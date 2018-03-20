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Что такое любовь - вечный вопрос

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Представляем взгляд художника Sputnik Вадима Русу на любовь и весеннее настроение.

Утконос

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Теги:
ирония, юмор, любовь, Общество
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