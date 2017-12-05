Кто на самом деле верит в сказки о молдавской пенсии

Представляем взгляд художника Sputnik Вадима Русу на то, как жители нашей страны относятся к пенсионной реформе в Молдове

Молдавские власти заявили о начале пенсионной реформы, в первую очередь речь идет о поэтапном повышении пенсионного возраста до 63 лет для женщин и мужчин и сокращения срока взносов в пенсионный фонд.

Эксперты МВФ назвали данную реформу важнейшим достижением молдавского правительства. Вместе с тем экономист Виорел Гырбу сказал Sputnik Молдова, что кардинальных изменений не случилось — родившиеся после 1970 граждане могут не рассчитывать на получение пенсий.

"Ситуация не изменилась — все осталось по-прежнему. Продолжительность жизни в Молдове не самая высокая на Европейском континенте. Многие, особенно мужчины умрут до пенсии. Шансов дожить до пенсии у молдавских мужчин не много. При том, что основная часть выплат в пенсионный фонд производится именно мужчинами", — заявил экономист.

Реформа пенсионной системы Молдовы не является реформой, продолжает собеседник.

"Де-факто, никакой реформы не было, и нет. Увеличение пенсионного возраста означает, что пенсионеров станет меньше, соответственно у бюджета пенсионного фонда будет меньший дефицит. Но это не называется реформой — рано или поздно жители Молдовы поймут, что нет никакого резона платить в пенсионный фонд, которые не оплачивает пенсии", — сказал эксперт.