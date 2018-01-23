Вы не поверите: что на самом деле думают о биткоинах в Молдове

Представляем ироничный взгляд жителей нашей страны на криптовалюты и модный нынче тренд -"охота на биткоин".

Биткоин является самой популярной и всем известной криптовалютой, однако их в мире сейчас существует огромное количество.

Мир будет двигаться в направлении интеграции технологий — к децентрализованной системе — это, может быть, блокчейн, может быть, появятся какие-то другие механизмы, которые обеспечат ликвидацию единого центра управления, чтобы система управлялась на основе консенсуса.

На сегодняшний день некоторые централизованные системы становятся неконкурентоспособными.

Представляем ироничный взгляд жителей нашей страны на криптовалюты.