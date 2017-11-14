О, спорт: без тебя сегодня никуда

Представляем взгляд художника Sputnik Вадима Русу на то, как жители нашей страны относятся к развитию спорта в стране
Представляем взгляд художника Sputnik Вадима Русу на то, как жители нашей страны относятся к постоянно растущим ценам.
Представляем взгляд художника Sputnik Вадима Русу на то, как жители нашей страны относятся к прездентской форме правления.
Представляем взгляд художника Sputnik Вадима Русу на то, как жители нашей страны относятся к НАТО.
В США призвали расследовать возможное "вмешательство" радио Sputnik в президентские выборы.
Руководитель оборонного ведомства Молдовы раскрыл послу США детали утверждения национальной стратегии обороны и военной стратегии страны.
Молдфест.Рампа.Ру снова в Кишиневе - легендарный фестиваль, который готовит Государственный молодежный драматический театра "С улицы Роз", состоится в декабре.
Глава Центробанка Приднестровья в связи со слухами о значительном повышении курса приднестровского рубля по отношению к доллару рассказал о ситуации на валютном рынке.
Латвия наряду с 22 странами Евросоюза подписала договор о постоянном сотрудничестве в оборонной сфере, инициированный Францией и Германией.
Денежные переводы из-за границы в Литву за 2016 год составили чуть более одного миллиарда евро, из которых 500 миллионов поступило из стран Евросоюза.
Таллинн стал единственным не российским городом, претендующим на право называться столицей "Тотального диктанта" в 2018 году.
Беларусь намерена активно проводить ядерные исследования в Казахстане на базе материаловедческого токамака.
Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский объяснил, почему Грузию пока не могут принять в Евросоюз.
В 2017 году в Абхазии намерены собрать около 16 тысяч тонн цитрусовых, что почти вдвое меньше чем в прошлом году. Сокращение наблюдается уже не первый год.
Вслед за Большим этнографическим диктантом в Баку пройдет Географический диктант, для участия в котором зарегистрировалось в десять раз больше человек.
Пять студентов, протестующих против отмены права на отсрочку от армии, объявили о голодовке и заперлись в одной из аудиторий Ереванского госуниверситета.
Переданная Казахстану часть земель комплекса "Байконур", выведенная из российской аренды, не имеет повышенного радиационного фона.
На инаугурацию избранного президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова уйдет меньше названной Министерством финансов суммы.
Таджикистан озабочен концентрацией террористов и созданием лагерей по подготовке боевиков в северных провинциях Афганистана.
В Узбекистане к длительным срокам лишения свободы приговорены граждане республики, наладившие канал отправки людей в трудовое рабство в Россию.
Республика Науру будет продвигать интересы Южной Осетии в тихоокеанском регионе, заявил президент Науру Барон Дивавеси Вака.
Латвия наряду с 22 странами Евросоюза подписала договор о постоянном сотрудничестве в оборонной сфере, инициированный Францией и Германией.
Денежные переводы из-за границы в Литву за 2016 год составили чуть более одного миллиарда евро, из которых 500 миллионов поступило из стран Евросоюза.
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