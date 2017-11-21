Чиновничий класс в Молдове: время не меняет своих героев

Представляем взгляд художника Sputnik Вадима Русу на то, как жители нашей страны относятся к бюрократии в республике
Представляем взгляд художника Sputnik Вадима Русу на то, как жители нашей страны относятся к развитию спорта в стране.
Представляем взгляд художника Sputnik Вадима Русу на то, как жители нашей страны относятся к постоянно растущим ценам.
Представляем взгляд художника Sputnik Вадима Русу на то, как жители нашей страны относятся к прездентской форме правления.
Представляем взгляд художника Sputnik Вадима Русу на то, как жители нашей страны относятся к НАТО.
Чрезвычайное происшествие в Криулянах: трое человек погибли в результате обрушения карьера – как это произошло.
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ЧП в Криулянах: в результате инцидента на шахте по добыче известняка погибли три человека.
Латвийское руководство оказалось в неудобном положении: на торжественную церемонию в честь Дня независимости страны принесли флаг Каталонии.
Литовская полиция задержала крупную партию гашиша на сумму в миллион евро – наркотик предназначался для продажи в России.
Попытки стран Балтии, Польши и ряда западных стран подменить итоги Нюрбергского процесса могут привести Европу к новой мировой войне.
Правоохранители Беларуси периодически задерживают на территории страны граждан Украины. Sputnik выяснил, за что.
У Грузии большой потенциал в сфере медицинского туризма: климат, хорошее обслуживание и низкие цены привлекают иностранных пациентов.
Пограничный отряд Службы госбезопасности Абхазии отметил 25-летие: в честь праздника отличившиеся сотрудники получили очередные звания и награды.
Азербайджан и Россия завершили совместную операцию "Граница-заслон", цель которой борьба с транснациональной преступностью и террористами.
Русисты не довольны уровнем знания русского языка в Армении, но уверены, что есть повод для оптимизма – специалисты на правильном пути.
Российскую нефть начали перекачивать в Узбекистан через Казахстан: до конца года планируется транспортировать до 80 тысяч тонн сырья.
После запуска проекта CASA-100 стоимостью 1,2 млрд долларов Пакистан и Индия начнут получать тысячи мегаватт энергии из Кыргызстана и Таджикистана.
В Таджикистане будут транслировать по радио книги президента Эмомали Рахмона "для повышения чувства самосознания и патриотизма" граждан.
Укрепление отношений между Таджикистаном и Узбекистаном и зарубежные инвестиции будут способствовать завершению строительства Рогунской ГЭС.
В октябре пограничники Южной Осетии задержали 33 нарушителя границы республики с Грузией, сообщили в Комитете госбезопасности.
Латвийское руководство оказалось в неудобном положении: на торжественную церемонию в честь Дня независимости страны принесли флаг Каталонии.
Литовская полиция задержала крупную партию гашиша на сумму в миллион евро – наркотик предназначался для продажи в России.
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