Можно ли остановить рост цен в Молдове

Представляем взгляд художника Sputnik Вадима Русу на то, как жители нашей страны относятся к постоянно растущим ценам
Представляем взгляд художника Sputnik Вадима Русу на то, как жители нашей страны относятся к прездентской форме правления.
Представляем взгляд художника Sputnik Вадима Русу на то, как жители нашей страны относятся к НАТО.
В США призвали расследовать возможное "вмешательство" радио Sputnik в президентские выборы.
Представляем взгляд художника Sputnik Вадима Русу на то, как в Кишиневе решаются городские проблемы.
Новые вагоны госредприятие "Железная дорога Молдовы" закупать не планирует, так как в этом нет смысла, да еще и старые распродает: в чем причина?
На этой неделе ожидается геомагнитное волнение: медики всем рекомендуют следить за здоровьем.
Власти Украины не пустили журналиста РИА Новости Захара Виноградова в страну, ему запрещен въезд на 5 лет.
Фермерам Латвии не хватит ресурсов для начала следующего сезона – в стране может быть объявлена чрезвычайная ситуация в сельхозотрасли.
Литовский посол в Германии Дарюс Семашка возмутился акцией по случаю 100-летия Октябрьской революции у Бранденбургских ворот в Берлине.
Эстонский общественный деятель Леонид Цингиссер заявил, что после проезда американских танков по Ратушной площади Таллина на ней образовались провалы.
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусов со 100-летием Октябрьской революции и пожелал им успехов в труде.
"Союз православных родителей" и движение "Грузинский марш" призвали футболистов не поддерживать ЛГБТ-сообщество.
Закон "О противодействии коррупции" в Абхазии работает, считает один из его разработчиков Георгий Агрба.
Студенты российских вызов в рамках экспедиции "Послы русского языка" провели с азербайджанскими школьниками открытые занятия по "великому и могучему".
Армения может восстановить статус энергетического гаранта на Южном Кавказе и даже "наэлектризовать" Астану и Бишкек?
Председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев опроверг недостоверную информацию о банкротстве системообразующего банка Qazkom.
На инаугурацию избранного президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова не приглашены главы других государств.
Школьницы из Таджикистана завоевали первые места на международной олимпиаде по ментальной арифметике в Москве.
Узбекистан пересмотрит фитосанитарные требования к своей продукции с учетом международных стандартов и требований потенциальных импортеров.
Участники клуба молодых политологов Южной Осетии считают, что признание Каталонии не даст никаких бонусов республике.
Фермерам Латвии не хватит ресурсов для начала следующего сезона – в стране может быть объявлена чрезвычайная ситуация в сельхозотрасли.
Литовский посол в Германии Дарюс Семашка возмутился акцией по случаю 100-летия Октябрьской революции у Бранденбургских ворот в Берлине.
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