Скидки по-молдавски: на какие уловки идут продавцы в магазинах

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В Лондоне намерены убедить европейских партнеров, что именно Москва виновата в "деле Скрипаля".
Проблема нелегальной торговли в Кишиневе остро стояла всегда, однако социальные ее причины уходят глубоко в экономическую составляющую - представляем ироничный взгляд нашего художника Вадима Русу на это явление.
Президент США Дональд Трамп подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая".
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В Эстонии началась традиционная, юбилейная, акция "Поможем ветеранам в преддверии 9 Мая!" в поддержку Таллиннского общества участников Второй мировой войны.
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Санкции США против российских бизнесменов подстегнули отток средств из Латвии, банковская система которой и без того пошатнулась, пишет Bloomberg.
Пока Вильнюс процветает, провинция приходит в упадок – Департамент статистики опубликовал показатели по регионам.
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