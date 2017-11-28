Возможные выборы в Германии: какую позицию выбрала Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что считает не целесообразным проведение новых выборов

В Германии впервые после выборов может появиться правительство меньшинства. Политическая карьера Ангелы Меркель оказалась под угрозой после того, как она не смогла сформировать коалицию большинства.

Почему Меркель провалила переговоры по созданию коалиции>>>

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что проинформирует президента Франка-Вальтера Штайнмайера о провале коалиционных переговоров. Немецкая Свободная демократическая партия вышла из переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС и "Зелеными" ("Ямайка").

"Мы не смогли успешно завершить коалиционные переговоры. Это значит, что я свяжусь с президентом, проинформирую его о положении вещей, и там мы посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше", — заявила Меркель>>>