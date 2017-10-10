Проблемы Кишинева: кто и что мешает городу быть красивым

Представляем взгляд художника Sputnik Вадима Русу на то, как в Кишиневе решаются городские проблемы.
В воскресенье в Каталонии прошло голосование по вопросу независимости автономного сообщества от Испании, которое испанское правительство считает незаконным и проведение которого "заморожено" Конституционным судом страны.
Представляем взгляд художника Sputnik Вадима Русу на то, к чему может привести оптимизация школ в нашей стране.
Представляем взгляд художника Sputnik Вадима Русу на то, как жители нашей страны предпочитают отдыхать осенью.
Михаилу Саакашвили под объективами множества видеокамер удалось пересечь границу Украины.
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В сети появилось видео, на котором запечатлено, как президент Турции Тайип Эрдоган уснул во время выступления лидера Украины Петра Порошенко на пресс-конференции в Киеве
Над Молдовой и Украиной видели НЛО - в интернете появились десятки любительских видеосъемок.
Владелец предприятия, выпускающего «Пельмени путинские», рассказал, какое отношение имеет к президенту Российской Федерации.
Российский пограничник Руслан Перегуда признан виновным в незаконном пересечении государственной границы Литвы, но отпущен на свободу.
По данным сразу нескольких бюро недвижимости, в сентябре в Таллинне не было куплено ни одной квартиры в новых домах.
Расширение взаимодействия в военно-технической сфере обсуждается в ходе визита в Беларусь министра обороны Азербайджана.
Оппозиция планирует акции протеста в Тбилиси в связи с намерением горсовета передать экс-премьеру Грузии территории города за символическую цену.
Память знаменитого советского футболиста Виталия Дараселия, которому 9 октября 2017 года исполнилось бы 60 лет, почтили в абхазской Очамчире.
Азербайджанец, всю свою жизнь пасший овец, стал одним из участников турецкого музыкального шоу.
В Ереване ограблен филиал банка Converse – неизвестный под угрозой взрыва вынес порядка 60 тысяч долларов.
Телеканал Russia Today, а также ряд иностранных каналов, включая Bloomberg, больше не будут транслироваться на территории Казахстана.
Президент Кыргызстана отменил визит в Сочи на встречу лидеров ЕАЭС и СНГ из-за угрозы массовых беспорядков на предстоящих выборах главы государства.
МЧС России организовало пятидневные курсы для коллег из Таджикистана по теме «Войска гражданской обороны и использование сил и средств в мирное время».
АО «Узбектелеком» вдвое повышает стоимость минуты разговора для звонков в Россию, Беларусь, Молдову и на Украину.
Делегация Южной Осетии приняла участие в XIX Международном фестивале мастеров искусств «Мир Кавказу».
Владелец предприятия, выпускающего «Пельмени путинские», рассказал, какое отношение имеет к президенту Российской Федерации.
Российский пограничник Руслан Перегуда признан виновным в незаконном пересечении государственной границы Литвы, но отпущен на свободу.
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