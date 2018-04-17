"Не верю", или как Лондон манипулирует "делом Скрипаля"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй хочет, чтобы страны ЕС обвинили Москву в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
В Лондоне намерены убедить европейских партнеров, что именно Москва виновата в "деле Скрипаля".
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй хочет, чтобы страны ЕС обвинили Москву в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Проблема нелегальной торговли в Кишиневе остро стояла всегда, однако социальные ее причины уходят глубоко в экономическую составляющую - представляем ироничный взгляд нашего художника Вадима Русу на это явление.
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Национальные вооруженные силы Латвии в следующем году получат от США беспилотные дроны более чем на три миллиона долларов.
Антикоррупционная комиссия Сейма Литвы просит Службу спецрасследований проверить вопрос о привилегиях политикам в учреждениях здравоохранения.
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