Корсун: мы не хотим, чтобы Молдова зашла в очередной политический тупик

Как сегодня адаптируются наши соотечественники в России, насколько привлекательным остается для них рынок труда РФ, какие политические настроения в диаспоре царят накануне досрочных парламентских выборов – на эти и другие вопросы ответила председатель одной из ведущих общественных молдавских организаций, действующих в Российской Федерации, Людмила Корсун.

– В июне все мигранты, находящиеся в РФ, должны легализоваться в России. Каким образом это правильно сделать, какое время занимает данная процедура и с какими основными вопросами при оформлении документов обращаются наши сограждане?

– Легализация мигрантов в России продлевается до 15 июня сего года. Благодаря Российской Федерации наши соотечественники могут жить и трудиться на территории России беспрепятственно, главное – соблюдать законы РФ.

В период пандемии многие граждане Молдовы, находящиеся на территории России, просрочили сроки пребывания, но благодаря указу президента Владимира Путина данные нарушения не переросли в административные штрафы. Мигранты могли беспрепятственно продлить легализацию в России. В основном обращаются по постановке на миграционный учет, оформлению разрешения временного проживания и получению вида на жительство, так как многие наши соотечественники желают работать и жить в России.

– Какие вы видите преимущества российского рынка труда по сравнению с другими?

– В настоящее время на российском рынке труда очень востребованы мигранты из Молдовы. В первую очередь за знание русского языка. Во-вторых, за трудолюбие и ответственность молдавского мигранта. Помимо разнорабочей силы, в России любой гражданин Молдовы, в том числе и молодежь, может получить соответствующую работу согласно своему образованию, определенную должность, статус в различных государственных структурах РФ, чего нельзя сказать о странах Европы. Поэтому российский рынок труда наиболее привлекателен для граждан Молдовы.

– Какие сегодня цели и задачи решает конкретно ваша организация?

– ФНКА молдаван России с момента регистрации выполняет роль объединения граждан Молдовы, находящихся в статусе национального меньшинства, чтобы самостоятельно решать вопросы сохранения самобытности, развития языка, образования, национальной культуры, укрепления единства и гармонизации межнациональных отношений, а также осуществлять деятельность, направленную на социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов из Молдовы. При ФНКА создан образовательный центр "Плай", образованы детские и взрослые творческие коллективы "Извораш", осуществляется подготовка к созданию храмового комплекса в Крыму, на горе Мангуп, в память о молдавском воеводе Штефане Великом, проводятся постановки и мастер-классы по изучению молдавской истории, культуры, обычаев и традиций. Также представляем возможность обосноваться молодежи и в дальнейшем развиваться.

– Мы с вами и некоторыми диаспоральными структурами уже затрагивали проблему определенной разобщенности или, может быть, конкуренции в среде молдавских организаций в РФ. Какие сегодня процессы наблюдаются в этом плане? Востребованы ли у наших соотечественников такого рода структуры?

– К сожалению, данная проблема существует не только у молдаван, но и в других этнических общинах. У молдаван это выражается наиболее ярко. Я неоднократно акцентировала внимание, что данный факт искоренить очень сложно. В первую очередь проблему подогревают некоторые люди, находящиеся у власти в Молдове, и, похоже, во вред себе. Во-вторых, наши соотечественники что-то делят между собой, хотя нам, по сути, нечего делить. В-третьих, зарегистрировав определенную общественную организацию, считают, что они все на высоте. В связи с этим я всегда говорила и призывала к тому, что иметь просто папку с документами организации мало, необходимо еще усиленно и грамотно работать на благо молдавского народа, а не во вред, постоянно быть в курсе всех событий. Этим нужно жить, и только тогда будет максимально положительный результат. Благодаря Федеральному агентству по делам национальностей в выделении субсидий для ФНКА Молдаван России мы плодотворно ведем работу для объединения конкурирующих организаций под флагом ФНКА, на котором изображен Дмитрий Кантемир. Нам есть на кого равняться.

– В Молдове скоро пройдут очередные парламентские выборы, которые определят в том числе официальную тональность отношений между Молдовой и Россией. Какие настроения у граждан республики, с которыми вы общаетесь, чего они хотят, чего опасаются, собираются ли голосовать и есть ли такая возможность?

– Для всех граждан Молдовы, где бы они ни проживали, парламентские выборы 11 июля 2021 года очень значимые. Мы не хотим, чтоб Молдова снова оказалась в политическом тупике, поэтому граждане страны, проживающие на территории России, относятся к вопросу с высокой ответственностью. Очень надеюсь на гражданский долг каждого из нас. Россия предоставила нашим соотечественникам все возможности для беспрепятственного голосования. Народ Молдовы помнит и ценит дружеские отношения между Россией и Молдовой и то, что Россия – первая из стран, которая приходит нам на помощь. Наши соотечественники опасаются, что если будет сделан неправильный выбор, то наши духовные национальные ценности потихоньку будут отмирать. Нас это очень беспокоит. ФНКА Молдаван России активно информирует о предстоящих парламентских выборах и призывает отнестись к этому событию с полной ответственностью. Мы – за Молдову!

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