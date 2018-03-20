Главное в политике - выгодные традиции

Они не удосужились представить хоть минимально правдоподобную версию случившегося или какие-то доказательства. Вот как увидел ситуацию художник РИА Новости.
Обвиняя Москву в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, британские политики позволяют себе грубые высказывания в адрес российских властей.
Они не удосужились представить хоть минимально правдоподобную версию случившегося или какие-то доказательства. Вот как увидел ситуацию художник РИА Новости.
Представляем взгляд Sputnik на то, как жители нашей страны относятся к покупкам колбасных изделий.
Представляем взгляд Sputnik на то, как жителям столицы пережить сильнейшие морозы и гололедицу.
Представляем наш взгляд на то, как происходит увеличение доходов жителей Молдовы.
Представляем наш взгляд на избирательные процессы в нашей стране.
Неровные отношения между Кишиневом и Москвой и активизация диалога в будущем - какие темы еще поднимались в ходе визита замглавы МИД России в Кишинев.
Разговор лидеров двух держав носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях.
В исторической части Кишинева прогремел взрыв, погибли два человека. Полиции уже удалось установить причины произошедшего.
Латвийский политик объяснил, зачем Полиция безопасности присвоила журналисту Юрию Алексееву статус подозреваемого.
В Литве призвали МИД страны внести российского певца Филиппа Киркорова в "черный список". Чем артист не угодил местным политикам?
По мнению европарламентария, демонизация России на Западе и в Эстонии привела к прямо противоположному результату на выборах 18 марта.
В Беларуси возможно создание ведомства, отвечающего за цифровую экономику, заявил президент страны Александр Лукашенко.
Грузинским спасателям, работающим на черноморском побережье, выдадут дроны, чтобы в условиях сезонного роста туризма повысить эффективность работы.
Учителя абхазских школ смогут повысить свою квалификацию в образовательных центрах, которые Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) открыл во всех районах республики.
Азербайджанская художница, страдающая ДЦП, чьи работы выставляются на республиканских и международных конкурсах, готовится к своей первой персональной выставке.
О том, какие уникальные находки сделали итальянские археологи, исследующие устье реки Раздан в Армении – в материале Sputnik.
В столице Казахстана на площадке строящегося жилого комплекса рухнул башенный кран, погиб рабочий. Власти озвучили основную версию случившегося.
Внешний долг Кыргызстана за год вырос на 337 миллионов долларов: какие страны давали в долг Бишкеку, и на что должны быть потрачены деньги?
Между Узбекистаном и Таджикистаном начал действовать безвизовый режим: граждане двух стран могут совершать поездки сроком до 30 дней.
В Ташкенте начинается отбор студентов на бесплатное обучение в вузах России – учащимся из Узбекистана в этом году выделены 203 бюджетных места.
Почему 20 марта у древних народов ассоциировался с приходом весны, а предки осетин в этот день отмечали Новый год – в материале Sputnik.
Латвийский политик объяснил, зачем Полиция безопасности присвоила журналисту Юрию Алексееву статус подозреваемого.
В Литве призвали МИД страны внести российского певца Филиппа Киркорова в "черный список". Чем артист не угодил местным политикам?
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik