Увеличение зарплат по-молдавски, или шокирующий рост доходов

Шесть тысяч 150 леев — именно такая будет среднемесячная зарплата по стране, обещают в правительстве Молдовы.
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Для сравнения: по документам в прошлом году среднестатистическая месячная зарплата в Молдове была на уровне 5 тысяч 300 леев, потом ее "подняли" еще на 300 леев.
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Получается, что в нынешнем году в процентном соотношении средняя зарплата по экономике увеличится на 16%, а в сравнении с прогнозом полугодовой давности — на 9,8%.
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Кстати, постановление о том, что зарплаты граждан Молдовы в 2018 году увеличатся, уже было опубликовано в "Официальном мониторе".