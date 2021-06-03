Как пандемия заставила туристическую сферу Молдовы начать с чистого листа

Ковидный год нещадно потрепал молдавскую индустрию туризма, но, как ни парадоксально, и открыл перед ней новые возможности.

Председатель Ассоциации патронатов индустрии туризма Молдовы Сергей Маня вернулся со специализированной выставки в Испании и дал интервью Sputnik Молдова.

© Sputnik / Miroslav Rotari Сергей Маня

– Сергей, Молдова на днях подписала с первой страной – Венгрией – соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации. Может ли это событие стать некой точкой отсчета, с которой жестоко пострадавшая от пандемии индустрия туризма республики начнет свое возвращение в нормальное состояние?

– Всей душой на это надеюсь.

Я сам на днях вернулся из Мадрида, где с Ассоциацией патронатов индустрии туризма РМ участвовал в известной международной туристической выставке FITUR. Там произошло знаковое, на мой взгляд, событие – был представлен "Цифровой зеленый сертификат" (Digital green certificate), который призван фактически спасти сезон летних отпусков в Европе.

– Что он собой представляет?

– Собственно, просто приложение с QR-кодом для смартфона. Впрочем, сертификат можно получить и в бумажном виде. Предполагается, что этот документ будет трех типов.

Первый будет содержать данные о вакцинации от коронавируса – когда, где, каким препаратом, сколько доз.

Второй – подтверждение, что человек переболел COVID-19 и выздоровел.

Третий будет подтверждать негативные результаты на SARS-CoV-2.

Главное преимущество сертификата – возможность путешествовать по территории Европейского союза без задержек на границе, без очередей, тестирования, заполнения бумаг и карантина.

Кроме того, нас заверили, что сертификаты будут бесплатными.

А насколько они способны облегчить жизнь путешественника, я убедился сам, проехав на автомобиле на пути в Испанию 12 европейских стран и увидев эти пункты на условных границах, где образуются длинные очереди, где людей проверяют на наличие разного рода документов, связанных с коронавирусом. И это при том, что у меня были все необходимые бумаги, подтверждающие, что я нахожусь в рабочей командировке.

– Европейский сертификат – это прекрасно. Но как Молдове, не будучи членом ЕС, вписаться в эту историю?

– Конечно, следует всеми силами стремиться к тому, чтобы граждане республики могли попасть в базу данных "Цифрового зеленого сертификата".

Как вы упомянули ранее, наше МИДЕИ уже начало переговоры с отдельными странами о взаимном признании сертификатов о вакцинации, Венгрия – это, так сказать, первая ласточка. Мы, Ассоциация, со своей стороны, готовим запрос в министерство иностранных дел республики, чтобы активизировать и ускорить процесс предоставления данных о молдавских туристах соответствующим структурам Евросоюза.

Несколько ранее мы по просьбе членов Ассоциации отправили в правительство, МИДЕИ, Агентство по инвестициям другое письмо, касающееся упрощения режима перелетов молдавских туристов в Турцию. В итоге было принято двухстороннее решение, согласно которому наши граждане, отправляющиеся в Турцию на отдых, должны иметь при себе либо сертификат о наличии антигена, либо отрицательный тест ПЦР.

Кроме того, несколько дней назад Румыния упростила правила для въезжающих на ее территорию граждан Молдовы. Ожидаем, что и другие, близкие нам географически страны в ближайшее время также начнут упрощать процедуру въезда и транзита.

– Так сколько же стран в данный момент доступны молдавскому туристу?

– Для нас фактически открыты Румыния, Турция, Египет. По Европе ситуация меняется каждый день, мы внимательно следим за развитием событий. Но пока территория Евросоюза молдавскому туристу недоступна.

– Если события будут развиваться наиболее благоприятным образом и туристическая индустрия Молдовы сможет реализовать все свои планы, есть ли шанс к концу этого года выйти на показатели, допустим, доковидного 2019-го?

– К сожалению, это абсолютно невозможно. Уже июнь, а у нас только-только забрезжили робкие проблески улучшающейся ситуации.

Да и с 2019 годом сравнивать бесполезно, потому что он для туристической индустрии Молдовы был лучшим как минимум за предыдущее десятилетие. В 2019-ом в республику с туристическими целями въехало рекордное количество иностранных граждан – четыре с половиной миллиона.

Для того, чтобы лишь приблизиться к показателям двухгодичной давности, нам предстоит много и упорно работать. И если туристический сектор страны не получит поддержки государственных органов, процесс восстановления будет очень долгим.

– Вы сейчас, видимо, говорите о въездном туризме?

– Знаете, что любопытно? И в мире, и у нас в Молдове в данный момент идет активное переосмысление прежних туристических концепций и форматов. Как это ни парадоксально, пандемия, нанесшая огромный ущерб мировой туристической индустрии, мотивировала искать и в итоге находить новые возможности.

Более того, в нынешней ситуация фактически все страны, вынужденные начинать "с чистого листа", оказались в положении, когда у всех примерно равные шансы на привлечение туристов. И Молдова не исключение.

Да, конечно, мы все же не Франция, не Италия, не Испания, у нас нет гор, нет моря. Но на уровне страны как отдельного туристического объекта мы сейчас в одинаковом положении со странами Европы.

– То есть пандемия принесла не только вред?

– Я считаю, нам удалось весьма плодотворно использовать этот ковидный период. Получилось открыть немало новых туристических маршрутов внутри Молдовы, наша организация вступила в Европейскую ассоциацию туроператоров, единственную, к слову, туристическую структуру, представленную в Европейском парламенте. С прошлого года Молдова значится в официальном списке стран, которые рекомендованы европейским туристам как безопасные для путешествий.

Многие профессионалы в туристической сфере республики в период вынужденного простоя пересмотрели некоторые свои взгляды и, рискну предположить, начали мыслить более современно. Люди смогли задуматься о вещах, на осмысление которых до пандемии попросту не хватало времени.

В результате, к сегодняшнему дню в туристической индустрии Молдовы, например, выросла роль цифровых технологий, мы научились более эффективно продвигать с их помощью туристическую привлекательность страны.

– А роль государства во всем этом вы как видите?

– Для начала, как четкое понимание, что каждый турист, въезжающий в нашу страну, – это немалые деньги, поступающие в государственную казну. Что иностранный путешественник платит деньги непосредственно каждому гражданину республики. Когда турист покупает продукты в молдавском магазине, поездку на такси, билет в театр, он выступает, по сути, мини инвестором.

Я упомянул четыре с половиной миллиона иностранных граждан, въехавших в Молдову в 2019 году. А теперь просто посчитаем и удивимся порядку цифр, представив, что каждый из них оставил в нашей стране хотя бы по 400-600 евро. Ну и конечно, погорюем о том, каких денег лишилась Молдова в 2020 году.

– Сергей, так начался ли уже обратный процесс, пошло ли восстановление молдавской индустрии туризма?

– Несколько дней назад я наблюдал за тем, как к нам въезжают туристы из Румынии. Не отдельные любопытствующие граждане соседней страны, а группы на автобусах. И да, у меня есть ощущение, что начался "рестарт".

Впрочем, обратной дороги у нас все равно нет, мы можем двигаться только вперед.

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