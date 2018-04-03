Нелегальная торговля: почему для некоторых это способ выживания

Проблема нелегальной торговли в Кишиневе остро стояла всегда, однако социальные ее причины уходят глубоко в экономическую составляющую - представляем ироничный взгляд нашего художника Вадима Русу на это явление.

Как правило, уличную торговлю, как вид коммерческой деятельности, не любят городские власти.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Шеларь: в Молдове бизнес выгодно открывать только в сфере торговли

Минфин — за большую долю в нем теневого оборота и, соответственно, уклонения от уплаты налогов. Санэпидемстанция — за несоблюдение санитарных норм.

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Не всегда у уличных торговцев есть патент. А если он и есть, то некоторые продавцы умудрялись по патенту торговать мебелью, бытовой техникой на огромные суммы и без уплаты налогов, много товаров ввозилось контрабандой.