом работаю в основном с русскими, то все свои. Что касается языка, я его понимаю. С мужем мы начинали общаться на английском. Сейчас у нас русско-турецко-английский.

– Что-то вас до сих пор удивляет в Стамбуле?

– А я никогда не перестаю там удивляться! Например, как можно в квартире круглосуточно все вымывать и чистить, следить за домой, а мусор просто в окно выбрасывать? Вот сели, поели, собрали скатерть и вытряхнули кому-то во двор. Я, кстати, первое, что сделала, – отучила от подобной привычки свою свекровь и очень горжусь этим! Моя маленькая победа над турецким менталитетом.

– Как там к русским относятся? Вам комфортно?

– В курортных районах все знают русский из-за туристов. Но такой, очень элементарный, чтобы продавать можно было. Отношение хорошее, все спокойно. Ну, скажу, что там легче прожить в плане работы и финансов, а на родине душа на месте.

– Чем вы там зарабатываете?

– Массажем. И бегаем коммерческие марафоны еще. Нечасто, но бывает. Тем более сейчас пандемия.

Мир

– Вы прошли школу легкой атлетики – от всесоюзной до перестроечной. В мире большого спорта можно обойтись без допинга?

– Это провокационный вопрос, но я скажу так: до уровня мастера спорта международного класса можно дойти на "спортпите". Но все, что выше, – это уже игра лабораторий. Но это неточно. Лишь мое субъективное мнение.

– У здравомыслящих марафонцев есть лимит соревнований?

– По хорошему счету, в год можно участвовать в двух марафонах.

– А по плохому?

– У меня до пяти доходило. Деньги надо было зарабатывать. Но еще смотря какой марафон и каковы твои цели. Если находить забеги слабые по конкуренции, где легко можно выиграть, то они проходят как длительная тренировка, без особого удара по здоровью.

© Sputnik / Sorokopud Julia Ни дня без спорта

– У вас много было таких "расчетливых" марафонов?

– Достаточно. Я почти всегда их и бегала (смеется). На вопрос, почему не бостонский и лондонский марафоны, я всегда отвечала, что мечтаю пробежать так, чтобы не думать о призовом финише. Даже завидовала любителям, которые бегут ради удовольствия. И когда уже я смогла себе это позволить, не получалось расслабиться. Я не могла расстаться с привычкой биться за медали. Это уже в крови. А что касается Бостона и Лондона, я со своим рекордом Молдовы на то время была бы очень далека от мировых лидеров. Какой смысл ехать туда?

– Какой был самый большой гонорар на финише?

– В Турции была "Балканиада" и Стамбульский марафон. А я туда даже не собиралась, потому что за две недели до этого в США тяжело пробежала марафон. Расстроилась. Но на Стамбул рискнула. Вот там получилось заработать 10 тысяч долларов. Даже чуть больше. Но это было разово.

Космос

– Если для обывателя массаж – это способ уйти в астрал, то для спортсмена массаж – совсем другой космос…

– Да, спортивный массаж не самая приятная процедура, надо все мышцы проработать. Ребята от боли крутятся, но что делать, надо терпеть.

– А почему вы для себя именно эту профессию выбрали? Не хотелось после марафонов отдохнуть физически?

– Когда начались травмы. А в спорте они неизбежны. И тогда я поняла, что доктора мне не всегда могут помочь. Очень многие проблемы пришлось изучать и решать самой. Уже 12 лет я массажист спортивный, и не только. Мне эта профессия очень нравится.

© Sputnik / Sorokopud Julia Светлана Шепелева

– Что можно узнать о человеке по мышцам?

– Массажист всегда видит по мышцам способности человека как спортсмена. Путем тестирования можно понять истоки проблемы. Причина боли в шее может крыться в стопе или даже в зубе. Даже неправильно поставленная пломба может нарушить работу мышц. После массажа все это обнаруживаем. А еще многое понятно по тому, как человек ведет себя во время процедуры. Скажу сразу – без позитива не будет результата.

– Работа массажиста тоже на выносливость. С какой дистанцией можно сравнить один сеанс массажа?

– Марафон мне очень помог в массажной практике. Я могу отмассировать на учебно-подготовительном сборе десятерых пловцов. Это я говорю о краткосрочных массажах, по 40 минут каждый. И все нормально, я не устаю. Правда, на руках часто тейпы. Болят руки, но я за ними слежу.

– В Турции тоже есть олимпийский клиент у вас?

– В городском клубе Стамбула я работаю с турецкой тхэквондисткой Нур Татар. Она бронзовый призер лондонских Игр и серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро. На Игры в Токио она отобралась и очень хочет выиграть там золото. Так что и таким вот образом я тоже причастна к олимпийским видам спорта, не связанным с легкой атлетикой.

Тирасполь

– Что вам дал спорт, помимо медалей и премиальных?

– Да это вся моя жизнь. Все вокруг спорта вертится. Даже лучшую подругу Наташу Черкес нашла в легкой атлетике. Она тоже участница Олимпийских игр. Бегали всегда вместе. Оказалось, мы с ней еще и живем рядом. Было столько смешных ситуаций, когда нас путали на международных стартах, считали близняшками. Хотя у нас совершенно разный стиль бега. Кстати, и личные рекорды у меня с Наташей одинаковые. Я в Штатах показала 2 часа 33 минуты 53 секунды. И через какое-то время на закате своей карьеры Наташка пробежала в Италии марафон с точно таким же личным рекордом, вплоть до секундочки. И это уже на всю жизнь – у нас идентичные личные рекорды.

– До сих пор общаетесь?

– Конечно. Мы созваниваемся и встречаемся каждый день.

© Photo : предоставила Светлана Шепелева Наталья Черкес и Светлана Шепелева

– Вы приезжаете в Тирасполь вроде бы в отпуск, но, по моим наблюдениям, никогда не отдыхаете. То бежите куда-то, то массируете кого-то… Это судьба олимпийца такая?

– А я очень люблю свою спортивную жизнь. Она мне дает очень много эмоций. Когда я приезжаю в Тирасполь – такая ностальгия. Вот была сейчас на чемпионате Приднестровья, посмотрела его с удовольствием, и даже можно было поучаствовать, если честно. Я последние годы приезжала и участвовала в чемпионате Молдовы. Президент федерации Анатолий Балан шутит, мол, сколько можно бегать? А я ему сказала: "Пока я выигрываю в забеге на 10 километров у вашей молодежи два круга, не сойду с дистанции!"

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