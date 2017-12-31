Будьте счастливы и любимы в Новом Году!

Мэрия Кишинева информирует о том, что вечером 31 декабря в ночь на Новый год с 20.00 до 02.00 будет приостановлено движение транспорта в центре столицы - на бульваре Штефана чел Маре (отрезок улиц Мария Чеботарь и Василе Александри).

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