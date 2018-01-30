Политикам на заметку: как на самом деле голосует молодежь Молдовы

Представляем наш взгляд на избирательные процессы в нашей стране
Представляем ироничный взгляд жителей нашей страны на криптовалюты и модный нынче тренд -"охота на биткоин".
Представляем взгляд художника Sputnik Вадима Русу на то, как жители нашей страны встретили Новый Год.
Представляем взгляд художника Sputnik Вадима Русу на то, как жители нашей страны встретили Новый Год.
С Новым Годом, с новым счастьем!
Корреспондент Sputnik своими глазами увидел то, как умирает Алешинский рынок – легендарная торговая точка отживает свои последние деньки, на ее месте будет построен огромный гипермаркет с автомобильной стоянкой.
Министр юстиции Молдовы рассказал о реформировании судов, применяемом наказании к виновным в преступлениях, оценке судей и других изменениях, которые ждут систему в 2018 году.
Встреча Путина с доверенными лицами
Экономисты призывают латвийцев больше работать, платить налоги и накапливать средства - иначе пенсионерам придется меньше есть.
Уголовное дело о незаконной продаже имущества Игналинской АЭС на аукционе передали в суд – кого сгубили медные трубы?
Как мошенники сумели выманить у эстонских чиновников больше миллиона евро дотаций на покупку инвентаря для деревообрабатывающего комплекса.
Министерство по налогам и сборам Беларуси планирует активизировать работу по поиску граждан, которые живут не по средствам.
Пост директора Национального демократического института США в Facebook о том, что президент Трамп не сможет найти Грузию на карте, вызвал скандал в республике.
МИД России выразил недоумение в связи с заявлениями внешнеполитического ведомства Грузии по поводу взаимодействия с Абхазией и Южной Осетией.
Власти Азербайджана назвали количество граждан республики, воевавших на стороне боевиков в Ираке и Сирии, а так же рассказали, скольких из них удалось осудить.
СМИ сообщили, что премьер-министр Армении занимался в Давосе не только государственными, но и личными делами.
Промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер пообещал сделать все возможное, чтобы на исход реванша с Саулем "Канело" Альваресом не повлияли судейские ошибки.
В центре Бишкека полыхает главный рынок кыргызской столицы – Ошский базар. Площадь возгорания исчисляется тысячами квадратных метров.
Почему Таджикистан уже три года думает о целесообразности вступления в Евразийский экономический союз, и до чего, в конце концов, додумается?
Как жители Узбекистана намерены отметить 80-летие со дня первого президента республики Ислама Каримова.
Вузы Южной Осетии и России договорились об академическом и научном сотрудничестве – что предусматривает "научная" договоренность?
Экономисты призывают латвийцев больше работать, платить налоги и накапливать средства - иначе пенсионерам придется меньше есть.
Уголовное дело о незаконной продаже имущества Игналинской АЭС на аукционе передали в суд – кого сгубили медные трубы?
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