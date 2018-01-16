Пикантные подробности: как отгремели корпоративы в Молдове

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Киркоров рассказал, почему написал песню "DoReDoS" для Евровидения Филипп Киркоров раскрыл подробности сотрудничества с группой "DoReDoS", вместе с которой планируется представить Молдову на "Евровидении" в Португалии. 13

ДТП в Германии: автобус со школьниками попал в аварию, 43 пострадавших Школьный автобус с детьми въехал в стену жилого дома в немецком городе Эбербах (федеральная земля Баден-Вюртемберг). 83