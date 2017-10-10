Проблемы Кишинева: кто и что мешает городу быть красивым

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Эрдоган заснул на пресс-конференции во время выступления Порошенко В сети появилось видео, на котором запечатлено, как президент Турции Тайип Эрдоган уснул во время выступления лидера Украины Петра Порошенко на пресс-конференции в Киеве 605