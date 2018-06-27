Цветущая Молдавия: почему ее больше нет

Почему наша страна до сих не может достичь показателей хотя бы 1990 года по уровню ВВП на душу населения - представляем ироничный взгляд художника Sputnik Вадима Русу на данную проблему.

Экономическим расцветом Советской Молдавии принято считать 60-70-е годы прошлого столетия, когда ей руководил Иван Бодюл.

© Sputnik / Владимир Полушатов Советская Молдавия – цветущий край или оккупированная земля

Именно в этот период появились и начали бурное развитие такие нехарактерные ранее для Молдовы отрасли, как машиностроение, приборостроение, электроника. На эти годы приходится создание самых крупных фруктовых садов в Европе, механизированных животноводческих комплексов, консервных заводов во всех районах.

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Ряд историков называют этот период самым стабильным в истории молдавского государства.

Но почему той, цветущей Молдавии больше нет? Представляем ироничный взгляд художника Sputnik Вадима Русу.