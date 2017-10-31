Что лучше для Молдовы - парламентская или президентская республика

Представляем взгляд художника Sputnik Вадима Русу на то, как жители нашей страны относятся к прездентской форме правления
Представляем взгляд художника Sputnik Вадима Русу на то, как жители нашей страны относятся к НАТО.
В США призвали расследовать возможное "вмешательство" радио Sputnik в президентские выборы.
Представляем взгляд художника Sputnik Вадима Русу на то, как в Кишиневе решаются городские проблемы.
В воскресенье в Каталонии прошло голосование по вопросу независимости автономного сообщества от Испании, которое испанское правительство считает незаконным и проведение которого "заморожено" Конституционным судом страны.
Плохая новость для молдавских водителей, или держи карман шире: в республике опять подорожает топливо.
Языковой вопрос в Молдове: российский чиновник прокомментировал решение Конституционного суда республики, который дал депутатам "зеленый свет" на внесение изменений, касающихся названия государственного языка, в основной закон страны.
Тариф на обслуживание жилых блоков в Молдове рассчитают по новой формуле: неужели гражданам республики придется платить больше?
Бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга считает, что при введении института неграждан было применено неудачное слово и теперь лучше их называть "постоянные жители".
В Литве увеличивается экономический разрыв между местными самоуправлениями: самые слабые районы покидают самые перспективные жители.
Глава Минобороны Эстонии открыл в военном городке Тапа новые казармы для солдат Сил обороны и военнослужащих НАТО стоимостью €43 миллиона.
Истории о том, как потомки тех, кто погиб, освобождая Европу от фашизма, борются за могилы своих близких, вылились в документальный фильм "Война за память".
Власти Грузии, которые уже несколько раз получали от Украины отказ в экстрадиции экс-президента Михаила Саакашвили, рассчитывают на положительный ответ.
Абхазия может зарабатывать до миллиарда рублей в год за счет налоговых отчислений туристической отрасли, считают эксперты.
За принуждения спортсменов к употреблению допинга в Азербайджане будут привлекать к исправительным работам или ограничивать свободу.
Захвативший заложников в детском саду города Армавир требовал встречи с бывшей женой, работавшей в том же учреждении. Возбуждено уголовное дело.
В казахстанском Уральске опустели полки с алкогольной продукцией –население скупило почти весь недорогой алкоголь.
Правительство Кыргызстана ведет активную работу по переходу на цифровую экономику – партнером может стать компьютерный гигант Microsoft.
При столкновении микроавтобуса и фуры в Петровском районе Саратовской области погибли двое граждан Таджикистана, еще восемь пострадали.
Суд Саратова санкционировал арест гражданина Узбекистана, который собирался выехать в Сирию для участия в боях на стороне террористов.
Центральный комитет партии "Единая Осетия" избрал нового председателя - им стал спикер югоосетинского парламента Петр Гассиев.
Бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга считает, что при введении института неграждан было применено неудачное слово и теперь лучше их называть "постоянные жители".
В Литве увеличивается экономический разрыв между местными самоуправлениями: самые слабые районы покидают самые перспективные жители.
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