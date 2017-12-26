Как живут чиновники в Молдове

Молдова относится к числу стран с высоким уровнем коррупции. Купить у нас в стране можно не только недостающую справку, но даже сторговаться на более серьезные вещи.

Кумэтризм и взяточничество — это два наиболее популярных способа ведения дел в стране. И если кумэтризм стал практически "национальной идеей", то взяточничество приобретает "спортивный оттенок" — кто больше даст, тот и правит балом>>>

Эксперты подчеркивают, что "объем выплачиваемых взяток выше годовых расходов для всех дорог страны". По данным некоторых исследований, на которые ссылаются экономисты, в 2014 году в виде взяток было выплачено свыше 1,27 миллиарда леев или более 1,1% ВВП. При этом взятки домохозяйств составили 899 миллионов леев, а бизнес-сообщества — 387 миллионов леев.