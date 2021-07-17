Откровения кишиневского раввина: зачем ему TikTok и как стать богатым

Корреспондент Sputnik Молдова встретился с раввином еврейской общины Молдовы Шимшоном Даниэлем Изаксоном. Который рассказал, почему евреи скорбят три недели и может ли у раввина быть свой канал в TikTok.

По еврейской традиции на лето приходятся три недели скорби о разрушенном Храме в Иерусалиме. В 2021 году скорбные дни начинаются 17 июля. Раввин объяснил, почему пророки Израиля предрекли, что Третий Иерусалимский Храм станет духовным центром евреев и всего человечества.

— Это красивая идея, потому что народ две тысячи лет живет без земли, без храма, но при этом ключевым корнем своего восприятия выделяет скорбь о храме, которую он проносит сквозь историю. Этим в свое время был впечатлен Наполеон Бонапарт.

У нас есть понимание того, что поколению, при котором за его недостатки разрушили храм, кажется, что вся вина лежит на нем. Но при этом каждое последующее поколение, заслуг которого не хватило для восстановления храма, несет не меньшую ответственность. Для нас это не только идея траура, но и идея того, что пора себя совершенствовать. Мы ожидаем, что Третий Храм должен спуститься с небес, поэтому это не о физическом, мол, не смогли найти денег и построить. Это о наших заслугах перед Творцом мира.

— Как Вы оказались в Молдове?

— Первый раз я побывал в Молдове в сентябре 2018 года. Меня спросили, вы слышали о нашем легендарном раввине Йеуда-Лейб Цирильсоне? Я ничего не слышал. В Кишиневе есть улица, руины синагоги, он был действительно яркой персоной. Автор многих книг.

Когда я понял, что есть вероятность, что я сюда приеду, я начал смотреть в интернете информацию. Одним из центральных мест Кишинева для визита гостей оказался центральный рынок. Я подумал, солидная страна. Это я не об уровне жизни, а об отношении к пиару.

© Sputnik / Mihai Caraus Синагога Кишинев 2021

— Чем уникальна восстановленная синагога Кишинева?

— Здание синагоги построено в 1835 году. Мне кажется, что это была центральная синагога того времени – начало XX века. Почему? Потому что есть фотография похорон свитков Торы, уничтоженных во время кишиневского погрома 1903 года и этот кадр внешне похож на тот, что она сделана в нашем дворе, когда эти свитки Торы и хоронили. Что интересно, этот же эпизод с похоронами свитков Торы упоминается в книге князя С. П. Урусова о кишиневском погроме. У него есть целый блок о том, что примерно треть Кишинева участвовала в этой процессии, и что он дал разрешение на процессию за 24 часа, опасаясь возможных беспорядков.

В Кишиневе было огромное количество синагог: примерно треть Кишинева, вероятно, в 1900-х годах была еврейской. У нас есть список 1911 года, который насчитывал 77 синагог с названиями и адресами. Этот список составил раввин Иде-Лейб Цирильсон, и если есть список, тут можно сказать, что мест, где евреи молились, могло быть 150.

После того, как синагогу забрало государство, там находился стекольный завод. Потом здание за 100 тысяч долларов обратно выкупила еврейская община. Цена была меньше рынка, но почему свое нужно покупать назад? Сейчас это приятное, комфортное и интересное место. Здесь ощущаешь фантастический пласт истории, интеллекта, логики и силы, которые сюда вложены.

— Почему государство не вернуло евреям их собственность?

— Это старинное здание еврейская община не получила, к сожалению, назад, поскольку в Молдове нет закона о реституции, и это, мне кажется, большое упущение с точки зрения наследия, объективно принятого руководством. Это тот закон, к которому следует стремиться, дабы справедливость восторжествовала.

Сегодня во всем европейском мире еврейской общине возвращают собственность. Это базовое право. Насколько мне известно, ни одно из зданий еврейской общественной собственности в Молдове возвращено не было. Если страна встает на путь современных ценностей, то возвращение собственности – важный вопрос. В Литве, к примеру, есть закон о реституции. В России его, кажется, нет, но государство возвращает финансовый аналог или замену недвижимости. Я надеюсь, что придет время, и эта историческая несправедливость будет исправлена, как во многих странах Европы.

