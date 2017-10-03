Референдум в Каталонии и массовые беспорядки

В воскресенье в Каталонии прошло голосование по вопросу независимости автономного сообщества от Испании, которое испанское правительство считает незаконным и проведение которого "заморожено" Конституционным судом страны.

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон назвал "впечатляющими" результаты референдума о независимости автономии от Испании.

Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование, в день референдума удалось закрыть еще порядка 300 участков. На ряде участков проходило изъятие документов, произошли столкновения между полицией и гражданами. Со стороны правоохранителей пострадали 33 человека, со стороны гражданских — 844. На ряде участков голосование все же прошло.