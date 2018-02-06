Увеличение зарплат по-молдавски, или шокирующий рост доходов

Представляем наш взгляд на то, как происходит увеличение доходов жителей Молдовы

Шесть тысяч 150 леев — именно такая будет среднемесячная зарплата по стране, обещают в правительстве Молдовы.

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Для сравнения: по документам в прошлом году среднестатистическая месячная зарплата в Молдове была на уровне 5 тысяч 300 леев, потом ее "подняли" еще на 300 леев.

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Получается, что в нынешнем году в процентном соотношении средняя зарплата по экономике увеличится на 16%, а в сравнении с прогнозом полугодовой давности — на 9,8%.

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Кстати, постановление о том, что зарплаты граждан Молдовы в 2018 году увеличатся, уже было опубликовано в "Официальном мониторе".