© Sputnik / Mihai Caraus Синагога Кишинев 2021

— Где жили евреи Европы XX века?

— В XX веке в Европе были два места, где по разным причинам массово жили евреи. Литва. Когда мы говорим "Литва", подразумеваем Белоруссию вместе с Литвой, она унаследовала это от Польши. И Бессарабия – край империи, законы, притесняющие евреев, здесь менее функционировали.

Сто лет назад в Кишиневе по переписи 1897 года жило 40% евреев. А по стране – чуть ли не 20%! Мы это понимаем, и тенденция в этом плане не позитивная, но при всем этом есть много моментов, в которых еврейская община Молдовы видит очень важную ценность.

Страшно представить, но здесь до сих пор нет музея еврейской истории с такой фантастический богатой еврейской историей. И это поразительно, потому что во всех странах, где я был, за счет государственных фондов, поддержанных инициативой отдельных людей, в том числе, такие музеи есть. И они интересны: музей истории польских евреев POLIN в Польше, Еврейский музей и центр толерантности в Москве, Еврейский музей в Берлине – они жутко интересны, они потрясающи! А в Молдове нет даже простейшего музея.

— Легко ли быть раввином?

— В иудаизме есть четкое понимание того, что не бывает вопросов, которые не могут быть заданы, а если есть вопрос – на него должен быть уместный, логичный и "съедобный" ответ.

В школе меня терроризировали учителя и одноклассники: за хороший ответ мне ставили тройку, а кому-то за ужасный – пятерку. Мне казалось это нечестным. А потом я понял, что не стоит ждать от чайника, что он взлетит. Всему свое время.

Когда люди приходят ко мне за ответами, ответы уже есть у них голове, только они их еще не нашли. Всевышний сотворил для нас мир, в котором есть все. Просто это все нужно найти. Люди всегда знают, чего они хотят. Им нужно озвучить варианты, а по тону всегда понятно, что они считают правильным и что для них лучше. Вокруг полно смысла.

— Как стать богатым?

— Кто сказал, что вам это нужно? Люди думают, что разбогатев, им станет хорошо. Им не станет хорошо. Деньги – это инструмент: при правильном использовании несет добро, при неправильном – зло. Мы каждый раз мечтаем о большем: у вас нет машины, и вы грустите, как дойти и доехать. У вас есть машина – ее надо отремонтировать, помыть, припарковать.

Когда детей отправляют на улицу, им дают пакетик со сладостями. Мы думаем, что наш пакетик со сладостями хуже, чем у другого. Но у каждого в нем свои радости и свои горести.

Почему мы зацикливаемся на том, чего у нас нет? Нужно ценить то, что у нас есть. Посмотрите на поколение TikTok: машину арендовать или купить? Голодному человеку кажется, что лучше купить, и она будет твоей. Сытый человек ее арендует, возлагая на себя меньше обязанностей и сохраняя больше ресурсов. Зачем покупать дом, если потратив меньше ресурсов, его можно снять? Оставаясь при этом более свободным и менее привязанным. Ресурс – это деньги, а не дом. Кто сказал, что вашим детям этот дом будет нужен? Статистически вероятно, что он как раз-таки им будет не нужен.

— Шагаете ли Вы в ногу со временем?

— Я четко понимаю, что можно оставаться в квадратном формате позапрошлого века, но тогда что мы будем иметь завтра?

Это вообще о роли религии в XXI веке. Кого мы хотим видеть, кто является хорошим примером религиозности и для чего это нужно? Все религии обладают широким спектром толерантности. Это необходимый инструмент для вовлечения людей, но неизбежным следствием этого является то, что подавляющий процент во всех религиозных кругах – люди с вопросами к психике. И это очень пугает.

Я стараюсь делать шаг там, где его можно сделать для того, чтобы иметь диалог и обратную связь с современным поколением и временем. Да, я потеряю ареол загадочности и важности – это неизбежная цена.

Стараюсь вести активные аккаунты в Facebook, Instagram, TikTok. Если цель – донести информацию, то не суть, где и как, а суть – информация. В плане информации и еврейства в Молдове существует огромный вакуум. Здесь люди верят во все фантастические поверья, которые бывают о евреях в природе. Я нигде такого не встречал. Это феномен.

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