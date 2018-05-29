Почему в Молдове такая низкая рождаемость

По мнению экспертов, в нашей стране сложилась чрезвычайная демографическая ситуация: детей рождается все меньше и меньше, а к 2050 году треть жителей республики будет стариками.

Эксперты склонны считать, что в ближайшие годы вряд ли удастся остановить спад численности населения Молдовы. Наша республика является второй страной в мире с самым низким уровнем рождаемости после Португалии. По данным на 2016 год, этот уровень составил шесть детей на пять женщин.

© Sputnik / Игорь Зарембо Демографический прогноз для Молдовы – пессимистичный

Однако, по теории и исследованиям социологов, нормальная демографическая ситуация складывается тогда, когда каждые десять женщин рожают 21 ребенка, при условии, что отсутствует миграция, но для современной Молдовы такие условия пока нереальны.

Неутешительные прогнозы связаны не только с низкой рождаемостью, но и с высокой миграцией. Ежегодно примерно 1% населения Молдовы покидает страну, что является крайне тревожным показателем.

Катастрофа мирового масштаба: к 2050 году треть жителей Молдовы будет стариками>>>

По данным демографов, впервые превышение показателя смертности над рождаемостью в Молдове зафиксировали в 1999 году. С тех пор негативная тенденция не прекращается.

Почему молодые люди не спешат образовывать семьи и вступать в официальные браки? Почему не заводят детей? Причин много, в том числе и материальных.