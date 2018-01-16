Пикантные подробности: как отгремели корпоративы в Молдове

Представляем взгляд художника Sputnik Вадима Русу на то, как жители нашей страны встретили Новый Год.
Представляем взгляд художника Sputnik Вадима Русу на то, как жители нашей страны встретили Новый Год.
С Новым Годом, с новым счастьем!
Представляем взгляд художника Sputnik Вадима Русу на то, как жители нашей страны относятся к чиновникам.
Представляем взгляд художника Sputnik Вадима Русу на то, как жители нашей страны относятся к коррупции.
Филипп Киркоров раскрыл подробности сотрудничества с группой "DoReDoS", вместе с которой планируется представить Молдову на "Евровидении" в Португалии.
Школьный автобус с детьми въехал в стену жилого дома в немецком городе Эбербах (федеральная земля Баден-Вюртемберг).
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Владимир Путин стал самым популярным политиком на латвийском телевидении в 2017 году, его новогоднее обращение посмотрели 280 тысяч жителей республики.
В российском посольстве в Литве отреагировали на предложение мэра Вильнюса назвать сквер рядом со зданием посольства "сквером российской демократии".
Эстонский почтальон украл и вскрыл более 800 писем в надежде обнаружить в частной переписке граждан спрятанные деньги.
На марафоне "Дакар" белорусских гонщиков обвинили в том, что они повредили чужую машину Toyota и выписали 20 минут и 300 евро штрафа.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили стал отцом в третий раз – у главы государства родился сын, которого назвали Тома.
Какие виды деревьев и в каком количестве вырубают в лесах Абхазии, чем благоприятен для растений природный рельеф республики, в материале Sputnik Абхазия.
Иран получит от Азербайджана кредит в $500 млн на строительство железной дороги Решт-Астара, которая станет частью транспортного коридора Север-Юг.
Футбольный эксперт и бывший игрок "Арсенала" Пол Мерсон считает, что Генрих Мхитарян очень нужен "канонирам", и предлагает обменять его на Алексиса Санчеса.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Вашингтон, где в ходе официального визита встретится с президентом США Дональдом Трампом.
В результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Кыргызстане пострадали четыре человека, в том числе двое граждан России.
Таджикистан и Узбекистан могут отменить визовый режим в ходе визита главы узбекского лидера Шавката Мирзиёева в Душанбе.
В 2017 году более половины – 52,2% – покинувших Узбекистан граждан отправились в Россию, чуть более 40% – в Казахстан.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 16 января взял непродолжительный отпуск, оставив за себя главу правительства.
Владимир Путин стал самым популярным политиком на латвийском телевидении в 2017 году, его новогоднее обращение посмотрели 280 тысяч жителей республики.
В российском посольстве в Литве отреагировали на предложение мэра Вильнюса назвать сквер рядом со зданием посольства "сквером российской демократии".
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