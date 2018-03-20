Главное в политике - выгодные традиции

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Обвиняя Москву в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, британские политики позволяют себе грубые высказывания в адрес российских властей.

Отравление Скрипаля

Они не удосужились представить хоть минимально правдоподобную версию случившегося или какие-то доказательства. Вот как увидел ситуацию художник РИА Новости.

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Теги:
юмор, ирония, любовь, Общество
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