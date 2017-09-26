Оптимизация школ в Молдове: как на детях "аукнутся" реформы

Представляем взгляд художника Sputnik Вадима Русу на то, к чему может привести оптимизация школ в нашей стране
Представляем взгляд художника Sputnik Вадима Русу на то, как жители нашей страны предпочитают отдыхать осенью.
Михаилу Саакашвили под объективами множества видеокамер удалось пересечь границу Украины.
В Молдове "буйным цветом" расцвели различные НПО, которые вовсю борются с так называемой "российской пропагандой", но в порыве своего желания услужить донорам они забывают о главном - об эффективности своих проектов.
Художник Sputnik Молдова Вадим Русу представил свой взгляд на то, как проходят ремонтные работы в столице.
Лазейка, позволяющая нетрезвым водителям избежать наказания за ДТП, содержится в новых поправках, вынесенных на публичное обсуждение министерством внутренних дел Молдовы.
Отставка близко: Центризбирком подсчитал, сколько средств понадобится на проведение референдума по снятию с должности мэра Кишинева Дорина Киртоакэ.
Ревность толкнула жителя Сорокского района на страшные действия – он поджег беременную сожительницу.
Обвиняя Россию в создании плацдарма для нападения на Европу, Запад оправдывает собственные масштабные учения в Балтийском регионе.
Нетрезвый молодой человек грозился взорвать литовский Сейм – его задержали, но потом отпустили.
Эстония нашла способ сэкономить на строительстве трансбалтийской магистрали Rail Baltic – треть эстонского участка останется без защитного забора.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в ходе своего визита в Беларусь опробовал спортивный грузовик и автобус МАЗ.
Политолог считает, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ведет себя на Украине так, как будто готовится к избирательной кампании.
Автобус с паломниками, возвращавшимися из Абхазии в Нижний Новгород, столкнулся с грузовиком – шесть человек погибли.
Каждый третий турист, приехавший в Азербайджан с начала года, был россиянином – граждане России лидируют по количеству посещений страны.
Как референдум о независимости, прошедший в Иракском Курдистане, отразится на Армении рассказывает востоковед Вардан Восканян.
В Казахстане в августе было куплено в 2,2 раза больше долларов, чем в июле. Граждане республики потратили на них более 313 миллиардов тенге.
Эксперты считают, что производителям из Кыргызстана не нужно бороться за московский рынок, а следует осваивать Сибирь.
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали уроженца Таджикистана по подозрению в краже денег из Московской соборной мечети.
Сахар, масло, зерно и рыба – российские сельхозпроизводители намерены увеличить поставки своей продукции в Узбекистан.
Связисты российской военной базы в Южной Осетии в ходе плановых учений освоили новый телекоммуникационный комплекс «Редут-2УС».
Обвиняя Россию в создании плацдарма для нападения на Европу, Запад оправдывает собственные масштабные учения в Балтийском регионе.
Нетрезвый молодой человек грозился взорвать литовский Сейм – его задержали, но потом отпустили.
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