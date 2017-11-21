Чиновничий класс в Молдове: время не меняет своих героев

Главные темы

Смерть под грудой камней: подробности трагедии в Криулянах Чрезвычайное происшествие в Криулянах: трое человек погибли в результате обрушения карьера – как это произошло. 304

Какой будет эта неделя: точный прогноз погоды на 22 и 23 ноября Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды в нашей стране, а также народные приметы и традиции. 72